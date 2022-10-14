5 tác dụng "phụ" gây hại cho sức khỏe của mướp đắng có thể bạn chưa biết

Dinh dưỡng 14/10/2022 16:53

Hạ đường huyết, gây nôn mửa tiêu chảy là những tác dụng phụ thường thấy nếu ăn quá nhiều mướp đắng. Ngoài ra, đối với chị em phụ nữ đang trong thời kỳ thai sản, mướp đắng còn có nguy cơ gây sảy thai.

Hôn mê do hạ đường huyết

Tình trạng hôn mê do hạ glucose huyết là một trong những tác dụng phụ phổ biến do ăn nhiều mướp đắng. Đây là một rối loạn bệnh lý xảy ra khi nồng độ glusoce huyết thanh giảm (mức đường huyết giảm nghiêm trọng), gây ra tình trạng thiếu hụt năng lượng, buộc các tế bào não phải tìm kiếm năng lượng từ nhiều nguồn khác nhau.

Để loại trừ tình trạng này, bạn cần tập thể dục thường xuyên và kiêng ăn mướp đắng.

5 tác dụng 'phụ' gây hại cho sức khỏe của mướp đắng có thể bạn chưa biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Gây sẩy thai

Carlo La Vecchia, bác sĩ kiêm giáo sư sản phụ khoa tại Đại học Milan, Ý cho biết, mướp đắng nằm trong nhóm thảo dược emmenagogue có khả năng kích thích kinh nguyệt. Do đó, nếu lạm dụng loại thực phẩm này, các mẹ bầu có nguy cơ sẩy thai cao.

Mướp đắng còn góp phần dẫn tới các cơn co thắt. Phụ nữ cho con bú cũng không nên dùng với số lượng nhiều. Hiện nay có ít nghiên cứu khoa học liên quan đến vấn đề này nên mọi người tốt nhất cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tiêu thụ mướp đắng trong thời gian dài.

Làm tăng men gan

Ăn quá nhiều mướp đắng sẽ khiến các enzyme gan tăng cao, làm thay đổi hình dáng của tế bào gan. Bên cạnh đó mướp đắng còn chứa chất độc có tên là vicine gây ra hiện tượng nhức đầu, đau thắt bụng và hôn mê.

Nếu bạn ăn phải mướp đắng được trồng tại những vùng bị nhiễm kim loại nặng thì có thể sẽ bị ngộ độc, gây tổn hại cho gan.

5 tác dụng 'phụ' gây hại cho sức khỏe của mướp đắng có thể bạn chưa biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh hưởng tới sức khỏe và sự phát triển của trẻ

Không chỉ gây khó tiêu, phần ruột và hạt bên trong trái mướp đắng còn chứa nhiều thành phần độc tố gây hại cho sức khỏe của trẻ em. Chính vì vậy, bạn không nên cho trẻ ăn những món được chế biến từ khổ qua.

Nếu muốn thay đổi khẩu vị cho bữa cơm thường ngày, cần trụng (chần) khổ qua trong nước sôi trước khi chế biến, nấu nướng.

Dẫn tới nôn mửa và tiêu chảy

Mướp đắng có thể gây nôn mửa và tiêu chảy do độc tính loại thực phẩm này mang lại. Chúng chứa các hợp chất triterpenoid tetracyclic, hay còn gọi là cucurbitacin, gây độc. Trong nghiên cứu đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Đánh giá, lạm dụng tiêu thụ mướp đắng dưới dạng nước ép sẽ dẫn tới tình trạng nhiễm độc

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Từ khóa:   dinh dưỡng sức khỏe tác dụng phụ của mướp đắng

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