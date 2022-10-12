Quả bơ có tác dụng gì? siêu thực phẩm với 10 lợi ích quý như vàng!

Không chỉ được ưa chuộng nhờ hương vị thơm béo hấp dẫn, bơ còn được mệnh danh là siêu thực phẩm với giá trị dinh dưỡng dồi dào.

Nhiều người chưa biết bơ có tác dụng gì nhưng hầu như ai cũng biết bơ là một loại trái cây ngon của Việt Nam. Bơ được nhiều người yêu thích bởi hương vị thơm ngon, béo ngậy. Các giống bơ ngon ở Việt Nam được nhiều người ưa chuộng là bơ sáp, bơ Booth, bơ Hass, bơ Tứ quý, bơ dài… Dù là loại bơ nào thì vị thơm béo của trái bơ vẫn là một hương vị rất đặc trưng ít loại trái cây nào có được.

Đặc biệt, trong 100gr bơ cũng có chứa 15gr chất béo lành mạnh, 160 calo, 2g protein, 9gr carb nhưng 7gr trong đó là chất xơ, đồng thời không có chứa cholesterol và rất ít chất béo bão hòa nên nó là một thực phẩm tốt để cung cấp chất béo lành mạnh, hỗ trợ giúp giảm cân hiệu quả.

Cụ thể, trong quả bơ có chứa khoảng 25 loại vitamin và khoáng chất tự nhiên khác nhau đều rất tốt cho sức khỏe . Trong 100gr thịt trái bơ cung cấp 20% folate, 14% vitamin B5, 26% vitamin K, 17% vitamin C, 13% vitamin B6, 14% kali và 10% vitamin E mà cơ thể chúng ta cần mỗi ngày.

10 tác dụng tuyệt vời của quả bơ

Quả bơ có tác dụng gì? Với nguồn vitamin, chất khoáng và các chất dinh dưỡng dồi dào, nhiều quả bơ có rất nhiều những tác dụng khác nhau với sức khỏe. Có thể kể tới 10 tác dụng nổi bật của quả bơ được coi là “quý ngang vàng ròng” sau đây:

1. Rất tốt cho bà bầu và thai nhi

Trong những loại quả mà bác sĩ khuyên mẹ bầu nên ăn chắc chắn là có quả bơ. Đây là một loại quả tuyệt vời vừa tốt cho mẹ, vừa lợi cho bé. Trong bơ có rất nhiều vitamin, khoáng chất giúp tăng cường sức đề kháng cho mẹ bầu, giúp lưu thông máu tốt hơn, giúp giảm thiểu các cơn nôn nghén của mẹ bầu.

Folate dồi dào trong quả bơ cũng giúp phòng ngừa dị tật ở thai nhi. Các axit béo, omega-3, canxi, vitamin trong bơ cũng giúp tăng cường phát triển trí não và thể chất cho thai nhi từ khi còn trong bụng mẹ. Ăn bơ thường xuyên giúp bé yêu của bạn khỏe mạnh và thông minh hơn đó.

Bơ rất tốt cho mẹ bầu và thai nhi!

2. Giảm lượng cholesterol xấu, tăng cường sức khỏe tim mạch

Quả bơ là một loại quả giàu chất béo không bão hoà cùng rất nhiều chất dinh dưỡng khác tạo ra những tác dụng rất tốt trong việc làm giảm lượng đường trong máu, giảm lượng cholesterol xấu, làm tăng cảm giác no.

Vì vậy, ăn bơ thường xuyên sẽ giúp kiểm soát được lượng cholesterol, làm giảm tình trạng mỡ máu, xơ vữa mạch máu và mắc các bệnh tim mạch khác. Ngoài ra, trong trái bơ còn có hàm lượng kali phong phú nên khi ăn bơ sẽ giúp ổn định huyết áp, từ đó là giảm nguy cơ đột quỵ, tai biến hiệu quả.

3. Giảm đau và chống viêm

Trong quả bơ chứa nhiều chất béo omega-3, carotenoid và các loại vitamin, khoáng chất khác có khả năng hỗ trợ giảm đau, ngăn ngừa viêm nhiễm và giúp chữa lành vết thương nhanh hơn. Sự kết hợp của các chất dinh dưỡng và chất polyphenol có trong quả bơ giúp tăng cường khả năng chống oxy hóa và chống viêm cho cơ thể.

Ăn bơ như một loại thực phẩm chức năng giúp chữa lành nhanh hơn!

Đặc biệt, hàm lượng vitamin E trong bơ còn có tác dụng giúp vết thương mau lành hơn, giúp giảm sẹo và tái tạo da tốt hơn. Đồng thời, Vitamin E cũng giúp ngăn ngừa tình trạng xơ vữa và tắc nghẽn động mạch. Với người yếu mệt, mới ốm dậy có thể uống sinh tố bơ sữa, bơ xay, bơ dầm sữa chua… vừa tốt cho vết thương, vừa nhanh hồi phục.

4. Tốt cho hệ tiêu hóa

Ăn bơ giúp tiêu hóa tốt hơn. Bơ có nhiều chất xơ (trong 100gr bơ có 7g chất xơ, đáp ứng 27% nhu cầu 1 ngày) và những chất béo có lợi, giúp tăng cường các lợi khuẩn ở đường ruột, giúp dạ dày tiêu hóa thức ăn tốt hơn.

Theo nghiên cứu khoa học thì ăn bơ giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn các chất dinh dưỡng có trong thực phẩm ăn cùng. Ví dụ khi chế biến bơ thành món salad với các rau củ khác thì có thể tăng khả năng hấp thụ thêm các chất chống oxy hóa cao hơn từ 2,6 đến 15 lần từ các thực phẩm kia. Tương tự bơ có tác dụng làm tăng khả năng hấp thụ các vitamin A, D, E, K… trong các thực phẩm này.

5. Giảm cân

Quả bơ có tác dụng gì với sắc đẹp không? Một tác dụng được các chị em đặc biệt chú ý là trái bơ giúp giảm cân. Đừng nghĩ rằng ăn bơ sẽ béo nhé các chị em, đó là quan niệm sai lầm. Trong trái bơ có những chất béo có lợi, nó sẽ được cơ thể hấp thu chứ không gây tích lũy để tạo thành mỡ thừa trong cơ thể.

Bơ là thực phẩm lý tưởng trong thực đơn giảm cân!

Thông thường, người ta thường ăn bơ với sữa đặc, với đường, xay thành sinh tố với nhiều bơ sữa, kem, đường, sữa,… sự kết hợp của các gia liệu đi kèm mới chính là lý do khiến bạn bị béo, còn bơ thì không. Nếu biết ăn quả bơ đúng cách thì đây sẽ là một thực phẩm tuyệt vời giúp bạn giảm cân. Bạn có thể ăn bơ nghiền, làm salad bơ, ăn bơ với sữa chua không đường,… để hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả và khoa học nhé.

6. Ngăn ngừa ung thư

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng ăn bơ là một cách rất tốt giúp giảm thiểu nguy cơ mắc ung thư. Bệnh nhân đang trong quá trình điều trị nếu ăn bơ cũng giúp làm giảm ảnh hưởng của quá trình hóa trị, xạ trị lên cơ thể. Bên cạnh đó, chiết xuất bơ cũng đã từng được chứng minh là có khả năng ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư tuyến tiền liệt. Quả xứng danh siêu thực phẩm phải không nào?!

7. Trẻ hóa làn da, chống lại nếp nhăn

Các axit béo thiết yếu có trong quả bơ có khả năng làm chậm các dấu hiệu lão hóa của da như vết nhăn, vết nám, sạm,... Các axit béo này rất quan trọng trong việc tổng hợp các mô lipid, giúp ức chế sự hình thành nếp nhăn trên da.

Bơ giúp da đẹp hơn và chậm lão hóa hơn!

Các nghiên cứu cũng cho thấy rằng thường xuyên ăn bơ có thể giúp cơ thể tăng cường tổng hợp collagen trong da, giúp da căng bóng, mịn màng hơn. Ngoài ra, người ta còn sử dụng tinh dầu bơ để xóa mờ nếp nhăn, chữa lành vết thương, hoặc dùng bơ để đắp mặt nạ cũng sẽ giúp da sáng và đẹp hơn đấy nhé.

8. Tốt cho người tiểu đường

Quả bơ với người tiểu đường được coi là một thực phẩm tốt có thể cung cấp năng lượng, giàu dinh dưỡng mà lượng đường không cao. Theo thông tin từ Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ thì quả bơ là loại thực phẩm giàu chất béo không bão hòa đơn, rất tốt cho chế độ ăn của bệnh tiểu đường. Ngoài ra, chất xơ trong quả bơ cũng rất tốt cho việc giảm lượng đường trong máu lúc đói của bệnh nhân tiểu đường.

9. Rất tốt cho thị lực

Quả bơ có tác dụng gì với mắt không? Một trong những công dụng của trái bơ rất đáng được chú ý đó giúp ngăn ngừa các bệnh về mắt như: đục thuỷ tinh thể, thoái hoá điểm vàng, quáng gà, cận thị… bởi trong bơ có chứa lượng carotene dồi dào - một chất dinh dưỡng rất có lợi cho mắt.

Ăn bơ cũng giúp mắt khỏe đẹp hơn!

10. Tóc khỏe và đẹp hơn

Vitamin E trong quả bơ giúp tóc chắc khỏe hơn, giảm khô xơ và thúc đẩy mọc tóc nhanh hơn. Cách làm mặt nạ tóc đơn giản là thái nhỏ quả bơ, sau đó nghiền nát rồi trộn đều cùng với lòng đỏ trứng gà. Sau đó thoa hỗn hợp này lên tóc ẩm 20p rồi gội sạch. Thực hiện mỗi tuần 1 lần sẽ thấy mái tóc của bạn có nhiều thay đổi tuyệt vời đấy.

Như vậy, qua những thông tin từ bài viết này, hẳn các chị em đã biết quả bơ có tác dụng gì với sức khỏe và sắc đẹp rồi phải không nào? Thật vậy, chẳng phải bỗng dưng mà bơ được mệnh danh là "siêu thực phẩm" đâu nhé, các chị em còn chần chờ gì mà không bổ sung ngay loại trái cây thơm ngon và dinh dưỡng này vào thực đơn hàng ngày thôi nào?! Chúc các chị em luôn khỏe đẹp rạng ngời nhé!