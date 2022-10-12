10 loại thực phẩm tốt cho sức khoẻ nhưng hay bị bỏ qua

Chọn thực phẩm 12/10/2022 10:50

Củ dền được coi là thực phẩm có hiệu quả tốt cho sức khỏe nhưng ít người biết.

Có rất nhiều loại thực phẩm mà mọi người không thích và không ăn, mặc dù chúng rất giàu chất dinh dưỡng.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết: “Khi đi chợ chọn món người ta bỏ những thứ mình thích vào giỏ hàng trước, và đương nhiên là họ sẽ không bỏ những nguyên liệu mình không thích vào giỏ hàng rồi”. Ngay cả khi không hợp khẩu vị, bạn cũng cần chọn những nguyên liệu lành mạnh để các chất dinh dưỡng được đồng đều.

Dựa trên dữ liệu từ ấn bản trực tuyến của New York Times, chúng tôi đã xem xét các loại thực phẩm tốt cho cơ thể nhưng lại ít người ăn.

Củ dền

10 loại thực phẩm tốt cho sức khoẻ nhưng hay bị bỏ qua - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu không ăn được thì bạn hãy coi củ dền như rau chân vịt màu đỏ là được. Sắc tố đỏ của củ dền chứa nhiều axit folic có tác dụng chống ung thư. Và nó cũng rất tốt để ăn tươi như một món salad.

Cải cầu vồng

10 loại thực phẩm tốt cho sức khoẻ nhưng hay bị bỏ qua - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cải cầu vồng chứa nhiều carotenoid ngăn ngừa sự lão hóa của mắt. Nó rất ngon khi được cắt thành từng miếng nhỏ và chiên ngập dầu ô liu.

Nước ép lựu

10 loại thực phẩm tốt cho sức khoẻ nhưng hay bị bỏ qua - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nước ép lựu có tác dụng làm giảm lượng đường trong máu và chống lão hóa.

Mận sấy khô

10 loại thực phẩm tốt cho sức khoẻ nhưng hay bị bỏ qua - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nó cũng giống như mận bình thường nhưng vì được sấy khô nên chức năng chống ung thư và thành phần chống lão hóa được nén lại. Nó rất hợp ăn chung với bánh mì hoặc giăm bông Ý và nhiều loại gia vị.

Hạt bí ngô

10 loại thực phẩm tốt cho sức khoẻ nhưng hay bị bỏ qua - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Đây là phần bổ dưỡng nhất của trái bí ngô. Nó chứa nhiều magie có tác dụng cung cấp năng lượng cho cơ thể. Xào lên rồi ăn hoặc rắc hạt bí ngô lên salad để ăn thì sẽ rất tốt.

Cá mòi

10 loại thực phẩm tốt cho sức khoẻ nhưng hay bị bỏ qua - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Axit béo omega-3 có trong cá mòi có tác dụng làm giảm triglyceride trong máu và nó còn chứa đầy các thành phần tốt cho cơ thể như sắt, magie, phốt pho, kali. Nguyên liệu này có nhiều cách nấu khác nhau nên bạn có thể nấu tùy theo sở thích của mình.

Nghệ

10 loại thực phẩm tốt cho sức khoẻ nhưng hay bị bỏ qua - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu được gọi là ‘siêu sao của thế giới gia vị’. Nó có tác dụng chống viêm và chống ung thư vượt trội. Trộn nó với trứng chiên hoặc ăn nó với rau củ sẽ rất tốt. Nó cũng được sử dụng như một nguyên liệu chính trong cà ri.

Việt quất đông lạnh

10 loại thực phẩm tốt cho sức khoẻ nhưng hay bị bỏ qua - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

Trái cây và rau quả khi đông lạnh sẽ làm giảm chất dinh dưỡng, nhưng quả việt quất thì ngược lại. Việt quất đông lạnh ít bị mất chất dinh dưỡng ngay cả khi bảo quản trong thời gian dài. Anthocyanins có trong quả việt quất giúp bạn cải thiện trí nhớ. Hãy thử trộn nó với sữa chua, món này rất ngon đấy.

Bí ngô

10 loại thực phẩm tốt cho sức khoẻ nhưng hay bị bỏ qua - Ảnh 9
Ảnh minh họa: Internet

Đây là loại rau củ ít calo, nhiều chất xơ, giàu vitamin A giúp xương phát triển.

Bắp cải

10 loại thực phẩm tốt cho sức khoẻ nhưng hay bị bỏ qua - Ảnh 10
Ảnh minh họa: Internet

Bắp cải có chứa sulforaphane, có tác dụng chống ung thư mạnh mẽ. Đặt nó trong một chiếc bánh mì kẹp thịt hoặc bánh mì sandwich và cứ thế ăn thôi.

Theo Kormedi

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