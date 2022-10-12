Cách nấu bò sốt vang ăn bánh mì thơm ngon tròn vị cho bữa sáng!

Người Việt mình thường mắc phải những sai lầm đó là không đầu tư cho bữa ăn sáng, ăn sáng cực kỳ qua loa và tập trung chủ yếu vào bữa ăn trưa và tối. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến trung bình tuổi thọ của người dân nước mình thấp hơn các nước khác trong khu vực. Tuy nhiên, có một điều dễ hiểu là sáng sớm thức dậy thì rất khó ăn và nuốt không trôi. Vì vậy các bà nội trợ nên đầu tư chút thời gian nghiên cứu, thay đổi và chế biến nhiều món ăn khác nhau, hấp dẫn cho tất cả thành viên trong gia đình. Trong đó, bánh mì sốt vang chắc chắn sẽ là một trong những gợi ý hay ho cho bữa sáng.

Bữa sáng là một bữa ăn cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe của con người. Nó bổ sung năng lượng cho hoạt động xuyên suốt cả ngày dài. Chính vì thế, các bà nội trợ hãy cố gắng đầu tư nhiều thời gian một chút để thay đổi món ăn cũng như chế biến những bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng , thơm ngon nhé. Hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu tới chị em cách nấu bò sốt vang ăn bánh mì ngon tuyệt hảo được rất nhiều nhà hàng lớn áp dụng ở ngay bài viết dưới đây nhé! Hãy cùng chúng tôi khám phá thôi nào!

Đây là một cách làm món bánh mì sốt vang ngon, đơn giản và dễ thực hiện nhất. Với công thức này thì bà nội trợ nào cũng có thể làm được.

Có rất nhiều cách làm bánh mì sốt vang ngon, tuy nhiên 2 công thức dưới đây vẫn được sử dụng phổ biến nhất.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Đầu tiên quan trọng nhất vẫn là bước chuẩn bị, nguyên liệu có tươi, ngon thì món ăn mới hấp dẫn và tròn vị được.

5 lạng thịt bò ( nên chọn loại thịt bò có gân thì ngon hơn là bò nạc)

Khoai tây và cà sốt

Sả, cà chua, quế, hoa hồi, gừng tỏi

Ngò rí

Nguyên liệu để có một bát thịt bò sốt vang thơm ngon!

Các bước tiến hành làm bò sốt vang hầm rau củ

Đầu tiên thịt bò bạn rửa sạch và thái miếng to hơn mức vừa ăn một xíu ( bởi khi hầm lâu thì miếng thịt sẽ rút lại nhỏ hơn).

Sau đó băm nhỏ tỏi, gừng, sả cho vào phần thịt bò đã cắt, rồi lại cho thêm một ít bột nghệ, hoa hồi, quế, bột ngọt, đường, tiêu, mì chính và trộn đều hỗn hợp này lên rồi ướt trong 15 đến 20 phút. Nếu có thời gian, bạn nên ướp lâu hơn một chút vì thịt ướp càng lâu càng ngấm gia vị thì càng ngon.

Phi thơm hành tỏi để xào sơ thịt bò, đến khi thịt săn lại thì đổ nước vào ninh.

Tiếp theo đó là bỏ cà rốt, cuối cùng là bỏ khoai tây vào đun cho đến khi thịt mềm, khoai tây và cà rốt cũng mềm là được.

Bò sốt vang thành phẩm thơm ngon sánh mịn!

- Nếu muốn phần nước dùng sệt lại thì hãy cho thêm một chút nước bột sắn rồi khuấy thật đều tay đến khi sánh thì tắt bếp.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần múc ra bát tô, rồi cho thêm một ít ngò rí vào để vừa dậy mùi lại vừa trang trí cho món ăn thêm phần hấp dẫn và bắt mắt. Dùng bánh mì nóng giòn để ăn kèm.

Đây là một cách làm thịt bò ăn với bánh mì dễ thực hiện và đơn giản nhất nhưng mùi vị không kém phần thơm ngon so với món bò sốt vang ở các nhà hàng đâu nhé. Chọn làm món ăn cho một ngày mới thì chuẩn miễn bàn luôn nha!

2. Bò hầm rượu vang

Nếu gia đình bạn có sẵn rượu vang trong nhà thì đây chắc chắn sẽ là một tuyệt phẩm khiến các thành viên mê mẩn không rời. Công thức bò sốt vang chuẩn Châu Âu thì rượu vang là một phần không thể thiếu. Đây cũng là một cách nấu bò sốt vang đơn giản, dễ thực hiện và chuẩn công thức Châu Âu.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Chọn thịt bò nấu sốt vang cần chọn miếng thịt nhiều gân. Dù mất thời gian hầm một chút nhưng thành phẩm thu được rất hấp dẫn, ăn béo ngậy cực kỳ ngon.

Cà chua, hành tím, tỏi

Bột quế, hoa hồi, bột năng

100ml rượu vang

Mắm, muối, tiêu, mì chính, đường.

Chọn thịt bò nhiều gân để món ăn thêm phần hấp dẫn!

Các bước tiến hành chế biến bò hầm rượu vang ngon như nhà hàng tại nhà

- Thịt bò cắt miếng vừa ăn và ướp với hành tỏi băm nhuyễn, tiêu, mắm, mì chính, bột ngọt, và 100ml rượu vang.

- Ướp với rượu vang cần thời gian từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Ướp cho đến khi thịt không còn màu đỏ tươi mà thành màu đỏ thẫm của rượu là được.

- Cà chua thái hạt lựu, phi thơm hành tỏi băm rồi xào chín rồi cho thịt vào đảo nhanh tay cho thịt săn lại thì bỏ nước ngập thịt và hầm đến khi nục thì cho rau thơm vào là có thể tắt bếp và thưởng thức ngay rồi nhé. Rất đơn giản phải không nào?!

Bát thịt bò thơm ngon ăn kèm với rau thơm và bánh mì!

Mẹo chọn mua thịt bò tươi ngon, chất lượng

- Bạn nên chọn mua những miếng thịt bò có màu đỏ tươi xen lẫn với gân trắng, phần mỡ có màu vàng tươi, cùng phần thớ thịt nhỏ, mềm, đây là những miếng thịt bò chất lượng.

- Đồng thời, bạn cũng nên dùng tay nhấn vào miếng thịt để kiểm tra độ tươi ngon của thịt bò, thịt bò tươi ngon phải có độ cứng và độ đàn hồi tốt, không gây cảm giác dính tay, nhớt hay có mùi hôi lạ.

- Bên cạnh đó, tuyệt đối không nên mua những miếng thịt bò có màu tái xanh hoặc có những nốt trắng tròn giữa các thớ thịt, đây là thịt bò bị sên, bị sán hay bị lại gạo.

Trên đây là những cách nấu bò sốt vang ăn bánh mì siêu thơm ngon, dinh dưỡng cho một ngày mới tràn đầy năng lượng. Với cách chế biến không quá phức tạp mà thành phẩm lại thơm ngon khó cưỡng như này, các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé! Chúc các chị em trổ tài thêm một món mới, để làm phong phú hơn thực đơn bữa sáng nhé!