5 nhóm người tuyệt đối không ăn xoài nếu không muốn sức khỏe tuột dốc, nhập viện lúc nào không hay

Dinh dưỡng 03/10/2022 16:53

Tuy xoài là loại trái cây mang nhiều chất dinh dưỡng nhưng đối với những người mắc 5 bệnh này dưới đây thì chả khác nào 'con dao hai lưỡi'.

Người mắc bệnh ngoài da

Theo như Trung y, da nổi mụn là do sự suy giảm chức năng của tỳ. Trong khi đó, xoài là loại quả có vị nóng nên nếu ăn nhiều sẽ gây nóng trong và khiến cơ thể nổi mụn nhọt.

Với những người đang có mụn nhọt, nóng trong ăn xoài chỉ khiến tình trạng thêm xấu hơn. Với những người đang bị mưng mủ, có vết thương lở loét, mẩn hướng thì càng phải tuyệt đối tránh xa loại quả này.

5 nhóm người tuyệt đối không ăn xoài nếu không muốn sức khỏe tuột dốc, nhập viện lúc nào không hay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người bị thừa cân

Xoài là loại quả có hàm lượng vitamin, khoáng chất cao. Ăn xoài giúp bổ sung nhiều dinh dưỡng cho sức khỏe. Tuy nhiên, quả xoài (đặc biệt là xoài chín) có hàm lượng đường cao, không phù hợp với những người đang ăn kiêng, người thừa cân, béo phì.

Theo các chuyên gia, ngay cả người khỏe mạnh cũng chỉ nên ăn từ 200-250 gram xoài/ngày để cung cấp đủ như cầu dưỡng chất của cơ thể, không gây ra các tác dụng phụ khác.

Người mắc bệnh hen suyễn

Nguyên nhân là xoài có tính bình và có thành phần gây dị ứng. Người bệnh hen suyễn không nên ăn xoài vì nó có thể gây dị ứng, khiến cho bệnh tình tái phát, thậm chí gây nguy hiểm cho người bệnh. Cho dù quả xoài có thơm ngon đến mấy, người bệnh hen suyễn nhất định không nên ăn loại quả này.

5 nhóm người tuyệt đối không ăn xoài nếu không muốn sức khỏe tuột dốc, nhập viện lúc nào không hay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người có cơ địa dị ứng

Với những người có cơ địa mẫn cảm, hay bị dị ứng với chất urushiol sẽ rất dễ bị dị ứng khi ăn xoài. Biểu hiện nhẹ có thể gây ra ngứa xung quanh miệng và trên môi, nổi mề đay, mắt khô, rát lưỡi.

Với người bình thường nếu ăn quá nhiều xoài cũng có thể gây tăng đường huyết, bệnh tiêu chảy, phản ứng dị ứng, viêm da tiếp xúc. Vậy nên dù thích đến mấy bạn cũng chỉ nên ăn xoài với một lượng vừa đủ.

Người bị tiêu chảy

Một quả xoài có thể cung cấp 3 gram chất xoe. Vì vậy, việc ăn nhiều xoài sẽ làm tăng nguy cơ bị tiêu chảy. Những người đang bị tiêu chảy hoặc thường xuyên gặp tình trạng tiêu chảy nên tránh ăn nhiều xoài kẻo tình trạng bệnh nặng hơn, gây mệt mỏi.

5 nhóm người tuyệt đối không ăn xoài nếu không muốn sức khỏe tuột dốc, nhập viện lúc nào không hay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khi ăn đậu phụ chớ dại kết hợp với hành lá, kẻo đồ ngon lại hóa "thuốc độc", rước thêm bệnh về cho cả gia đình!

Khi ăn đậu phụ chớ dại kết hợp với hành lá, kẻo đồ ngon lại hóa "thuốc độc", rước thêm bệnh về cho cả gia đình!

Đậu phụ rán tẩm hành, đậu phụ sốt cà chua cho hành… hầu hết các món chế biến từ đậu phụ đều cho hành lá làm gia vị giúp tăng hương và vị. Đây là thói quen của hầu hết các chị em nội trợ, tuy nhiên điều này lại là một sai lầm, không tốt cho sức khỏe bởi hành là một trong những thực phẩm không nên kết hợp với đậu phụ.

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