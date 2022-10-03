5 nhóm người tuyệt đối không ăn xoài nếu không muốn sức khỏe tuột dốc, nhập viện lúc nào không hay

Theo như Trung y, da nổi mụn là do sự suy giảm chức năng của tỳ. Trong khi đó, xoài là loại quả có vị nóng nên nếu ăn nhiều sẽ gây nóng trong và khiến cơ thể nổi mụn nhọt.

Với những người đang có mụn nhọt, nóng trong ăn xoài chỉ khiến tình trạng thêm xấu hơn. Với những người đang bị mưng mủ, có vết thương lở loét, mẩn hướng thì càng phải tuyệt đối tránh xa loại quả này.

Xoài là loại quả có hàm lượng vitamin, khoáng chất cao. Ăn xoài giúp bổ sung nhiều dinh dưỡng cho sức khỏe. Tuy nhiên, quả xoài (đặc biệt là xoài chín) có hàm lượng đường cao, không phù hợp với những người đang ăn kiêng, người thừa cân, béo phì.

Theo các chuyên gia, ngay cả người khỏe mạnh cũng chỉ nên ăn từ 200-250 gram xoài/ngày để cung cấp đủ như cầu dưỡng chất của cơ thể, không gây ra các tác dụng phụ khác.

Người mắc bệnh hen suyễn

Nguyên nhân là xoài có tính bình và có thành phần gây dị ứng. Người bệnh hen suyễn không nên ăn xoài vì nó có thể gây dị ứng, khiến cho bệnh tình tái phát, thậm chí gây nguy hiểm cho người bệnh. Cho dù quả xoài có thơm ngon đến mấy, người bệnh hen suyễn nhất định không nên ăn loại quả này.

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Người có cơ địa dị ứng

Với những người có cơ địa mẫn cảm, hay bị dị ứng với chất urushiol sẽ rất dễ bị dị ứng khi ăn xoài. Biểu hiện nhẹ có thể gây ra ngứa xung quanh miệng và trên môi, nổi mề đay, mắt khô, rát lưỡi.

Với người bình thường nếu ăn quá nhiều xoài cũng có thể gây tăng đường huyết, bệnh tiêu chảy, phản ứng dị ứng, viêm da tiếp xúc. Vậy nên dù thích đến mấy bạn cũng chỉ nên ăn xoài với một lượng vừa đủ.

Người bị tiêu chảy

Một quả xoài có thể cung cấp 3 gram chất xoe. Vì vậy, việc ăn nhiều xoài sẽ làm tăng nguy cơ bị tiêu chảy. Những người đang bị tiêu chảy hoặc thường xuyên gặp tình trạng tiêu chảy nên tránh ăn nhiều xoài kẻo tình trạng bệnh nặng hơn, gây mệt mỏi.