Nhân đôi dinh dưỡng, gấp ba sức mạnh cho bữa sáng với 5 loại thực phẩm ngon, bổ, rẻ

Dinh dưỡng 03/10/2022 11:13

Có vô số món ăn và thực phẩm để bạn lựa chọn có thể biến đổi thành các bữa ăn tăng cường miễn dịch vì có rất nhiều dưỡng chất cho bữa sáng. Những gợi ý sau đây sẽ giúp bạn có được những thực phẩm lành mạnh và giàu dinh dưỡng cho bữa sáng quan trọng trong ngày.

 

Có lẽ hơn ai hết, chúng ta hiểu giá trị của việc có khả năng miễn dịch mạnh mọi lúc do hậu quả của đại dịch vừa đi qua. Một hệ thống miễn dịch mạnh có thể bảo vệ bạn khỏi các bệnh thông thường cũng như các loại vi rút nguy hiểm.

 

Vì vậy, mỗi ngày, hãy cố gắng cải thiện khả năng miễn dịch của bạn thông qua chế độ ăn uống, và lý tưởng nhất là bắt đầu với bữa sáng vì đây là bữa ăn đầu tiên và quan trọng nhất trong ngày. Có vô số món ăn và thực phẩm để bạn lựa chọn có thể biến đổi thành các bữa ăn tăng cường miễn dịch vừa chuẩn bị nhanh vừa có giá thành hợp lý.

Mẹo để tăng cường khả năng miễn dịch với bữa sáng lành mạnh:

1. Hạt

Nhân đôi dinh dưỡng, gấp ba sức mạnh cho bữa sáng với 5 loại thực phẩm ngon, bổ, rẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hệ thống miễn dịch được hưởng lợi từ các chất béo có lợi và chất dinh dưỡng có trong tất cả các loại hạt và hạt giòn. Hãy nghĩ đến việc bao gồm chúng trong bất kỳ bữa ăn nào, chẳng hạn như bánh sandwich, ngũ cốc, bánh kếp hoặc sinh tố.

2. Thêm nghệ vào bữa sáng

Hãy thử thêm một chút nghệ vào đồ uống buổi sáng của bạn, chẳng hạn như trà sữa, sinh tố hoặc sữa lắc, để tận dụng các đặc tính có lợi của gia vị vàng này.

3. Trà

Nhân đôi dinh dưỡng, gấp ba sức mạnh cho bữa sáng với 5 loại thực phẩm ngon, bổ, rẻ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thật khó để bắt đầu một ngày của bạn mà không có một tách trà nóng. Đối với nhiều người, uống trà là một nghi lễ buổi sáng. Để tăng cường khả năng miễn dịch của bạn, điều đầu tiên vào buổi sáng, hãy thêm các loại gia vị như gừng, đinh hương, thì là và bạch đậu khấu vào trà của bạn và thưởng thức nhé.

4. Bổ sung protein

Nếu bạn thích ăn trứng vào buổi sáng, đó là một điều tốt. Tuy nhiên, trong khi lên kế hoạch cho một bữa ăn khác, hãy cố gắng bổ sung thêm các loại protein như đậu nành, đậu lăng, v.v. Vì vậy, hãy làm bánh kếp của bạn với yến mạch, phủ trên bánh sandwich bằng đậu gà hoặc đậu tây để tăng thêm dưỡng chất nhé.

 

5. Sinh tố với mật ong

Nhân đôi dinh dưỡng, gấp ba sức mạnh cho bữa sáng với 5 loại thực phẩm ngon, bổ, rẻ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Làm sinh tố thú vị với trái cây, các loại hạt và mật ong thay cho đường thông thường bằng cách chọn thêm sữa đông, sữa hoặc cả hai và tạo thành món ăn sáng hấp dẫn đủ dinh dưỡng thơm ngon. Bạn cũng có thể trộn tất cả các loại thực phẩm này để tạo ra một bữa tối nhẹ chứa nhiều chất dinh dưỡng có thể tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn.

Theo Indiatoday

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