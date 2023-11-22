Theo các chuyên gia dinh dưỡng , đồ uống hoặc thức ăn đầu tiên trong ngày có thể giúp cải thiện sức khỏe tổng thể vì những thực phẩm này giúp cung cấp nhiều chất dinh dưỡng sau thời gian nhịn ăn để ngủ từ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm. Dưới đây là một số loại thực phẩm phổ biến mà chuyên gia khuyên hạn chế ăn sáng khi bụng đói.

Ăn thực phẩm chiên vào buổi sáng có thể khiến bạn cảm thấy đầy hơi suốt cả ngày, nguyên nhân là do hàm lượng dầu và chất béo cao, có thể gây nặng bụng. Ăn thực phẩm chiên/rán khi bụng đói có thể dẫn đến chứng khó tiêu và khiến bạn cảm thấy uể oải.

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Bắt đầu ngày mới với trái cây hoặc nước trái cây họ cam quýt rất tốt cho cơ thể nhưng nếu ăn khi bụng đói có thể gây trào ngược axit, dẫn đến khó chịu và ợ chua. Trong một số trường hợp, những thực phẩm này có thể tương tác với axit tiêu hóa trong dạ dày, có thể dẫn đến tăng axit và gây loét.

Chuối

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Mặc dù chuối thường được coi là một loại trái cây tốt cho sức khỏe nhưng nếu ăn chuối khi bụng đối có thể gây ra cảm giác khó chịu do hàm lượng magiê và kali cao.

Cà chua

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Cà chua chứa nhiều axit malic và acid citric nên có tính axit. Cà chua thường được ăn sáng dưới dạng salad, nước trái cây hoặc sinh tố. Nếu ăn cà chua khi bụng đói có thể dẫn đến trào ngược axit hay ợ chua, ợ nóng.

Thức ăn cay

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Ăn quá nhiều gia vị cay trong bữa sáng khi bụng đói có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày, dẫn đến khó tiêu hoặc ợ chua.