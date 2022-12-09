5 loại thực phẩm dùng thay cơm trắng giúp chị em giảm cân nhẹ nhàng, eo săn chắc gọn gàng mà không cần tập nặng!

Dinh dưỡng 09/12/2022 13:13

Bạn có thể sử dụng những thực phẩm này thay cho cơm trắng trong bữa ăn, vừa đảm bảo dinh dưỡng, vừa giúp giảm cân hiệu quả.

Cơm trắng là món không thể thiếu trong các bữa ăn chính của người Việt. Tuy nhiên, cơm trắng thường có hàm lượng tinh bột cao, không thật sự phù hợp với người đang có nhu cầu giảm cân. Nếu đang cần ăn kiêng giữ dáng, bạn có thể thay thế cơm trắng bằng 6 loại thực phẩm dưới đây. Chúng vừa tốt cho sức khỏe, vừa hỗ trợ giảm cân hiệu quả hơn.

Gạo lứt

Gạo lứt là loại gạo vẫn còn nguyên lớp cám bên ngoài. Lớp cám này chứa nhiều dưỡng chất như vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B6, vitamin E, magie, mangan, sắt… 100 gram gạo lứt chứa khoảng 110 kcal. Trong gạo lứt cũng có tỷ lệ protein và carb cao hơn gạo trắng nên tạo cảm giác no lâu, tốt cho quá trình giảm cân. Ngoài sử dụng gạo lứt để nấu thành cơm, bạn có thể dùng các sản phẩm làm từ gạo lứt như bún, miến gạo lứt để đa dạng bữa ăn.

5 loại thực phẩm dùng thay cơm trắng giúp chị em giảm cân nhẹ nhàng, eo săn chắc gọn gàng mà không cần tập nặng! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang

Khoai lang là món ăn thường xuyên xuất hiện trong thực đơn giảm cân của nhiều ngườ nổi tiếng. 100g khoai lang có thể cung cấp khoảng 120kcal. Ngoài ra nó còn giàu các chất dinh dưỡng như chất khoáng, vitamin, sắt, canxi… Loại thực phẩm này còn chứa nhiều chất xơ giúp kích thích quá trình tiêu hóa, hỗ trợ giảm cân hiệu quả hơn. Lưu ý, bạn nên sử dụng khoai lang luộc, hấp trong quá trình giảm cân, tránh sử dụng khoai chiên, rán vì loại này vẫn chứa nhiều dầu mỡ, gây tăng cân.

5 loại thực phẩm dùng thay cơm trắng giúp chị em giảm cân nhẹ nhàng, eo săn chắc gọn gàng mà không cần tập nặng! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Yến mạch

Yến mạch là ngũ cốc có giá trị dinh dưỡng cao. 100 gram yến mạch có thể cung cấp 389 kcal nhưng nó chứa nhiều chất xơ, protein giúp tạo cảm giác no lâu.  Ngoài ra, loại thực phẩm này còn cung cấp canxi, phốt pho, đồng, selen, kali... cần thiết cho cơ thể. Bạn có thể sử dụng yến mạch để nấu cháo, làm bánh, ăn cùng sữa chua và các loại hoa quả...

5 loại thực phẩm dùng thay cơm trắng giúp chị em giảm cân nhẹ nhàng, eo săn chắc gọn gàng mà không cần tập nặng! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bánh mỳ đen

Bánh mì đen được làm từ lúa mạch đen kết hợp với các nguyên liệu như trứng, sữa... So với bánh mì trắng thông thường, bánh mì đen có lượng chất xơ cao hơn và ít calo hơn. 100 gram bánh mì đen có thể cung cấp khoảng 285 kcal và giúp tạo cảm giác no lâu. Khi giảm cân, bạn có thể chuyển từ bánh mì trắng sang bánh mì đen. Lưu ý, nên kết hợp bánh mì đen với các loại rau củ, thịt gà, cá, trứng... để đảm bảo dinh dưỡng.

5 loại thực phẩm dùng thay cơm trắng giúp chị em giảm cân nhẹ nhàng, eo săn chắc gọn gàng mà không cần tập nặng! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hạt quinoa

Hạt quinoa (còn gọi là diên mạch) cũng là thực phẩm tốt để thay thế cho gạo trắng. Hạt quinoa khi nấu chín cũng nở mềm như cơm. 100 gram hạt quinoa có thể cung cấp 100 kcal và nhiều protein hơn gạo trắng. Loại thực phẩm này còn chứa nhiều magie, đồng tốt cho sức khỏe. Nhờ lượng chất xơ dồi dào, quinoa sẽ giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn vặt từ đó giúp giảm cân hiệu quả.

5 loại thực phẩm dùng thay cơm trắng giúp chị em giảm cân nhẹ nhàng, eo săn chắc gọn gàng mà không cần tập nặng! - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 

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