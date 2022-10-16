4 loại rau quả xuất hiện vị đắng nên vứt ngay lập tức, ăn vào chẳng mấy chốc "ngộ độc" cả nhà

Dinh dưỡng 16/10/2022 18:41

Thông thường, những loại rau quả này thường có vị ngọt thanh. Tuy nhiên, nếu phát hiện chúng 'biến vị', xuất hiện vị đăng đắng nhẹ thì bỏ ngay, đừng tiếc kẻo rước thêm bệnh.

Bầu

Hàm lượng nước trong bầu bằng 96% trọng lượng của nó, ngoài ra hàm lượng vitamin, magie, canxi… của loại quả này tương đối cao, ăn nhiều bầu không những giúp bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể mà còn có tác dụng cải thiện sức đề kháng của cơ thể.

Nhưng không nên ăn bầu bị đắng, vì trong loại quả đó có chứa nhiều cucurbitacin là chất độc hại, dễ gây nôn mửa, tiêu chảy và các bệnh về đường tiêu hóa. Do đó, khi ăn bầu nên cắt một miếng nhỏ để nếm thử, nếu thấy đắng thì nên bỏ luôn.

4 loại rau quả xuất hiện vị đắng nên vứt ngay lập tức, ăn vào chẳng mấy chốc 'ngộ độc' cả nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quả mướp

Thông thường, mướp là một loại rau hơi ngọt, có mùi thơm nhẹ, ăn thanh mát. Nhưng nếu bạn thấy mướp có vị hơi đắng thì tốt nhất nên vứt bỏ và không bao giờ ăn loại mướp như vậy nữa bởi vị đắng này được tạo ra từ chất kiềm glycoalkaloids - một chất hóa học độc hại thuộc nhóm alkaloids. Việc ăn quá nhiều alkaloids có tính kiềm glycolysis dễ khiến cơ thể con người bị ngộ độc, vì vậy tốt nhất không nên ăn mướp có vị đắng.

Bí đao

Bí đao bảo quản không đúng cách rất dễ bị đắng, không nên ăn những quả như vậy vì nó có chứa rất nhiều alkaloid glycosides, tương tự như với mướp có vị đắng, nếu tiêu thụ quá nhiều bí đao đắng, con người dễ bị phản ứng ngộ độc nghiêm trọng, thậm chí có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Dưa lê

Khi chín, dưa lê thường có vị ngọt. Tuy nhiên, không phải quả dưa nào cũng ngọt. Những quả dưa bị phun nhiều thuốc trừ sâu có thể xuất hiện vị đắng. Do đó, nếu thấy dưa có vị đắng, tốt nhất bạn không nên ăn.

Trong khi đó, mướp đắng là một ngoại lệ. Loại quả này cũng thuộc họ bầu, có vị đắng tự nhiên chủ yếu đén từ các chất glycoside nhưng có thể ăn bình thường, thậm chí còn mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Ngoài những loại quả trên, những quả thuộc họ bầu bí như bí ngô, dưa chuột, dưa hấu... nếu bị tác động trong quá trình sinh trưởng (giẫm đạp, chèm ép hay nhiệt độ cao...) cũng sẽ bị ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, làm biến chất và sản sinh ra một lượng độc tố lớn.

4 loại rau quả xuất hiện vị đắng nên vứt ngay lập tức, ăn vào chẳng mấy chốc 'ngộ độc' cả nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
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Từ khóa:   dinh dưỡng sức khỏe rau quả có vị đắng

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