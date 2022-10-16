5 loại thực phẩm càng ăn càng khỏe, giải độc cơ thể, đẩy sạch bụi bẩn ra ngoài

Dinh dưỡng 16/10/2022 12:36

Độc tố từ các chất ô nhiễm môi trường, bao gồm các kim loại nặng như chì có thể tích tụ trong cơ thể. Các chất ô nhiễm này có liên quan đến sự phát triển của các bệnh mãn tính bao gồm béo phì, ung thư, tiểu đường, bệnh tim và các bệnh đường hô hấp.

Gần đây, “chế độ ăn kiêng giải độc” đã trở nên thịnh hành và đang được quảng cáo vì khả năng loại bỏ độc tố khỏi cơ thể và hỗ trợ giảm cân. Mặc dù thiếu bằng chứng chứng minh cho các tuyên bố của các chế độ ăn kiêng này, nhưng một số loại thực phẩm đã được biết là có ảnh hưởng đến việc loại bỏ các chất độc này. 

5 loại thực phẩm càng ăn càng khỏe, giải độc cơ thể, đẩy sạch bụi bẩn ra ngoài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quá trình loại bỏ chất độc này được gọi là “giải độc”. Trong khi gan và thận hoạt động như các vị trí chính để giải độc trong cơ thể, một số loại thực phẩm và chất dinh dưỡng cũng có thể giúp ích. 

Thực phẩm hàng đầu hỗ trợ giải độc

Một số thực phẩm giúp loại bỏ độc tố là:

1. Quả táo

Chứa đầy chất dinh dưỡng, táo cũng có thể hỗ trợ giải độc cơ thể thông qua hàm lượng quercetin của nó.

Quercetin có thể tăng cường hoạt động của các enzym giải độc và làm chết tế bào ung thư hoặc tế bào không khỏe mạnh.

Một nghiên cứu gần đây đánh giá hiệu quả của một số loại thực phẩm và khả năng giải độc của chúng cho thấy tiêu thụ nước ép táo cung cấp 97 mg quercetin, làm giảm tổn thương oxy hóa DNA do độc tố trong cơ thể mang lại.

Tiêu thụ một quả táo mỗi ngày như một phần của chế độ ăn uống lành mạnh có thể giúp cơ thể tự giải độc.

2. Các loại rau họ cải

Các loại rau họ cải như bông cải xanh, súp lơ trắng, bắp cải và cải Brussels chứa nhiều hợp chất hoạt tính sinh học, một trong số đó là sulforaphanes. Các nghiên cứu đã phát hiện ra sulforaphanes có tác dụng chống ung thư trong cơ thể.

5 loại thực phẩm càng ăn càng khỏe, giải độc cơ thể, đẩy sạch bụi bẩn ra ngoài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong các nghiên cứu trên ống nghiệm và động vật, sulforaphanes đã được phát hiện có vai trò bảo vệ chống lại các chất gây ung thư, các gốc tự do và độc tố. 

Mặc dù các thử nghiệm cụ thể trên người về chủ đề này còn thiếu, nhưng bao gồm các loại rau họ cải trong chế độ ăn uống lành mạnh có thể mang lại lợi ích.

3. Nho

Nho rất nhỏ nhưng đóng gói rất nhiều chất dinh dưỡng.

Tiêu thụ nho có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim và một số loại ung thư. Giàu anthocyanins, flavonoid, flavanols và resveratrol, chúng có thể làm giảm viêm. Nước ép nho cũng bảo vệ cơ thể chống lại thiệt hại do đồng, một kim loại nặng gây ra.

Ngoài ra, các nghiên cứu trên động vật đã báo cáo rằng proanthocyanidins chiết xuất từ ​​hạt nho có thể hỗ trợ gan giải độc và ngăn ngừa tổn thương oxy hóa do chất béo trong chế độ ăn uống.

4. Bưởi

5 loại thực phẩm càng ăn càng khỏe, giải độc cơ thể, đẩy sạch bụi bẩn ra ngoài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bưởi có chứa một số hợp chất hoạt tính sinh học bao gồm flavonoid, alkaloid, limonoids, carotenoid và axit phenolic rất quan trọng đối với sức khỏe và đóng vai trò chống oxy hóa, chống viêm và chống ung thư.

Tuy nhiên, nước ép bưởi có thể ức chế hoạt động của một loại enzyme chịu trách nhiệm thanh thải và loại bỏ thuốc khỏi cơ thể. Vì vậy, tốt hơn là nên tránh tiêu thụ bưởi hoặc nước ép của nó khi dùng thuốc điều trị bệnh cấp tính.

5. Quả mọng

5 loại thực phẩm càng ăn càng khỏe, giải độc cơ thể, đẩy sạch bụi bẩn ra ngoài - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Các loại quả mọng như dâu tây, việt quất, mâm xôi là những nguồn giàu chất chống oxy hóa giúp bảo vệ chống lại nhiều bệnh mãn tính.

Các hợp chất phenolic có trong quả mọng có thể giải độc các gốc tự do và các loại nitơ có thể gây tổn thương DNA và cũng có thể dẫn đến ung thư. 

 

Theo Emedihealth

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