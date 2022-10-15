Top 3 con giáp giàu lên "nhanh như chớp" vào hai ngày cuối tuần (15/10 - 16/10), mỏi tay thu bạc hốt vàng, tiền về rộn ràng, lộc lá thênh thang

Vào hai ngày cuối tuần (15/10 - 16/10) này là thời điểm sự nghiệp của người tuổi Sửu đạt được những bước phát triển rực rỡ. Chỉ cần vạch ra một mục tiêu rõ ràng cho bản thân mình, đồng thời không ngừng cố gắng vươn lên, bạn ắt sẽ đạt được thành công thậm chí ngoài mong đợi.

Bạn có nhiều cơ hội để xây dựng các mối quan hệ xã giao của mình. Nhờ quan hệ đồng nghiệp, bạn bè tốt đẹp, bạn chẳng hề ngại ngần khi đứng trước khó khăn, thử thách, bởi bạn biết rằng xung quanh mình chẳng bao giờ thiếu người giúp đỡ. Cuối tuần vượng đào hoa, bản mệnh chủ động nắm bắt để thúc vượng nhân duyên, không khó để gặp được người tâm đầu ý hợp. Các cặp vợ chồng có dịp hóa giải mâu thuẫn, hâm nóng tình cảm bằng sự quan tâm chăm sóc tỉ mỉ.

Theo tử vi vào hai ngày cuối tuần (15/10 - 16/10), tuổi Tuất đang có các nguồn lực khá thuận lợi, bản mệnh có thể buông bỏ chút thận trọng của mình để đưa ra những quyết định táo bạo hơn. Tin vui là bạn cũng sẽ sớm nhận được những kết quả thú vị nằm ngoài mong đợi.

Ảnh minh họa: Internet

Cuối tuần này, không chỉ tình duyên khởi sắc mà bạn còn sẽ có cơ hội để củng cố mối quan hệ với những đồng nghiệp của mình. Bạn đừng ngần ngại dành những lời khen chân thành cho mọi người hoặc tổ chức các cuộc hẹn gặp nhỏ sau giờ làm để kết nối lại với họ.

Có rắc rối nho nhỏ xuất hiện đầu tuần nhưng không thể làm khó được cho con giáp tuổi Tuất và niềm vui tiền bạc khi có Thiên Tài ghé thăm vào cuối tuần sẽ mang lại cho bản mệnh sự tự tin và cảm xúc tích cực. Thế nhưng đừng vì thế mà vung tiền mua sắm đấy nhé.

Thái Tuế hung tinh điềm báo có thể xảy ra tai nạn bất ngờ, ngoài việc phải cẩn thận trong công việc, bản mệnh cũng nên chú ý hơn khi xuất hành xa. Nếu cảm thấy không thuận lợi thì có thể dời lịch đi xa vào tuần khác.

Tuổi Thìn

Tử vi vào hai ngày cuối tuần (15/10 - 16/10) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn vận thế tốt, hãy nhớ luôn phải ở thế chủ động, đừng để người khác chèo kéo.

Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên tốt đẹp, tình cảm ngọt ngào, hai người bên nhau nói mãi không hết chuyện.

Công việc năng động, có nhiều kế hoạch mới được tiến triển giúp bạn thu được nguồn lợi lớn, tiền đổ về nhiều hơn bao giờ hết.

Tài lộc hanh thông, vì là người biết tiết kiệm nên bạn sẽ càng có được số vốn lớn, đến cuối năm có thể nhận thêm may mắn để tăng số tiền đang có và mua nhà, mua xe.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.