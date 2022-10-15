Cuối tuần này con giáp nào sẽ chính thức được Ngọc Hoàng ban thưởng, Thần Tài gọi tên trúng xổ số độc đắc bạc tỷ?

Tâm linh - Tử vi 15/10/2022 08:35

3 con giáp may mắn sau đây sẽ là những 'ứng cử viên' sáng giá được Thần Tài chiếu cố, bản mệnh rực đỏ, đỏ 'chói lóa', dễ có cơ duyên ôm độc đắc trong cuối tuần này.

Tuổi Tý

Những người cầm tinh con chuột là người chăm chỉ, sống giản dị và suy nghĩ rất thực tế. Con giáp này sống có trách nhiệm với gia đình và những người thân xung quanh mình. Họ là người trọng chữ tín, nói được, làm được.

Trong cuối tuần này, con giáp tuổi Tý có sự nghiệp hanh thông, tin vui bất ngờ gõ cửa. Họ sẽ nhận được cơ hội mới để phát triển sự nghiệp. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được thăng chức, tăng lương.

Cuối tuần này con giáp nào sẽ chính thức được Ngọc Hoàng ban thưởng, Thần Tài gọi tên trúng xổ số độc đắc bạc tỷ? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Họ cũng cần chuẩn bị tinh thần và sức khỏe cho những chuyến công tác dài ngày. Những người làm ăn xa cũng có tin vui báo về cho gia đình.

Dù nhận được nhiều cơ hội nhưng con giáp tuổi Tý nên tránh đầu tư một cách tùy tiện. Hãy chọn con đường ổn định trong ít nhất 3 tháng tới.

Do làm việc với cường độ cao nên sức khỏe của con giáp này không được tốt lắm. Họ cần chú ý ăn ngủ điều độ, điều chỉnh lịch sinh hoạt của mình sao cho khoa học.

Tuổi Mùi 

Cuối tuần này con giáp nào sẽ chính thức được Ngọc Hoàng ban thưởng, Thần Tài gọi tên trúng xổ số độc đắc bạc tỷ? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cái tên tiếp theo xuất hiện trong top 3 con giáp dễ trúng số trong cuối tuần này đó chính là tuổi Mùi. Vốn có lối sống chân thành và thực tế, người tuổi này ít khi tin vào trò đỏ đen may rủi. Ấy vậy mà nhờ ăn lộc tổ tiên và phúc khí tích lũy từ rất lâu mà cơ may trúng số của họ cực cao. 

Lại thêm Thực Thần dõi theo, những chú Dê liên tục có lộc về ăn uống, tiệc tùng. Hoặc thậm chí, nếu có thể, người tuổi này nên thử vận may với một vài chương trình bốc thăm trúng thưởng hoặc mua vé số…, biết đâu bất ngờ, Thần May mắn sẽ mỉm cười với bạn!

Ngoài ra, nhân duyên của tuổi Mùi rất tốt, trong cuối tuần này vượng vận quý nhân, đi đâu hay làm gì cũng có người giúp đỡ, nên công việc tiến triển thuận lợi, dễ bề thăng chức, tăng lương hơn so với người khác. 

Tuổi Dậu

Cuối tuần này con giáp nào sẽ chính thức được Ngọc Hoàng ban thưởng, Thần Tài gọi tên trúng xổ số độc đắc bạc tỷ? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu sở hữu tính cách thẳng thắn, chính trực, biết cách thể hiện cảm xúc của mình với người khác. Trong công việc, người tuổi Dậu chăm chỉ, siêng năng, biết cách xây dựng và vun đắp các mối quan hệ, nhờ vậy mà họ dễ gặp được nhiều cơ hội đổi đời.

Mặt khác, người tuổi Dậu cũng không ngại đối mặt với thử thách, khó khăn. Càng gian nan, khó khăn họ lại càng tỏa sáng và học được nhiều bài học hơn, làm tiền đề để phát triển vượt bậc về sau.

Trong cuối tuần này, vận may của người tuổi Dậu bắt đầu ập đến, nửa đầu năm nếu biết nắm bắt cơ hội, trau dồi bản thân đủ đầy sẽ phất lên nhanh chóng ở cuối năm. Lúc này tiền tài của cải đều tăng lên nhanh như diều gặp gió, cuối năm có thể mua được cả nhà lẫn xe.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thần Tài báo mộng vàng: đúng 5h sáng Thứ Bảy (15/10), 3 con giáp này may mắn bùng nổ, tài lộc hanh thông, tình duyên viên mãn, tiền của tăng mạnh, làm gì cũng thắng lớn

Thần Tài báo mộng vàng: đúng 5h sáng Thứ Bảy (15/10), 3 con giáp này may mắn bùng nổ, tài lộc hanh thông, tình duyên viên mãn, tiền của tăng mạnh, làm gì cũng thắng lớn

Từ 5h sáng mai 15/10, 3 con giáp này vào thời vận thế tăng cao, may mắn ngút ngàn giúp bạn đạt được nhiều thành công rực rỡ mới.

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