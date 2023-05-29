3 thói quen ăn uống âm thầm 'phá hủy' cơ thể, gia tăng nguy cơ nhiễm giun sán

Dinh dưỡng 29/05/2023 12:40

Nếu bạn đang có những thói quen ăn uống này hãy thay đổi ngay lập tức, vì có thể nạp 'cả đống' sán vào người mà chẳng hay.

Uống nước ép rau củ

Trong mùa hè, nhiều phụ nữ thường sử dụng nước detox để làm đẹp và giảm mỡ. Những loại nước này chứa nhiều vitamin và khoáng chất có lợi cho da, đặc biệt là trong thời tiết nóng.

Tuy nhiên, theo Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TP HCM, một số loại ký sinh trùng thường có trong rau tươi như giun tóc, giun kim, giun móc, trứng giun đũa chó,...có kích thước rất nhỏ, khó thấy bằng mắt thường. Do đó, nếu bạn không làm sạch kỹ hoặc sử dụng nguồn thực phẩm không đảm bảo chất lượng, giun sán có thể xâm nhập vào cơ thể.

3 thói quen ăn uống âm thầm 'phá hủy' cơ thể, gia tăng nguy cơ nhiễm giun sán - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ăn tiết canh

Vào mùa hè nóng nực, nhiều người hay rủ nhau đi ăn tiết canh cho mát. Nó cũng là món ăn khoái khẩu đối với người Việt từ rất lâu đời. Tuy nhiên, BS Nguyễn Trung Cấp (Phó giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cho biết, tiết canh chứa rất nhiều mầm bệnh, làm tăng nguy cơ nhiễm giun sán cũng như bệnh đường tiêu hóa, viêm não...

Chuyên gia nhấn mạnh, tiết canh không phải là thực phẩm giải nhiệt như nhiều người nghĩ. Ăn tiết canh thấy mát không đồng nghĩa với việc món này giúp giải nhiệt cơ thể vào mùa hè. Tất cả những loại tiết canh như tiết canh lợn, dê, vịt... thực chất đều là máu sống, tiềm ẩn nhiều mầm bệnh. Nhiều người cho rằng ăn tiết canh nhà nuôi, tự làm nên không bị nhiễm sán thì quá sai lầm. Trong thực tế, bệnh viện tiếp nhận nhiều bệnh nhân nhiễm các loại ký sinh trùng có tổn thương ở não.

3 thói quen ăn uống âm thầm 'phá hủy' cơ thể, gia tăng nguy cơ nhiễm giun sán - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ăn thịt tái, sống

TS Từ Ngữ nhận định, vào mùa hè, nhiều người có thói quen ngồi nhậu lai rai. Những món như nem chua, nem chạo... rất được ưa chuộng. Tuy nhiên, chúng có thể khiến bạn nạp cả búi sán vào người.

Thịt chưa được nấu chín kỹ nói chung đều có nguy cơ nhiễm sán rất cao. Nguyên nhân bởi, ký sinh trùng như giun sán có thể tồn tại trong thức ăn nấu chưa chín như thịt bò, thịt lợn, cá, cua, ếch...

3 thói quen ăn uống âm thầm 'phá hủy' cơ thể, gia tăng nguy cơ nhiễm giun sán - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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Từ khóa:   dinh dưỡng giun sán thói quen ăn uống

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