Suy giáp có thể là một tình trạng khó kiểm soát và những gì bạn ăn có thể cản trở quá trình điều trị của bạn. Một số chất dinh dưỡng ảnh hưởng lớn đến chức năng của tuyến giáp và một số loại thực phẩm có thể ức chế khả năng cơ thể bạn hấp thụ các hormone thay thế mà bạn có thể dùng trong quá trình điều trị tuyến giáp.

Bệnh tuyến giáp là một thuật ngữ rộng chỉ một rối loạn y tế trong đó tuyến giáp không sản xuất đủ lượng hormone cần thiết. Tuyến giáp sản xuất hormone giúp cơ thể hoạt động trơn tru.

Đậu nành và các thực phẩm từ đậu nành như: đậu hũ, nước tương, sữa đậu nành… sẽ không tốt cho người có bướu giáp – nhân giáp. Bởi trong đậu nành có chất goitrogens cản trở sự xâm nhập của i-ốt vào tuyến giáp khiến cổ phình to. Chất này làm giảm hấp thu thuốc tuyến giáp từ ruột.

Ngoài ra, đậu nành chứa phytoestrogen, có thể bắt chước tác dụng của estrogen can thiệp vào hoạt động bình thường của tuyến giáp. Chất isoflavone trong đậu nành cũng có thể gây hại cho sức khỏe tuyến giáp.

Ảnh minh họa: Internet

Các loại rau họ cải

Những loại rau họ cải như cải xoăn, cải bruxen, củ cải chứa nhiều chất Isothiocyanates. Chất này cản trở các hoạt động của tuyến yên.

Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm béo

Chất béo có thể làm gián đoạn khả năng hấp thụ thuốc thay thế hormone tuyến giáp của cơ thể, cản trở việc sản xuất hormone tuyến giáp. Do đó, người bệnh tuyến giáp nên loại bỏ các loại thực phẩm chiên rán, giảm lượng chất béo từ các nguồn như bơ, sốt mayonnaise, bơ thực vật, thịt mỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Tránh ăn nhiều chất xơ và đường

Nếu các bạn ăn nhiều chất xơ sẽ ngăn cản sự hấp thu thuốc của cơ thể. Nhưng bên cạnh đó, cũng không nên bỏ hoàn toàn mà ăn ở một lượng vừa phải.

Lúa mạch, lúa mì, mì ống

Gluten được tìm thấy trong các loại ngũ cốc như: lúa mạch, lúa mạch đen, lúa mì, các loại ngũ cốc khác là thành phần chính trong các loại bánh mì, ngũ cốc, mì ống. Tuy nhiên, người bị suy giáp nên cân nhắc giảm lượng gluten nạp vào cơ thể. Với người bệnh celiac, chất gluten có thể gây kích ứng ruột non, cản trở sự hấp thụ thuốc thay thế hormone tuyến giáp. Bên cạnh đó, chế độ ăn không có gluten sẽ mang lại lợi ích cho phụ nữ mắc bệnh tuyến giáp.

Nếu người bệnh tuyến giáp chọn ăn thực phẩm chứa gluten nên chọn các loại bánh mì, mì ống làm từ ngũ cốc nguyên hạt, có nhiều chất xơ, các chất dinh dưỡng khác để giúp cải thiện đường ruột. Ngoài ra, nếu người bệnh uống thuốc điều trị suy giáp, cần ăn trước vài giờ trước hoặc sau khi ăn thực phẩm giàu chất xơ, để ngăn sự hấp thụ hormone tuyến giáp tổng hợp.