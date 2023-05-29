Là loại trái được nhiều người yêu thích, trứng gà lê ki ma còn có nhiều tác dụng mà chưa nhiều người biết đến.

Lêkima trước trồng từ hột phải mất 7 - 10 năm mới cho trái, hiện nhiều người trồng cây chiết, ghép nên thời gian cho trái nhanh hơn. Loài cây cho trái quanh năm nhưng chính vụ từ tháng 4 đến tháng 8 âm lịch. Lê ki ma hay còn có tên gọi là quả trứng gà có tên khoa học Pouteria lucuma, thuộc họ Sapotaceae, là loại cây ăn quả bản xứ vùng Andes, Nam Mỹ.

Vì có màu và hương vị như lòng đỏ trứng luộc nên người Anh gọi lê ki ma là eggfruit, có giá trị dinh dưỡng cao và nguồn hydrat cacbon lớn, vitamin và khoáng chất dồi dào. Lê ki ma còn được người Péru gọi là “vàng của người Incas” - một tộc người da đỏ ở miền nam châu Mỹ, bởi đặc điểm cây có thể mọc trên vùng cao 1.000 m và có hương vị hoàn toàn khác biệt với những trái lê ki ma trồng ở vùng khác. Một cây có thể cho đến 500 trái/năm, có thể dùng làm thức ăn chính khi thiếu hụt lương thực. Quả trứng gà lê ki ma. Ảnh: Internet Loài cây này trước kia trồng phổ biến ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, dân gian thường gọi là cây lứt. Có một thời gian cây lứt bị đốn bỏ để trồng các loại cây khác vì được cho không có giá trị kinh tế, ít người ăn vì dễ ngán.

Tưởng đâu loài cây này sẽ bị tiệt chủng, không ngờ từ thập niên 1990 đến nay lêkima lại hồi sinh, nhiều người bắt đầu trồng lại, nhiều nhất là vùng Phong Điền (Cần Thơ), Châu Thành, Phụng Hiệp (Hậu Giang)… Có lẽ do màu sắc tươi đẹp, bắt mắt, mùi vị lại thơm ngon hấp dẫn, đặc biệt trên mạng Internet đã xuất hiện nhiều bài viết ca ngợi trái lêkima thành phần dinh dưỡng rất cao, giàu chất sắt và xơ, giúp tăng hồng cầu, giảm cholesterol, tăng lục tốt, ngăn ngừa được các bệnh tim mạch… nên nhiều người tìm mua ăn và làm thuốc. Lê ki ma tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet Những khám phá mới về tính năng trị liệu mà lê ki ma trở nên một loại trái rất được ưa chuộng. Có hàm lượng niacin (vitamin B3), beta-caroiten, sắt và chất xơ, là những thành phần chống ô xy hóa cực mạnh cho da và cần thiết cho hoạt động của cơ thể. Lê ki ma còn giúp tăng tỷ lệ hồng cầu trong máu, kích thích hoạt động của hệ thần kinh, chống trầm cảm, giảm cholesterol và triglecirid trong máu, ngăn ngừa các bệnh tim mạch và béo phì, hạn chế các cơn nhồi máu cơ tim, tăng hiệu quả của hệ miễn nhiễm và tăng lực rất tốt. Theo Lương y Đa khoa Bùi Đắc Sáng, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội thông tin trên VTC News cũng xác nhận thông tin, quả trứng gà tác dụng tăng hồng cầu, giảm Cholesterol và Glytrixerid. Quả trứng gà chủ trị các bệnh mỡ máu, gan nhiễm mỡ và HA cao, giảm đường huyết, tốt cho tim mạch, chữa U nang, u xơ an toàn, hiệu quả. Lưu ý: Ăn hàng ngày, hoặc xay sinh tố uống (dùng vừa đủ, không ăn quá nhiều, có thể gây say. Ngoài ra, quả trứng gà ăn hoặc chế thành kem để bôi và tắm có tác dụng làm đẹp da. Vào thời điểm cây ra hoa, đậu trái, bạn có thể tận dụng món ăn này để bảo vệ sức khỏe rồi đúng không?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tac-dung-chua-benh-it-nguoi-biet-cua-qua-trung-ga-le-ki-ma-586771.html