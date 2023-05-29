Lợi ích và tác hại của trái nhàu đối với sức khỏe

Trái nhàu là một loại trái cây sần sùi, to bằng quả xoài, có màu vàng. Nó rất đắng và có mùi đặc biệt mà đôi khi được so sánh với pho mát hôi thối. Hoa nhàu có màu trắng, thường mọc ở cuống lá hoặc ngọn cây. Quả nhàu dạng trứng, chiều dài từ 5-7cm, lớp vỏ sần sùi. Quả non có màu xanh lục, quả chín chuyển màu trắng hồng. Lớp thịt quả mềm, trắng, thơm, ở giữa là nhân cứng.

Quả nhàu thường được sử dụng như một vị thuốc ở Việt Nam -

Cây nhàu còn có nhiều tên gọi khác như cây ngao , nhàu núi, nhàu rừng, noni. Loài cây này có tên khoa học là Morinda citrifolia, cùng họ với cà phê (Rubiaceae).

Quả nhàu còn được sử dụng như một hỗn hợp nước trái cây. Nước ép trái nhàu chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh và có thể mang lại một số lợi ích cho sức khỏe .

Quả nhàu có biệt danh là “cây trị đau đầu” hoặc “cây thuốc giảm đau”.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng quả nhàu làm giảm cơn đau nên nó có hiệu quả đối với bệnh viêm khớp và các chứng đau khớp khác.

Ngừa ung thư

Ảnh minh họa: Internet

Với lượng chất chống oxy hóa dồi dào, quả nhàu giúp đào thải các gốc tự do có hại cho cơ thể. Oxit nitric có thể làm giảm sự phát triển của khối u và giúp cơ thể bạn chống lại sự nhân lên của tế bào ung thư. Quả nhàu cũng chứa một chất giàu polysaccharide điều hòa miễn dịch, giúp chống lại ung thư.

Cải thiện trí nhớ

Quả nhàu ngăn chặn sự hấp thụ cholesterol nhờ một lượng lớn phytosterol. Điều này trực tiếp giúp não của bạn khỏe mạnh hơn và không có mảng bám tích tụ trong các động mạch nuôi não, giữ cho não được cung cấp oxy thích hợp.

Chăm sóc da/tóc

Dùng trái nhàu thường xuyên sẽ giúp tình trạng da của chị em trở nên sáng mịn hơn, có tính đàn hồi tốt hơn. Bên cạnh đó, nhàu còn có tác dụng ngăn ngừa dị ứng, chống oxy hóa, chống viêm, chống trầm cảm và rối loạn ở giai đoạn mãn kinh, điều hòa kinh nguyệt.

Dùng trái nhàu thường xuyên sẽ giúp tình trạng da của chị em trở nên sáng mịn hơn, có tính đàn hồi tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường hệ thống miễn dịch

Trái nhàu cũng giúp kích thích tiêu hóa, tăng khả năng hấp thụ vitamin và các khoáng chất của cơ thể.

Điều hòa huyết áp, điều hòa cholesterol

Quả nhàu ngăn chặn sự hấp thụ cholesterol LDL, do đó làm giảm mảng bám trong động mạch, giúp bạn khỏe mạnh và sống lâu hơn - Ảnh minh họa: Internet

Trái nhàu có chứa các hợp chất sẽ làm giảm tác dụng của thuốc đông máu, đặc biệt là nước ép nhàu. Quả nhàu ngăn chặn sự hấp thụ cholesterol LDL, do đó làm giảm mảng bám trong động mạch, giúp bạn khỏe mạnh và sống lâu hơn.

Chống trầm cảm/an thần

Tác dụng của trái nhàu ngâm đường giúp làm giảm căng thẳng, mệt mỏi, giúp cho thần kinh êm dịu, tăng khả năng tỉnh táo và tập trung, phòng ngừa nhiều bệnh và giúp tăng cường sức đề kháng. Chất lượng của giấc ngủ sẽ trở nên cao hơn, tốt cho hệ tiêu hóa, giúp nhuận tràng.

Tác hại của trái nhàu

Trái nhàu thường có vị chua nên những người bị bệnh về dạ dày không nên sử dụng trước bữa ăn, hoặc khi đang đói.

Những người đang có bệnh lý về thận hoặc có lượng kali trong người cao không nên sử dụng trái nhàu. Nguyên nhân là hàm lượng kali trong loại quả này tương đối lớn, có thể làm tình trạng bệnh trầm trọng hơn.

Ảnh minh họa: Internet