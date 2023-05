Lợi ích và tác hại của trái nhàu đối với sức khỏe

Nhàu là gì?

Cây nhàu còn có nhiều tên gọi khác như cây ngao, nhàu núi, nhàu rừng, noni. Loài cây này có tên khoa học là Morinda citrifolia, cùng họ với cà phê (Rubiaceae).

Quả nhàu thường được sử dụng như một vị thuốc ở Việt Nam - Ảnh minh họa: Internet

Trái nhàu là một loại trái cây sần sùi, to bằng quả xoài, có màu vàng. Nó rất đắng và có mùi đặc biệt mà đôi khi được so sánh với pho mát hôi thối. Hoa nhàu có màu trắng, thường mọc ở cuống lá hoặc ngọn cây. Quả nhàu dạng trứng, chiều dài từ 5-7cm, lớp vỏ sần sùi. Quả non có màu xanh lục, quả chín chuyển màu trắng hồng. Lớp thịt quả mềm, trắng, thơm, ở giữa là nhân cứng.