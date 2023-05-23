Khổ qua đại kỵ với những loại thực phẩm nào?

Dinh dưỡng 23/05/2023 14:34

Khổ qua được biết đến là loại thực phẩm mang lạ nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu kết hợp khổ qua với những loại thực phẩm này sẽ gây ra những hậu quá khó lường.

Theo Đông y khổ qua hay mướp đắng có vị đắng, tính hàn vào tỳ vị tâm can. Tác dụng thanh giải thử nhiệt, minh mục giải độc. Dùng cho các trường hợp nhiệt bệnh sốt nóng mất nước, hội chứng lỵ, viêm cấp tính đường tiết niệu, sỏi đường tiết niệu, mụn nhọt, viêm kết mạc mắt cấp tính (đau mắt đỏ), bệnh tiểu đường.

Không kết hợp khổ qua với những loại thực phẩm nào?

Không kết hợp khổ qua với tôm

Trong thành phần dinh dưỡng của trái mướp đắng chứa nhiều hàm lượng vitamin C cao. Tuy nhiên, khi bạn ăn mướp đắng kết hợp với tôm se làm giảm hàm lượng canxi trong tôm.

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Khổ qua và tôm có thể tạo thành chất độc nguy hiểm cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời thành phần vitamin C nếu ăn cùng các loại thực phẩm có vỏ cứng như tôm, loại động vật có chứa nhiều hợp chất Asen tạo thành chất độc cực kỳ nguy hiểm cho sức khỏe của bạn.

Không kết hợp khổ qua với măng cụt 

Khổ qua đại kỵ với những loại thực phẩm nào? - Ảnh 2
Khi kết hợp 2 loại quả này có thể gặp tình trạng khó chịu - Ảnh minh họa: Internet

Khi kết hợp 2 loại quả này có thể gặp tình trạng khó chịu, tiêu hóa kém nếu ăn măng cụt và khổ qua cùng lúc. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bạn nên ăn 2 loại quả này vào hai thời điểm cách xa nhau để không làm ảnh hưởng đến đường tiêu hóa.

Không nên uống trà xanh sau khi ăn khổ qua 

Khổ qua đại kỵ với những loại thực phẩm nào? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi ăn các món ăn được chế biến từ khổ qua, bạn nên đợi vài tiếng đồng hồ rồi mới uống trà xanh. Khổ qua và trà xanh khi kết hợp có thể làm tổn hại đến dạ dày của bạn.

Không ăn khổ qua với sườn heo chiên

Khổ qua và sườn heo chiên khi tiêu thụ vào cơ thể dễ tạo ra chất Canxi Oxalate, chất này ngăn cản sự hấp thu canxi của cơ thể bạn. Do đó, đừng ăn chung khổ qua với sườn heo chiên cùng lúc dù cho chúng được chế biến thành 2 món ăn riêng biệt hay nấu chung.

Khổ qua đại kỵ với những loại thực phẩm nào? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Khổ qua có thể giảm đường huyết, thanh nhiệt, thế nhưng lại không có lợi cho tim mạch, vì vậy những người bị hạ đường huyết, huyết áp thấp không nên ăn khổ qua, những người có huyết áp và đường huyết bình thường cũng không nên ăn quá nhiều. Ảnh minh họa: Internet

Khổ qua kỵ với diếp cá

Khổ qua đại kỵ với những loại thực phẩm nào? - Ảnh 5
Khổ qua và diếp cá đều có tính lạnh - Ảnh minh họa: Internet

Khổ qua và diếp cá đều có tính lạnh. Do đó, dù đây đều là hai loại thực phẩm tốt cho sức khỏe, có khả năng hỗ trợ chữa bệnh hiệu quả nhưng khi kết hợp với nhau có thể gây hại cho dạ dày và lá lách.

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