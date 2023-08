Khoai tây giàu carbonhydrate, trong khi chuối cũng dồi dào carbonhydrate và đường, không thích hợp với người béo hay người cần kiểm soát lượng tinh bột. Hai thực phẩm này kết hợp cũng có thể khiến cơ thể thừa năng lượng, dễ rơi vào tình trạng mệt mỏi, uể oải.

Lựu và quả mơ

Lựu và mơ đều là loại trái cây giàu đường và protein. Khi ăn lựu và mơ cùng lúc sẽ gây ra các vấn đề liên quan đến dạ dày. Lượng đường sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến các enzym tiêu hóa protein, làm chậm quá trình tiêu hóa.

Quả hồng và khoai lang

Tinh bột trong khoai lang kích thích dạ dày tiết ra axit, tác dụng với chất chát tanin và pectin trong quả hồng sẽ tạo thành những viên sỏi trong dạ dày. Lâu ngày, sỏi có thể gây viêm loét dạ dày và xuất huyết.

Xoài và dứa

Xoài và dứa cũng là các loại trái cây kỵ nhau bạn không nên ăn cùng. Dứa có thể gây tác dụng phụ với da và mạch máu. Xoài chưa chín hoàn toàn có axit uronic gây kích thích niêm mạc da, có thể gây môi miệng sưng đỏ.

Cà rốt và củ cải

Cà rốt và củ cải đều rất tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn cùng lúc hai loại rau củ này sẽ khiến giá trị dinh dưỡng bị giảm. Nguyên nhân là củ cải giàu vitamin C, trong khi cà rốt chứa nhiều enzym phân giải vitamin C.

Ngoài củ cải, các loại quả giàu vitamin C khác như cam, ớt cũng không nên ăn cùng cà rốt. Bạn sẽ bị ợ nóng và thậm chí gặp các vấn đề về thận nếu ăn chung hai loại này. Tránh uống sinh tố hoa quả hoặc nước ép trái cây cam kết hợp với cà rốt.

Củ cải trắng và các loại lê, táo, nho

Trong các loại quả như táo, lê, nho có chứa chất ceton đồng. Chất này sẽ phản ứng với axit cianogen lưu huỳnh có trong củ cải. Khi ăn vào có thể bị suy tuyến giáp trạng và bướu cổ.

Đu đủ và chanh

Khi hai loại quả này kết hợp sẽ tạo ra độc tố ảnh hưởng tới các hemoglobin trong máu, ăn chung lâu ngày sẽ làm tăng nguy cơ thiếu máu ở trẻ nhỏ.

Dưa chuột với cà chua

Quả cà chua chứa nhiều vitamin C tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên khi dùng chung với dưa chuột thì lại không tốt. Bởi trong dưa chuột có chứa một loại men có khả năng phân giải vitamin C, làm giảm khả năng hấp thụ vitamin C của cơ thể.