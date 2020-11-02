7 Cách chữa đuôi tóc khô xơ an toàn và hiệu quả

Đuôi tóc khô xơ khiến cho bạn gái luôn cảm thấy thiếu tự tin khi xuất hiện trước mọi người, đồng thời rất khó cho việc tạo kiểu tóc đẹp. Cùng tìm hiểu cách chữa đuôi tóc khô xơ hiệu quả, an toàn qua bài viết dưới đây.

Ở một số người, đặc biệt những ai có mái tóc dài tuyến bã nhờn hoạt động sẽ ít hiệu quả hơn khiến tóc dễ bị khô xơ hơn.

Gội đầu quá thường xuyên khiến tóc mất đi lớp dầu bảo vệ làm tóc trở nên khô xơ, dễ bị hư tổn hơn, đặc biệt là ngọn tóc.

3. Tóc tiếp xúc nhiều với hơi nóng hoặc lạm dụng hóa chất tạo kiểu

Thói quen dùng máy sấy hoặc máy uốn tóc tạo kiểu thường xuyên cũng là 1 nguyên nhân khiến tóc khô xơ. Đồng thời, uỗn, duỗi nhuộm cũng làm lớp sừng bị hư tổn,khiến tóc khô xơ chẻ ngọn hơn.

4. Không cân bằng chế độ dinh dưỡng

Vì không chú ý đến việc cung cấp đủ chất dinh dưỡng từ bên trong và bên ngoài. Đặc biệt là vitamin A, vitamin C, vitamin E, đặc biệt là các vitamin nhóm B.

7 Cách chữa đuôi tóc khô xơ hiệu quả

Dưới đây là 7 cách khắc phục tóc khô xơ rất hiệu quả, các bạn gái có thể áp dụng và thực hiện ngay tại nhà:

Cách 1: sử dụng mặt nạ ủ dưỡng tóc

Sử dụng mặt nạ dưỡng tóc là 1 cách chữa đuôi tóc khô xơ hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Thay vì cố gắng cất hết những phần tóc khô xơ chẻ ngọn trong vô vọng, sao bạn không thử sử dụng mặt nạ ủ tóc từ bên trong? Sự khô xơ chính là một biểu hiện cho thấy rằng mái tóc đã bị khô từ bên trong. Bạn hãy thực hiện ủ dưỡng tóc từ 2 - 3 lần/ tuần để cho hiệu quả với phần đuôi tóc bị khô xơ.

Bạn có thể tham khảo một số loại tinh dầu dưỡng tóc như tinh dầu oliu, tinh dầu dừa… hoặc hỗn hợp dưỡng tóc từ nguyên liệu thiên nhiên để tạo ra mặt nạ ủ tóc.

Cách 2: Không tác động nhiệt lên tóc

Những hoạt động như: Sấy, uốn giả, duỗi… để tạo kiểu tóc sẽ sinh ra nhiệt tác động lên tóc, khiến cho đuôi tóc bị khô xơ và chẻ ngọn. Vì vậy, bạn nên hạn chế hoặc loại bỏ các thói quen này lên tóc, để tránh hiện tượng đuôi tóc khô xơ.

Không sử dụng máy sấy với đuôi tóc khô xơ - Ảnh minh họa: Internet

Cách 3: Lựa chọn dầu gội phù hợp

Một trong những cách phục hồi tóc khô xơ nhanh nhất là lựa chọn loại dầu gội phù hợp với mái tóc của bạn. Hiện nay, có rất nhiều sản phẩm dầu gội đầu sử dụng công nghệ Oxyfusion giúp cung cấp oxy tươi cùng nhiều dưỡng chất giúp nuôi dưỡng mái tóc bóng mượt và giảm tóc xơ rối chẻ ngọn.

Thành phần oxy tươi trong các loại dầu gội đầu có tác dụng len lỏi vào sợi tóc, làm gia tăng khoảng cách, giúp tóc bồng bềnh hơn và tạo lớp màng bảo vệ tóc khỏi những tác động xấu từ môi trường.

Lựa chọn dầu gội phù hợp cho đuôi tóc khô xơ, chẻ ngọn - Ảnh minh họa: Internet

Cách 4: Dưỡng ẩm tóc mỗi ngày

Ngoài việc thường xuyên ủ dưỡng, phục hồi tóc, bạn cần cân nhắc việc thường xuyên dưỡng ẩm cho tóc. Đây là bước quan trọng trong cách chữa đuôi tóc khô xơ rất hiệu quả. Dưỡng ẩm tóc để đảm bảo mái tóc được cấp đủ nước và không bị giòn gãy từ bên trong. Đây chính là nguyên nhân khiến đuôi tóc bị khô xơ chẻ ngọn.

Cách 5: Sử dụng dầu dừa chữa đuôi tóc khô xơ

Dầu dừa có chứa hàm lượng vitamin E và các chất chống oxy hóa cao giúp tóc trở nên mềm mại hơn. Đồng thời nó tạo lớp màng bảo vệ tóc khỏi hư tổn, nhất là với tóc khô. Thành phần vitamin E và các chất chống oxy hóa có trong dầu dừa sẽ thẩm thấu vào sâu trong da đầu của bạn, giúp cho tóc chắc khỏe ngay từ bên trong, hạn chế chẻ ngọn đuôi tóc.

Cách thực hiện: Bạn có thể thoa trực tiếp dầu dừa lên toàn bộ từ chân tóc đến ngọn. Sau đó ủ 30 phút rồi gội lại với nước lạnh sạch. Nếu bạn có thời gian hãy ủ qua đêm rồi gội đầu lại thật sạch vào buổi sáng hôm sau.

Sử dụng dầu dừa chữa đuôi tóc khô xơ - Ảnh minh họa: Internet

Cách 6: Sử dụng bơ chữa đuôi tóc khô xơ

Trong quả bơ rất giàu chất chống oxy hoá, có tác dụng dưỡng tóc, chăm sóc tóc mềm mượt, mang lại mái tóc chắc khỏe hơn. Ngoài ra trong thành phần của bơ còn chứa vitamin E, A, D, nhất là vitamin E không những làm chậm quá trình lão hóa da mà còn giúp mái tóc trở nên mềm mượt, đen nháy hơn.

Cách thực hiện: Bạn lấy 1/2 trái bơ đem xay nhuyễn rồi trộn cùng một trong số những nguyên liệu như dầu oliu hoặc mật ong tùy theo sở thích và cơ địa của mình. Sau đó trộn đều rồi bôi hỗn hợp lên tóc và ủ trong khoảng 30 phút.

Cách 7: Dùng hỗn hợp bia và sữa chữa đuôi tóc khô xơ

Cách thực hiện: Bạn hãy pha 50ml bia với 20ml sữa tươi không đường. Sau đó thoa đều hỗn hợp lên toàn bộ da đầu và sợi tóc. Tiếp theo, massage nhẹ nhàng cho dưỡng chất ngấm đều từ chân tóc đến ngọn tóc. Thực hiện ủ tóc khoảng 30 phút rồi gội sạch lại với nước. Bạn nên áp dụng phương pháp này đều đặn khoảng 2 lần/tuần để cho hiệu quả tốt nhất với mái tóc.

Hỗn hợp bia và sữa hiệu quả khi chữa đuôi tóc khô xơ - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi chăm sóc đuôi tóc khô xơ chẻ ngọn

Trong phần nội dung, bạn đọc đã tìm hiểu được các mẹo chữa tóc khô và xơ hiệu quả. Để các phương pháp trên mang lại kết quả tốt nhất, thì bạn cần có một số lưu ý sau:

Chải đầu đúng cách và đúng thời điểm: Bạn nên chải đầu 1 lần vào buổi tối trước khi đi ngủ và chải đầu trước khi gội đầu. Không chải đầu khi tóc còn ướt, khi chải đầu hãy chải dần từ ngọn tóc lên đến chân tóc để tránh tóc bị xơ và chẻ ngọn.

Thường xuyên tỉa chân tóc để loại bỏ dần phần ngọn tóc bị hư tổn và dồn dưỡng chất vào phần tóc cần thiết.

Uống nhiều nước và massage da đầu thường xuyên sẽ giúp tăng lưu lượng máu và dưỡng chất vào nang tóc, cho bạn mái tóc đẹp như mong đợi.

Uống nhiều nước và massage da đầu thường xuyên hỗ trợ chữa đuôi tóc khô xơ - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là 7 cách chữa đuôi tóc khô xơ hiệu quả, mong rằng các bạn gái sẽ áp dụng thật tốt 1 trong 7 cách trên, để có mái tóc mượt mà, óng ả. Giúp bạn luôn cảm thấy tự tin khi xuất hiện trước mắt người khác.