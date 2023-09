Biểu hiện của trẻ bị sốt lạnh run người?

Sốt là một trong những dấu hiệu về sức khỏe mà bất kỳ trẻ nhỏ nào cũng phải trải qua ít nhất một lần, đặc biệt trong quá trình phát triển tự nhiên (ví dụ như mọc răng). Thực chất đây chỉ là một phản ứng rất bình thường của cơ thể, có thể coi là một cơ chế phòng vệ khi tiếp xúc với những thay đổi hoặc tác nhân từ môi trường bên ngoài.

Trẻ sốt cao rét run chân tay lạnh - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ bị cảm lạnh, sốt cao cũng có thể có triệu chứng lạnh run. Mặc dù nhiệt độ cơ thể cao (thường ở ngưỡng 38~39 độ C) nhưng chân tay lại lạnh ngắt, đôi khi tím tái và toàn thân run rẩy. Nhiều người lầm tưởng hiện tượng này với tình trạng co giật do sốt cao. Nếu trẻ có hiện tượng sùi bọt mép hoặc trợn mắt thì đây là tình trạng hết sức nguy hiểm, hãy đưa trẻ đi cấp cứu ngay lập tức. Nhưng nếu không có những dấu hiệu trên thì đây là tình trạng trẻ bị sốt lạnh run người.