Trẻ sơ sinh chân tay lạnh – Dấu hiệu nguy hiểm không thể xem thường

Chân tay lạnh ở trẻ sơ sinh do nhiều nguyên nhân gây ra. Tuy nhiên chủ yếu là do thân nhiệt của trẻ chưa ổn định, cơ thể non nớt và dễ bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài. Đặc biệt là mùa đông, khi nhiệt độ xuống thấp và nếu không được giữ ấm thì trẻ sơ sinh bị lạnh chân tay là điều không thể tránh khỏi.

Phần lớn trẻ sơ sinh chân tay lạnh thường gặp vào mùa đông, vì thế bố mẹ hay lầm tưởng đây là hiện tượng bình thường. Do đó, trẻ không được điều trị đúng cách, đến khi nhập viện thì đã rơi vào tình trạng nguy kịch, có tỷ lệ tử vong cao. Chính vì vậy, để bảo vệ con yêu toàn diện, các bậc phụ huynh cần trang bị cho mình những kiến thức về căn bệnh này như: nguyên nhân gây bệnh là gì? Triệu chứng ra sao? Cách phòng ngừa hiệu quả cũng như phương pháp chữa trị để có cách ứng phó kịp thời.

Ngoài ra, trẻ sơ sinh bị lạnh bàn tay bàn chân còn do nguyên nhân khác như là khả năng lưu thông máu kém, máu di chuyển đến ít hơn so với các cơ quan quan trọng của cơ thể như tim, não, thận… Một số trường hợp, trẻ trên 3 tháng tuổi mà vẫn hay bị lạnh tay chân thì có thể do trẻ bị thiếu canxi. Lúc này mẹ cần xem lại chế độ ăn uống của mình, bổ cung canxi đầy đủ để cung cấp cho bé. Bởi trẻ 3 tháng tuổi chế độ dinh dưỡng hoàn toàn đang phụ thuộc vào năng lượng từ nguồn sữa mẹ.

+ Thiếu vitamin B, đặc biệt là vitamin B12

Đây là loại vitamin cần thiết cho sự hình thành các hồng cầu bình thường, sửa chữa các mô và tế bào cũng như tổng hợp DNA là vật liệu di truyền trong các tế bào. Hơn nữa, vitamin B12 cũng rất cần thiết cho sự sản sinh các hồng cầu trong tủy xương, các vỏ bọc dây thần kinh và các protein. Trong khi đó, các ngón tay, ngón chân là nơi tập trung dày đặc các dây thần kinh nhận nhiều phản hồi xúc giác và là nơi định vị lớn nhất trên cơ thể người. Do đó, khi thiếu loại vitamin này sẽ khiến các đầu ngón tay, ngón chân tê buốt, lạnh như đóng băng.

Thiếu vitamin B cũng là nguyên nhân gây ra bệnh chân tay lạnh

+ Suy giảm hoạt động tuyến giáp

Cảm giác lạnh hoặc ớn lạnh ở người lớn hoặc trẻ sơ sinh chân tay lạnh ra mồ hôi đều có liên quan tới sự suy giảm hoạt động của tuyến giáp. Bởi tuyến giáp sản xuất một loại hormone quy định nhiệt độ cơ thể, sự trao đổi chất và nhịp tim. Khi tuyến giáp hoạt động tích cực có thể làm tăng tốc sự trao đổi chất, khiến nhịp tim đập nhanh hoặc không đều, ra mồ hôi và căng thẳng hoặc khó chịu. Còn khi tuyến giáp hoạt động kém, gây suy giáp sẽ làm rối loạn sự cân bằng bình thường của phản ứng hóa học trong cơ thể, gây ra hiện tượng chân tay lạnh, kèm theo một số vấn đề về sức khỏe như béo phì, đau khớp, vô sinh và bệnh tim.

+ Trẻ bị thiếu máu

Khi trẻ bị thiếu máu sẽ gây ra hiện tượng mệt mỏi, làm tăng nguy cơ bị nhiễm lạnh và tay chân luôn lạnh cóng. Trẻ sẽ được hồi phục tốt nếu cung cấp đủ dinh dưỡng với chế độ ăn phù hợp.

+ Trẻ bị viêm tĩnh mạch.

Trẻ sơ sinh chân tay lạnh cũng là một trong những dấu hiệu của bệnh viêm tĩnh mạch. Tĩnh mạch không phải nuôi dưỡng cho tim, não và động mạch chủ mà có chức năng cung cấp máu cho các cơ quan ở phía xa hơn như tay, chân. Vì vậy khi tĩnh mạch máu bị tổn thương, biến dạng cấu trúc, sưng đau hay viêm nhiễm thì trẻ sẽ bị chân tay lạnh và gây hậu quả khó lường nếu không can thiệp kịp thời.

Chân tay lạnh có thể là biểu hiện của bệnh viêm phổi cấp

+ Viêm phổi cấp

Trẻ bị tay chân lạnh trong mùa đông có thể là biểu hiện của bệnh phổi cấp. Khi bị viêm phổi thì trẻ sơ sinh chân tay lạnh đầu nóng kèm theo hiện tượng bỏ ăn, bỏ bú, tiêu chảy dẫn đến mất nước, rối loạn điện giải... Lúc này, bé cần được nhập viện để điều trị, tránh lây nhiễm thêm vi khuẩn, virus cũng như phát sinh nhiều biến chứng nguy hiểm khác.

Các dấu hiệu nhận biết tình trạng trẻ sơ sinh chân tay lạnh

Trẻ sơ sinh chân tay lạnh sẽ được chia thành 2 trường hợp: nguy hiểm và không nguy hiểm.

Nếu thấy các dấu hiệu dưới đây, các mẹ có thể an tâm rằng con mình không bệnh nặng, có thể điều trị tại nhà.

Có màu da bình thường

Vẫn nói chuyện và sinh hoạt bình thường

Trẻ rất tỉnh, khi được gọi thì dậy nhanh chóng và dễ dàng

Khóc mạnh, phản xạ bình thường

Môi và lưỡi không khô, không khát nước, không tím tái.

Trẻ sốt cao trên 39 độ C cần đưa trẻ đi bệnh viện ngay

Tuy nhiên, nếu thấy các dấu hiệu sau thì con bạn đang trong tình trạng nghiêm trọng và cần được đưa đi bệnh viện để thăm khám và điều trị.

Trẻ dưới 6 tháng tuổi bị sốt trên 39 độ

Da nhợt nhạt hay thậm chí tím tái (có thể là do tuần hoàn máu kém)

Không trả lời như bình thường/ không cười/ khóc nhiều trong vài giờ

Khó đánh thức bé dậy

Bé nằm im, li bì

Môi và lưỡi khô, mắt, thóp trũng, khi thở thấy bụng phình, ngực lõm

Có vài cơn lạnh run người

Cổ cứng, mụn nước trên da, nổi mẩn khi đè ép

Trẻ sơ sinh chân tay lạnh có sao không?

Theo một số nghiên cứu, trẻ sơ sinh chân tay lạnh không phải là bệnh lý nghiêm trọng, tuy nhiên do sức đề kháng yếu nên đây là yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh cơ hội khác tấn công cơ thể như là cảm lạnh, nhiễm trùng đường hô hấp, nguy hiểm hơn là viêm phổi. Nếu không có biện pháp điều trị kịp thời, trẻ sơ sinh

dễ chuyển biến sang bệnh viêm phổi cấp, rất khó điều trị, nguy cơ tử vong rất cao.

Vì vậy, để trẻ sơ sinh chân tay lạnh không trở nên nặng và có những diễn biến phức tạp, các bậc phụ huynh cần áp dụng các biện pháp khắc phục tình trạng này cho con như:

+ Trong những ngày mùa đông hoặc trời trở lạnh mẹ cần đặc biệt giữ ấm cho cơ thể trẻ. Mẹ hãy cho trẻ ở trong phòng ấm, đảm bảo không có gió lùa, có thể dùng lò sưởi vào mùa đông. Đặc biệt, tay và chân cần được đeo bao tay và tất chân để giữ ấm đúng cách.

+ Vào mùa đông mẹ không được để bé đi chân trần. Bên cạnh đó cũng lưu ý chọn quần áo, tất vớ cho bé từ những chất liệu mềm mại, thấm hút mồ hôi tốt. Khi bé ngủ, mẹ có thể cho bé mặc những chiếc áo dài tay. Trong mùa hè nóng bức cũng không nên để nhiệt độ điều hòa quá thấp, bởi với người lớn có thể thấy mát nhưng với trẻ em sức khỏe và hệ miễn dịch còn non yếu thì có thể cảm thấy lạnh. Trong trường hợp, trẻ sơ sinh bị chân tay lạnh mà toát mồ hôi, mẹ cần lấy khăn mềm lau cho bé rồi xoa nhẹ tay chân bé một lúc để bé thấy ấm hơn.

Vào mùa đông mẹ cần giữ ấm cho trẻ

+ Đối với trường hợp trẻ sơ sinh bị chân tay lạnh do thiếu canxi thì mẹ cần bổ sung canxi cho bé bằng cách tăng cường tắm nắng từ khoảng thời gian 6-9 giờ. Đồng thời cho trẻ ăn dặm với thực phẩm giàu canxi khi đủ 6 tháng tuổi. Nếu trẻ chưa đủ 6 tháng tuổi mẹ hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ để bổ sung canxi cho con bằng đường uống. Bên cạnh đó, chế độ dinh dưỡng của trẻ dưới 6 tháng tuổi còn phụ thuộc hoàn toàn vào sữa mẹ. Vì vậy, để nguồn sữa mẹ giàu khoáng chất, đặc biệt là canxi thì các chị em nên bổ sung các loại thực phẩm như cá mòi, sữa, cải xoăn, ngũ cốc dinh dưỡng đậu phụ, hải sản...

+ Để tăng tuần hoàn máu, phòng ngừa thiếu máu gây ra tình trạng chân tay lạnh, mẹ cũng cần cho trẻ ăn nhiều các loại thực phẩm giàu sắt và vitamin B12 như: Thịt bò, gan động vật, nấm, làng đỏ trứng, đậu nành…

+ Ngoài biện pháp giữ ấm và bổ sung dinh dưỡng thì mẹ cũng nên giúp bé tăng cường vận động cơ thể. Khuyến khích bé bò, trườn, đi... đây là những vận động tốt giúp tăng cường sức đề kháng và cải thiện khả năng thích ứng của cơ thể bé trong mùa đông.

Trên đây là những thông tin hữu ích sẽ giúp các mẹ nhận biết được nguyên nhân, triệu chứng trẻ sơ sinh chân tay lạnh để có thêm kinh nghiệm hữu ích chăm sóc sức khỏe con yêu một cách toàn diện.