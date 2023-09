Trẻ sơ sinh chân tay lạnh – Dấu hiệu nguy hiểm không thể xem thường

Phần lớn trẻ sơ sinh chân tay lạnh thường gặp vào mùa đông, vì thế bố mẹ hay lầm tưởng đây là hiện tượng bình thường. Do đó, trẻ không được điều trị đúng cách, đến khi nhập viện thì đã rơi vào tình trạng nguy kịch, có tỷ lệ tử vong cao. Chính vì vậy, để bảo vệ con yêu toàn diện, các bậc phụ huynh cần trang bị cho mình những kiến thức về căn bệnh này như: nguyên nhân gây bệnh là gì? Triệu chứng ra sao? Cách phòng ngừa hiệu quả cũng như phương pháp chữa trị để có cách ứng phó kịp thời.

Nguyên nhân trẻ sơ sinh bị sốt chân tay lạnh

Chân tay lạnh ở trẻ sơ sinh do nhiều nguyên nhân gây ra. Tuy nhiên chủ yếu là do thân nhiệt của trẻ chưa ổn định, cơ thể non nớt và dễ bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài. Đặc biệt là mùa đông, khi nhiệt độ xuống thấp và nếu không được giữ ấm thì trẻ sơ sinh bị lạnh chân tay là điều không thể tránh khỏi.