Đúng 0h ngày 27/4, top con giáp tài vận tươi sáng, tha hồ sắm VÀNG MƯỜI, mở kho đón tiền tỷ, ngủ trên bạc vàng

12 con giáp tử vi 26/04/2021 05:51

Tử vi 12 con giáp cho hay, khi đồng hồ vừa điểm sang ngày 27/4, những con giáp may mắn này được Thần Tài chấm sổ, tiền tài như nước lũ đổ về, tha hồ sắm két sắt đổ vàng ròng về cất.

Tuổi Thìn

Thìn là người chăm chỉ lại vừa thông minh, luôn dẫn đầu trong mọi việc làm cũng như trong cuộc sống. 

Tử vi 12 con giáp cho hay, đúng ngày 27/4, nếu có đầu tư làm ăn vào đâu đó thì Thìn hãy tự tin là chỉ cần ngồi thôi cũng có thể đếm tiền về như nước. Trong ngày này, nếu có người mời gọi bạn góp vốn, hãy mạnh dạn, đừng vì gian khó hoặc mới lạ mà ngại ngần. Thử "chơi lớn" một lần, Thìn sẽ có cơ may "sa chân chĩnh gạo", đón mưa tài lộc với dự án mới. Với Thìn đang kinh doanh hoặc mua bán nhỏ, đơn hàng cũng đến ầm ầm, lời lãi vô cùng nhiều. 

tu vi 12 con giap
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

Tý là con giáp xui xẻo khi có nhiều biến cố trong trong thời gian vừa qua. Có lúc người tuổi Chuột cảm thấy không thể nào vực dậy được nhưng sau khi kim đồng hồ điểm sang ngày 27/4, bạn tự nhiên gặp được quý nhân giúp sức, công việc vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc.

Tiền tài phơi phới khiến bạn cảm thấy có thêm động lực và tình yêu trong cuộc sống. Tình cảm của bạn thăng qua nên càng có thêm sức mạnh để làm việc. Công việc hanh thông, tình yêu như ý thì còn gì vui hơn Tý ơi?

tu vi 12 con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Ngọ là con giáp có óc quan sát tinh tế và khả năng chiến đầu bền bỉ, kiên cường, khiến các con giáp khác phải nể phục. Đó cũng chính là những bí quyết tuyệt vời để giúp  người tuổi Ngựa đạt được những thành tựu trong cuộc sống.

Theo tử vi Tân Sửu 2021, năm nay, Ngọ  cũng là một trong số những con giáp có nhiều sao tốt chiếu rọi nhất. Ngày 27/4 - 1/5 chínih là thời điểm rực rỡ huy hoàng của người tuổi Ngọ, những khó khăn và thách thức đối với họ cũng sẽ trôi qua hết, nhường chỗ cho những may mắn đến khó tin. Có thể nói, sau những khoảng thời gian thử thách, thì đây chính là lúc người tuổi Ngọ được đền bù lại gấp nhiều lần.

tu vi 12 con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

7 ngày tới, 3 con giáp bị HUNG TINH ám quẻ, họa từ miệng chui ra, đề phòng tai ương bất ngờ, vận xui phá nhà phá cửa

7 ngày tới, 3 con giáp bị HUNG TINH ám quẻ, họa từ miệng chui ra, đề phòng tai ương bất ngờ, vận xui phá nhà phá cửa

Theo tử vi 12 con giáp, do bị hung tinh ám quẻ, 3 con giáp sau đây cần đề phòng họa thị phi, cẩn trọng mồm miệng kẻo vận xui ập vào phá nhà phá cửa trong 7 ngày tới đây.

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