7 ngày tới, 3 con giáp bị HUNG TINH ám quẻ, họa từ miệng chui ra, đề phòng tai ương bất ngờ, vận xui phá nhà phá cửa

Dậu là người kín tiếng, ăn nói cũng nhẹ nhàng, điềm đạm nên được nhiều người yêu mến. Nhưng cũng vì sự hiền lành, nhường nhịn của con giáp này đã khiến một số kẻ tiểu nhân thừa cơ đục nước béo cò. 7 ngày tới, bạn gặp phải hung tinh, có nhiều kẻ đeo bám khiến sự nghiệp của bạn bị cản trở. Cơ hội thăng tiến đến nhưng lại bị người khác kìm hãm.

Tiền bạc không hanh thông, cho vay mượn cũng cần hạn chế, dù cho có là người thân đi chăng nữa vì Dậu gặp họa về tiền của, có thể bị lợi dụng vay không trả hoặc "bặt vô âm tín".

Dần là người nóng nảy lại bảo thủ nên trong công việc, bạn thường khiến các đồng nghiệp hoặc cấp trên phật ý, sinh lòng hãm hại. Theo tử vi 12 con giáp, trong 1 tuần tới, tuổi Dần cần cần tỉnh táo hơn khi làm những việc liên quan đến tiền, đặc biệt là liên quan đến các giấy tờ số má, kẻo mất tiền oan, thậm chí sơ suất nhỏ cũng khiến mất tiền lớn.

Trời sinh bản mệnh người tuổi Dần đôi khi cũng đánh giá quá cao bản thân mình, việc này khiến Dần tự mình đưa mình vào thất bại. Lời khuyên cho con giáp tuổi Hổ là hãy biết khiêm tốn, ông trời sẽ không phụ lòng người biết phấn đấu. Trong số những kẻ tiểu nhân kia sẽ có kẻ phải tự khuất phục trước thành công của Dần mà đầu hàng, rút lui.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi Tân Sửu 2021 chỉ rõ, thời điểm gần trong tương lai, các Tỵ không nên đầu tư kinh doanh hãy để dành cho một thời điểm khác. Vận trình trong 7 ngày tới của con giáp tuổi Rắn sẽ không được vượng, cát tinh không trợ mệnh nên khó lòng suôn sẻ được.

Theo tử vi 12 con giáp, Tỵ còn dễ gặp phải những mâu thuẫn, bất đồng trong mối quan hệ với đồng nghiệp hoặc cấp trên. Chuyện có thể không đáng nhưng qua lời người này người kia thổi phồng, tam sao thất bản, vấn đề khó khăn không giải quyết mà lại lớn lên gấp nhiều lần. Kẻ tiểu nhân chính là người đẩy thuyền, khiến mâu thuẫn thêm trầm trọng. Đang có 1 cơ hội thăng chức, thăng lương vạch ra cho bạn, thế nhưng vì sự cố, rất có thể bạn sẽ phải "tay trắng tay", để món lợi vào tay tiểu nhân nếu không biết cách giải quyết các bất đồng trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo