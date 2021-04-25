Thoát kiếp nợ nần, 3 con giáp rũ sạch vận đen, tài lộc SÁNG CHÓI, bạc vàng về tay đến chóng mặt, lên hương nhà lầu xe hơi chỉ sau 1 đêm

Trời sinh Dậu là con giáp kiên nhẫn, nhanh nhẹn và cực khôn ngoan. Dù không may mắn như những người khác nhưng nhờ ý chí kiên cường, tinh thần ham học hỏi nên từ năm Tân Sửu này, Dậu sẽ liên tục đón tin vui tài lộc.

Trong 2 năm tới đây, nhờ được thần tài rót lộc vào nhà, Dậu sẽ nhanh chóng trở thành con giáp giàu sang tột đỉnh. Làm 1 hưởng 10, làm chơi hưởng thật, càng về cuối năm 2021, đầu năm 2022, Dậu càng thêm phúc thêm phần, phát tài thật to.

Sự thông minh, tài năng và óc sáng tạo của Tý chính là chìa khóa mang lại thành công trong sự nghiệp và cuộc sống cho họ. Tử vi 12 con giáp cho hay, những tháng đầu năm 2021, do bị sao xấu chiếu mệnh, tiểu nhân ám phá nên Tý phải đối mặt với không ít khó khăn trong công việc, phải gánh lấy món nợ khá lớn.

Thế nhưng đừng vội nản lòng nhé con giáp tuổi Chuột, cũng đừng buông xuôi, vì chỉ cần cố gắng không ngừng nghỉ, đời bạn sẽ sang trang mới. Cấp trên để mắt, quý nhân dẫn đường, xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần sẽ biến Tý trở thành con giáp giàu có bậc nhất, cứ ngủ một giấc thức dậy lại thấy tiền chất chật két, cứ vơi lại đầy.

Tý trở thành con giáp giàu có bậc nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thẳng thắn, điềm đạm và chịu thương chịu khó nên dù nếm trải bao nhiêu chông chênh, khốn khó Thìn cũng không đầu hàng số phận. Con giáp này dám đương đầu với thất bại, dám đứng lên từ chính sai lầm của mình nên càng về hậu vận càng ăn nên làm ra, lắm của nhiều tiền.

Sách tử vi Tân Sửu 2021 chỉ rõ, trong 2 năm tới, Thìn sẽ 1 bước lên mây, 2 bước rơi vào thời hoàng kim của đời mình. Càng về cuối năm 2022, công việc thịnh vượng thăng hoa, tài vận rực sáng, tình duyên ấm êm viên mãn chính là những gì con giáp may mắn tuổi Rồng nắm chắc trong tầm tay.

2 năm tới, Thìn sẽ 1 bước lên mây - Ảnh minh họa: Internet

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