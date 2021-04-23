Nửa cuối năm 2021, cát tinh chiếu mệnh, 3 con giáp vạn sự hanh thông, may mắn đủ đường, muốn giàu có 'nhanh tay' khởi nghiệp

12 con giáp tử vi 23/04/2021 06:05

Trong nửa cuối năm Tân Sửu 2021, tử vi 12 con giáp dự đoán những tuổi này tài vận xông hương, có số đại phú đại quý, ăn nên làm ra, thức trắng đêm để đếm tiền cũng không xuể.

Tuổi Tý

Trời sinh Tý là con giáp thông minh, nhanh nhạy và có chí hướng cầu tiến đi lên. Con giáp này luôn hoạch định kế hoạch cụ thể cho đời mình, từng bước chinh phục mọi khó khăn trong cuộc sống. Dù đời có đôi khi mệt mỏi, con giáp tuổi Tý vẫn không bao giờ chùn chân mỏi gối trước gian truân. 

Theo tử vi 12 con giáp, nửa đầu năm Tân Sửu, Tý sống khá chật vật, thế nhưng, nửa cuối năm sau, con giáp may mắn tuổi Tý sẽ hốt trọn tiền của trong thiên hạ. Thậm chí, Tý còn đỏ vận đến mức có thể trúng số độc đắc hoặc nhận thưởng khủng, trở thành đại gia số má chỉ sau một đêm.

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Nửa cuối năm sau, con giáp may mắn tuổi Tý sẽ hốt trọn tiền của trong thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dù làm thuê hay làm chủ, người cầm tinh con Gà cũng luôn chăm chỉ, siêng năng, luôn mong muốn kiếm được rất nhiều tiền, tự chủ tài chính mà chẳng cần dựa dẫm vào bất cứ ai. Dù bị tiểu nhân ám phá, kẻ xấu ngáng đường, các Dậu vẫn chiến thắng nghịch cảnh, bình an vô sự, không kể mệnh nam hay nữ. 

Sách tử vi Tân Sửu 2021 chỉ rõ, từ tháng 6 đến cuối năm 2021, con giáp tuổi Dậu sẽ như chuột sa chĩnh gạo, mọi sự may mắn, làm ăn thuận lợi. Đặc biệt, Dậu còn được quý nhân phù trợ, có thể là người quen hoặc cấp trên, sự nghiệp từ đó cũng thăng hoa rực rỡ, thu nhập tăng theo cấp số nhân khiến ai nấy đều đỏ mắt ghen tỵ. 

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Dậu sẽ như chuột sa chĩnh gạo, mọi sự may mắn, làm ăn thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Sống điềm đạm, chân thành, thiện lương lại luôn kiên trì theo đuổi mục tiêu nên người tuổi Tỵ tích được rất nhiều phúc đức, ơn trên để mắt. Vậy nên, dù thất bại lắm phen, mắc phải nhiều sai lầm lớn nhỏ trong công việc, Tỵ vẫn có thể nhanh chóng lấy lại những gì đã mất, đại cát đại lợi. 

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, tử vi ngày mới dự đoán, trong nửa cuối năm nay, con giáp tuổi Rắn sẽ mang về khối lợi nhuận khổng lồ, có thể là từ nghề chính lẫn nghề tay trái của mình. Với người làm công ăn lương, đặc biệt là mệnh nam, Tỵ có số được cấp trên cất nhắc, đường công danh rộng mở, càng về cuối năm càng đại phát.

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Tỵ vẫn có thể nhanh chóng lấy lại những gì đã mất, đại cát đại lợi - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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