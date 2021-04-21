Tháng 5/2021: Tiễn sạch VẬN HẠN tháng cũ, 3 tuổi gặp THỜI CƠ trong tầm tay, tài lộc đỏ như son, bạc vàng ùn ùn đổ vào nhà, một bước đổi đời chóng mặt

12 con giáp tử vi 21/04/2021 18:29

Theo tử vi 12 con giáp, được lộc trời ban, 3 con giáp này may mắn này bước vào tháng 5 với vận trình rực rỡ, rũ sạch vận xui, được cấp trên để mắt, quý nhân giúp đỡ, phàm làm việc gì cũng thuận lợi hơn hẳn.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, năm Tân Sửu 2021 là một năm có vận trình khá thuận lợi với người tuổi Ngọ. Tháng 4, dù con giáp này còn đang chật vật, chông chênh với những lo toan công việc, thế nhưng đừng lo, hãy cứ cố gắng kiên định trong mọi sự, may mắn về tiền bạc sẽ nhanh chóng tới với Ngọ. 

Những ngày đầu tháng, nhờ tập trung trong công việc, bản mệnh nâng cao năng suất làm việc, công việc suôn sẻ nên làm gì cũng dễ thành công. Sự nghiệp hanh thông, tử vi dự báo tài vận của bản mệnh cũng thăng hoa rực rỡ. Cuối tháng này tuổi Tý được cát tinh trợ vượng cho Chính Tài, thu nhập tăng đột biến, đặc biệt là trong dịp lễ 30/4 - 1/5 sắp tới. Ngọ sẽ rủng rỉnh tiền tiêu, không phải lo lắng đến tài chính trong khoảng thời gian này. 

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Tài vận của Ngọ cũng thăng hoa rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tháng 4 dương lịch, vận trình của người cầm tinh con Trâu gặp không ít biến động vì sự xuất hiện của tiểu nhân. Bản mệnh là người khéo léo nên được nhiều người quý mến, giúp đỡ, thế nhưng cũng chính điều này lại khiến kẻ tiểu nhân ganh ghét, ngáng đường. 

Từ đầu tháng 5/2021, vận trình của Sửu sẽ có nhiều điểm sáng. Sau bao lần gặp họa phá tài, giờ đây những chú Trâu sẽ thấy vận trình tài lộc của mình dần biến chuyển. Con giáp tuổi Sửu sẽ may mắn được quý nhân giúp sức, khó khăn trong công việc được tháo gỡ, tiền bạc thêm nhiều phần hanh thông. Sửu chỉ việc "nằm dài" mặc sức tiêu tiền, chăm lo cho gia đình hai bên nội ngoại mà không cần lo nghĩ. 

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Con giáp tuổi Sửu sẽ may mắn được quý nhân giúp sức - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới, tháng 5/2021 sẽ là khoảng thời gian cực vượng với người cầm tinh con Dê. Bản mệnh sẽ có những biến chuyển rõ rệt, thậm chí rực rỡ hơn trong vận trình tài lộc. 

Đối với người làm kinh doanh, điều này sẽ càng thấy rõ khi bước sang giữa tháng 5, công việc buôn bán hanh thông suôn sẻ. Không chỉ tăng được lượng hàng bán ra, các Mùi còn tìm được những nguồn hàng tốt, tiếng lành đồn xa khiến người người kéo đến mua hàng tăng vụt. 

Với người làm công ăn lương, các Mùi sẽ có thêm nguồn thu phụ, giúp túi tiền rủng rỉnh không khi nào túng thiếu. Ngoài ra, sách tử vi Tân Sửu 2021 chỉ rõ, cuối tháng 5/2021 là lúc tuổi Mùi có được cơ hội thăng tiến, được cấp trên cất nhắc. Nếu có dự án muốn triển khai, tháng 5 là thời điểm khá tốt với người tuổi Mùi song phải nhớ, luôn thận trọng trước những kế hoạch mới nhé! 

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Mùi còn tìm được những nguồn hàng tốt, tiếng lành đồn xa - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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