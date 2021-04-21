Rũ sạch âm khí, 3 con giáp HOAN HỈ đón cơn mưa tài lộc tháng 5, vận trình rực rỡ, của nả ùn ùn từ cửa trước đổ tràn cửa sau

12 con giáp tử vi 21/04/2021 06:32

Theo tử vi 12 con giáp, sau thời gian siêng năng, chăm chỉ, 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ có cơ hội phất lên trông thấy, gánh tiền mỏi vai trong tháng 5 tới đây.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ luôn chăm chỉ, thật thà, cố gắng phấn đấu nỗ lực kiếm tiền, mong ước làm chủ vận mệnh. Tỵ là con giáp không bao giờ cam tâm an phận thủ thường, luôn cố gắng để đạt được những thành tựu mới trong cuộc sống cũng như sự nghiệp. 

Theo tử vi ngày mới, tháng 5 kéo tới cũng là lúc cung tài bạch xuất hiện cát tinh “Kim Quỹ”, Tỵ không những công việc suôn sẻ, tăng chức, tăng lương mà thu nhập nghề tay trái cũng tăng phi mã. Con giáp tuổi Rắn cũng nhận được nhiều cơ may làm ăn phát tài. Tử vi khuyên Tỵ cần tập trung, nỗ lực hết mình, thành công vượt trội là lá số tử vi mà con giáp may mắn này nắm chắc trong tầm tay. 

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Tỵ cần tập trung, nỗ lực hết mình thì sẽ thành công vượt trội - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Ngọ nổi tiếng là con giáp hướng ngoại, luôn nhiệt tình, phóng khoáng, kết giao với rất nhiều bạn bè. Đây cũng là những mối quan hệ xuất hiện ra tay giúp đỡ Ngọ mỗi khi gặp khó khăn.

Tử vi 12 con giáp cho hay, trong thời gian trong 30 ngày tới, do cung mệnh xuất hiện cát tinh “Thiên Đức” và “Phúc Tinh”, vận thế người tuổi Ngọ cực kỳ khởi sắc. Người làm công ăn lương tuổi Ngọ sẽ được cấp trên tin tưởng, trọng dụng và giao cho dự án lớn. Người chưa có công việc tuổi Ngọ cũng sớm tìm được những công việc phù hợp với bản thân. Tháng 5 là thời điểm hoàng kim giúp tài lộc của Ngọ tăng tiến vượt bậc, của nả thiên hạ sẽ ùn ùn chảy vào túi Ngọ khiến ai nấy đều hờn ghen đỏ mắt. 

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Tháng 5 là thời điểm hoàng kim giúp tài lộc của Ngọ tăng tiến vượt bậc - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân

Thân vốn là con giáp cực kỳ nhanh nhẹn, khéo léo lại chăm chỉ, nỗ lực. Con giáp này luôn có thái độ sống lạc quan, tích cực và đầy tham vọng. Trong cuộc sống, Thân có lúc rất quyết liệt, không để ý đến nhân tình thế thái xung quanh, vì vậy lại là điểm yếu khiến Thân không được lòng người khác, thậm chí còn khiến người đời gièm pha, tiểu nhân để mắt. 

Những tháng đầu năm, Thân khá chật vật trong công việc, đôi khi cảm thấy hụt hẫng vì càng cố gắng lại càng thất bại. Thế nhưng đừng lo lắng nữa, tử vi ngày mới cho hay, trong 30 ngày tới đây, tài vận của người tuổi Thân bắt đầu thăng hoa rực rỡ. Thời cơ đến cản không kịp, con giáp tuổi Khi may mắn nhận được nhiều tin vui, đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong công việc, đến nổi sự nghiệp sẽ thăng hoa chỉ trong một đêm. Tử vi lưu ý người tuổi Thân nên chú ý đến các mối quan hệ trong gia đình, tránh việc sa đà kiếm tiền mà lơ là cuộc sống cá nhân. 

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30 ngày tới đây, tài vận của người tuổi Thân bắt đầu thăng hoa rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

 

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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