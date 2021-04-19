3 con giáp TRÚNG ĐẬM, hóa giải trở ngại, mưu thành tại thiên, VÀNG rải khắp nhà từ nay đến cuối năm 2021

12 con giáp tử vi 19/04/2021 12:12

Tử vi 12 con giáp chỉ rõ, 3 con giáp may mắn dưới đây may mắn được cấp trên để ý, quý nhân đưa đường chỉ lối giúp tiền ập vào nhà, đặc biệt là trong thời gian nửa cuối năm Tân Sửu 2021.

Tuổi Ngọ

Ngọ là con giáp thông minh, có đầu óc kinh doanh và biết nắm bắt cơ hội. Đây chính là lý do vì sao dù không có ai nâng đỡ, chẳng có ai để tựa nương nhưng Ngọ vẫn có thể tự làm đại gia số má, vươn lên làm giàu. Càng về hậu vận con giáp may mắn tuổi Ngựa càng ăn nên làm ra, sống đời thượng lưu.

Theo tử vi 12 con giáp, năm nay chính là một năm đại phát đại lộc với người tuổi Ngọ. Chẳng những Ngọ có thể trở thành con giáp giàu sang vô đối, sự nghiệp, công danh và tình duyên của Ngọ năm nay đều viên mãn như ý. Đặc biệt, những tháng cuối năm, sau quá trình dài cố gắng, con giáp này sẽ được cấp trên nhìn nhận công sức và có sự đền đáp xứng đáng. 

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Tình duyên của Ngọ năm nay cũng viên mãn như ý- Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dám dấn thân, ham học hỏi và cực nhanh nhẹn nên người tuổi Dần được cấp trên trọng dụng, đối tác kiêng nể. Thành công trong công việc, gặt hái được những thành quả đáng nể, lại không ngừng trau dồi bản thân nên sự nghiệp của Dần luôn rực rỡ, khiến người khác ghen tỵ đỏ mắt. 

Từ đây đến cuối năm 2021, con giáp giàu có tuổi Dần sẽ có cơ hội tỏa sáng trong sự nghiệp của mình. Đặc biệt, bắt đầu từ tháng 5, nhờ sự nỗ lực, phấn đấu hết sức mình nên cấp trên có cái nhìn khác về Dần, nhờ đó bạn có cơ hội thể hiện bản thân nhiều hơn. Thời điểm này hễ bước ra đường là Dần có mỏ vàng theo sau, tiêu bao nhiêu cũng không hết.

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Dần sẽ có cơ hội tỏa sáng trong sự nghiệp của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu nổi tiếng hay lam hay làm, chăm chỉ, bản lĩnh và có gan làm giàu. Càng khó khăn, các Sửu càng muốn chinh phục, càng cực nhọc Sửu lại càng không nản chí. 

Khổ tận cam lai, từ tháng 5/2021, người câm tinh con Trâu sẽ may mắn tột cùng, vận tài chính được cải thiện khá nhiều. Từ đây, Sửu có thể tha hồ tận hưởng cuộc sống bình yên. Tuy nhiên, tử vi 12 con giáp nhắc nhở các Sửu nên quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. 

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Sửu nên quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

PHÚC KHÍ dồi dào, tài lộc đỏ như son, 3 con giáp ăn nên làm ra, gom hết của nả trong thiên hạ từ nay đến cuối năm

PHÚC KHÍ dồi dào, tài lộc đỏ như son, 3 con giáp ăn nên làm ra, gom hết của nả trong thiên hạ từ nay đến cuối năm

Theo tử vi ngày mới, sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, từ cuối tháng 4 đến hết năm 2021 những con giáp may mắn này sẽ làm ăn thuận lợi, kiếm được bộn tiền.

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