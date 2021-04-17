Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp may mắn ngút trời, tiền bạc tụ về một chỗ, càng về cuối năm càng giàu sụ

12 con giáp tử vi 17/04/2021 15:49

Sách tử vi năm Tân Sửu chỉ ra, tháng 6 phát tài, tháng 7 phát lộc, cuối năm bùng nổ chính là phúc phần mà 3 con giáp may mắn ngút trời này có được.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ dù là đàn ông hay phụ nữ đều bản lĩnh, ngoan cường và nhạy bén với thời cuộc. Họ biết tận dụng mọi cơ hội để phát triển sự nghiệp, nắm bắt vận may hiếm có, từ đó đi đầu để gom hết của nả trong thiên hạ vào nhà. Càng nỗ lực vươn lên càng giàu sang phú quý là số mệnh đã an bài cho người tuổi Tỵ. 

Tháng 5 hoan hỷ, tháng 6 phát tài nên từ tháng 6 trở đi con giáp giàu sang tuổi Tỵ sẽ ăn nên làm ra, vạn sự hanh thông. Theo tử vi 12 con giáp, tiền của nối đuôi nhau chạy vào nhà, phải mua thêm két sắt để chứa, đời sang trang mới là lá số tử vi của con giáp may mắn này trong nửa cuối năm Tân Sửu.

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àng nỗ lực vươn lên càng giàu sang phú quý là số mệnh đã an bài cho người tuổi Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Là người sống tình cảm, biết trước biết sau và chịu thương chịu khó nên con giáp tuổi Mùi đi đến đâu cũng được quý mến, thương yêu. Nhờ có cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp nâng đỡ nên sự nghiệp của người cầm tinh con Dê luôn thăng tiến ngoạn mục, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Đặc biệt, ngay từ ngày đầu tháng 6 trở đi, con giáp tuổi Mùi dù là nam hay nữ đều sẽ được cát tinh soi chiếu, cuộc sống dư dả sung túc ập xuống đầu. Hỷ sự gõ cửa tới tấp, tài lộc thăng hoa, tình duyên viên mãn là những gì người tuổi Mùi nắm chắc trong tay.

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Tháng 6 trở đi, con giáp tuổi Mùi dù  là nam hay nữ đều sẽ được cát tinh soi chiếu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh Thìn là con giáp có trách nhiệm, sống chan hòa và biết trước biết sau. Người tuổi Rồng chẳng bao giờ dùng mưu hèn kế bẩn để hãm hại ai, cũng không vì lợi ích của mình mà hãm hại người khác. Thiện lương, điềm đạm lại biết đối nhân xử thế nên con giáp may mắn này luôn là con cưng của trời, được bề trên hết lòng nâng đỡ.

Song hỷ lâm môn, từ tháng 6 đến cuối năm 2020 con giáp may mắn này sẽ có quý nhân kề cận, muốn gì được nấy. Chẳng những sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, thu nhập tăng đột biến mà Thìn còn có thể một bước đổi đời, tự làm đại gia của chính mình.

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Thìn còn có thể một bước đổi đời, tự làm đại gia  - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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