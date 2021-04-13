7 tháng tới, 3 con giáp hút sạch may mắn trong thiên hạ, tài lộc vượng phát, tài khố rủng rỉnh

12 con giáp tử vi 13/04/2021 15:06

Theo tử vi 12 con giáp, trong 7 tháng tới, cát tinh chiếu sáng giúp 3 con giáp may mắn này làm việc gì cũng thắng lợi, hút sạch tiền bạc của nả trong thiên hạ.

Tuổi Dậu

Vận thế của người cầm tinh con Gà sẽ khởi sắc đáng kể trong những tháng sắp tới của năm Tân Sửu. Những ưu lo, phiền muộn sẽ ở lại phía sau, nhường chỗ cho may mắn ập xuống đầu con giáp tuổi Dậu. Càng chí thú làm ăn, hết lòng với sự nghiệp, Dậu càng dễ dàng trở thành con giáp giàu có hơn người, thu nhập tăng lên không ngừng. 

Những tháng đầu năm đến nay, nếu cuộc sống và công việc còn khá chật vật thì Dậu cũng đừng nên nản lòng. Tử vi 12 con giáp cho hay, việc tuổi Dậu cần làm bây giờ là điều chỉnh lại hướng đi và tư duy của mình, đồng thời nắm bắt nhiều cơ hội kinh doanh mới mẻ hơn. Hãy cứ tin vào chính mình, Dậu sẽ được đáp đền xứng đáng với cơ hội thăng chức tăng lương, càng về cuối năm càng vượng phát.

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Dậu sẽ được đáp đền xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nổi tiếng là người đa mưu túc trí, dám dấn thân, năng động, bản lĩnh nên Ngọ chỉ cần gặp gỡ một lần đã biết ai là người đáng tin, ai là kẻ mình nên đề phòng. Chính nhờ thế nên tiểu nhân dù muốn cũng chẳng thể hãm hại Ngọ, thậm chí còn bị đáp trả đến mức chẳng thể phản công. Tuy nhiên, vì quá tham công tiếc việc nên Ngọ đang không tập trung vào việc mình giỏi. Hãy tập trung lên kế hoạch cụ thể, con giáp tuổi Ngọ sẽ gặp may mắn, mọi việc cố gắng đều đạt được.

Đặc biệt, sách tử vi chỉ rõ, trong các tháng 9 và tháng 10/2021, nhờ có quý nhân phù trợ, bề trên chiếu cố nên người cầm tinh con Ngựa sẽ có đường tài lộc hanh thông. Chỉ cần chăm chỉ và bền bỉ, mọi việc với Ngọ đều thành công dễ dàng. 

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Chỉ cần chăm chỉ và bền bỉ, mọi việc với Ngọ đều thành công dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thông minh, cá tính và may mắn ngay từ khi lọt lòng nên những năm tháng thiếu thời người tuổi Tý sống rất sung sướng. Thế nhưng, không vì thế mà Tý ỷ lại vào những gì mình đang có. Tý lại là con giáp có gan làm giàu, nỗ lực khẳng định bản thân trong mọi tình huống.

Theo tử vi 12 con giáp, tháng 5 tới tháng 12/2021 chính là thời cơ nghìn năm có một, quý nhân sẽ xuất hiện giúp Tý ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, ngày càng thăng tiến trong sự nghiệp. Con giáp tuổi Tý nên tận dụng tối đa những lợi thế của bản thân thì chuyện tài lộc vượng phát, tài khố rủng rỉnh chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. 

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Tý nên tận dụng tối đa những lợi thế của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Phất lên như diều no gió, 3 con giáp này tình tiền viên mãn, gia đạo ấm êm trong nửa cuối tháng 4/2021

Phất lên như diều no gió, 3 con giáp này tình tiền viên mãn, gia đạo ấm êm trong nửa cuối tháng 4/2021

Tử vi 12 con giáp chỉ ra, trong nửa cuối tháng 4/2021, đây là 3 con giáp may mắn sẽ làm một hưởng mười, cuộc sống phất lên như điều no gió, tiền tình đều viên mãn.

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