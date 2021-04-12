Sau Tết Hàn thực, 3 con giáp may mắn tận thu lộc trời, tiền đổ từ trong nhà ra ngoài ngõ, công việc hanh thông

12 con giáp tử vi 12/04/2021 08:32

Ngay sau Tết Hàn thực 2021 (14/4 dương lịch hoặc 3/3 âm lịch), những con giáp may mắn này sẽ có tình duyên đỏ chót thăng hoa, công việc rực rỡ thành công, gia đạo hòa thuận yêu thương nhau khiến ai cũng ghen tỵ.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, Dậu chăm chỉ hết mình với công việc nên đạt được nhiều thành tựu. Trong cuộc đời, bạn có duyên gặp nhiều cơ hội học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Cơ duyên này giúp bạn nhận được nhiều lời khen, sự yêu mến của mọi người xung quanh. Cũng từ đấy, sự nghiệp của bạn suông sẻ, được nhờ vả và cũng có thể nhờ vả nhiều người. 

Người cầm tinh con Gà sẽ nhận được nhiều sự ưu ái, phù trợ của quý nhân trong những ngày sắp tới nên những dự án, kế hoạch và việc làm ăn buôn bán đều trôi chảy, hanh thông. Con giáp may mắn không còn gặp nhiều chuyện buồn phiền hay thất thoát tiền bạc như trước đây. Lời khuyên cho Dậu là nên nắm bắt những cơ hội tốt, công sức của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

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Dậu là nên nắm bắt những cơ hội tốt, công sức của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần là con giáp may mắn bậc nhất ngay sau Tết Hàn thực. Sự nghiệp của bạn có nhiều thay đổi tích cực. Công việc tay trái hoặc dự án, kế hoạch mà bạn ấp ủ bấy lâu nay đã được thực hiện. Vì được quý nhân giúp đỡ nên mọi vận trình của bạn thuận lợi, diễn ra đúng như bản thân mong đợi trong tháng 3 âm lịch.

Nhiều cơ hội thăng tiến đổ về liên tục giúp Dần một bước trở thành đại gia, kiếm tiền tỷ trong chớp mắt. Những con giáp tuổi Hổ làm chủ được vận mệnh của mình nên được nhiều người nể trọng. Nữ tuổi Dần được chồng tôn trọng, có tiếng nói trong gia đình. Nam tuổi Dần là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho vợ con.

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Nam tuổi Dần là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi sẽ là con giáp giàu có, gặt hái được nhiều thành quả lớn về tiền bạc trong vài ngày tới. Hợi mạnh mẽ độc lập trong mọi việc nên được nhiều người trọng dụng. Những khó khăn xảy ra, người cầm tinh Hợi đều một mình gánh vác, không dựa vào bất cứ ai.

Tử vi 12 con giáp lưu ý Hợi nên xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp để nhận được nhiều sự giúp đỡ. Thời gian sắp tới, có thể Hợi sẽ đối mặt với nhiều vấn đề. Khi vượt qua, con giáp này sẽ trở nên trưởng thành và thành công hơn. Đừng quá lo lắng, hãy yên tâm chờ đợi những cơ hội tốt đến với mình Hợi nhé. Điều này giúp cuộc sống của bạn càng trở nên viên mãn, tiền tiêu không hết, tha hồ đi du lịch, mua sắm trong dịp lễ 30/4 - 1/5 sắp tới.

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Thời gian sắp tới, có thể Hợi sẽ đối mặt với nhiều vấn đề - Ảnh minh họa: Internet

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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