Ngay trước mùng 10 tháng 3, những con giáp gặp cơ may hiếm có, TAY TRẮNG làm nên cơ đồ, sung sướng nửa đời về sau

12 con giáp tử vi 11/04/2021 19:41

Nếu đang quá buồn bực vì nhiều vất vả, gian khó trong suốt thời gian qua thì từ mùng 10 tháng 3 trở đi, tử vi 12 con giáp cho thấy những con giáp may mắn này sẽ gặp cơ hội phát tài hiếm có, tạo cơ hội kiếm tiền tay trắng làm nên cơ đồ, cuộn sống từ nay sung túc đủ đầy, phú quý phát tài.

Tuổi Tỵ

Là con giáp khéo léo trong đối nhân xử thế, biết cách kết giao nên Tỵ có mối quan hệ rộng, đi đâu cũng được quý nhân giúp đỡ. Trong công việc, họ là người dám nghĩ dám làm, dấn thân và không sợ khổ nên cấp trên trọng dụng, sớm thăng tiến trong sự nghiệp. Công việc dù khó khăn đến đâu, Tỵ cũng luôn cố gắng vươn lên. 

Những cố gắng của Tỵ sẽ được nhìn nhận sớm, theo tử vi 12 con giáp, từ nay đến mùng 10 tháng 3 âm lịch, nhờ có Thần Tài theo chân, cát tinh chiếu mệnh, con giáp tuổi Rắn sẽ trở thành con giáp giàu có ngút trời. Họ may mắn đến mức có cơ may trúng số độc đắc, có bạc tỷ chỉ trong chớp mắt.

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Công việc dù khó khăn đến đâu, Tỵ cũng luôn cố gắng vươn lên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vẫn luôn không ngừng phấn đấu vươn lên, tháng 3 âm lịch này cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, dù có thể gặp phải những điều khó khăn nhưng đừng vì thế mà nản lòng.

Công danh, sự nghiệp lẫn tình duyên của người tuổi Hợi đều có cơ may vượng sắc hơn trong vài ngày tới đây. Đặc biệt, phải chờ đến cuối ngày 10/3 âm lịch thì may mắn mới thực sự mỉm cười với con giáp chăm chỉ này. Cứ bước chân ra đường là lộc lá chui vào túi, về nhà có bề trên nâng đỡ nên con giáp này vừa kiếm được nhiều tiền lại hạnh phúc ngất ngây.

Mọi khúc mắc trong chuyện tình cảm giữa bạn và một nửa kia sẽ được giải quyết êm đẹp. Nếu đang độc thân thì đây chính là thời điểm con giáp gặp được chân ái đời mình.

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Nếu đang độc thân thì đây chính là thời điểm con giáp gặp được chân ái đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những khó khăn, áp lực trong công việc sẽ ở lại phía sau để nhường chỗ cho may mắn ập xuống đầu người tuổi Thân. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu sụ chính là lá số tử vi trời đã an bài cho người cầm tinh con Khỉ trong những ngày đầu tháng 3 âm lịch.

Thế nên, thay vì mệt mỏi với những gì đã phải chịu đựng, u uất không yên, Thân hãy phấn chấn tinh thần để chuẩn bị đón mưa tài lộc ùa vào nhà. Càng mạnh mẽ, ngoan cường bạn càng gặt hái được những thành công ngoài mong đợi.

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Thân hãy phấn chấn tinh thần để chuẩn bị đón mưa tài lộc ùa vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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