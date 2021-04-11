100 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài 'chỉ mặt đặt tên', giàu hết phần thiên hạ, người đời ghen tỵ không hết

12 con giáp tử vi 11/04/2021 15:02

Tử vi 12 con giáp chỉ rõ, trong vòng 100 ngày tới, những con giáp này vì bản tính chăm chỉ, thiện lương nay đã đến lúc được Thần Tài "ngó đến", cơ hội làm giàu đến tay, tiền về như thác đổ.

Tuổi Mão

Nổi tiếng là con giáp mạnh mẽ, bản lĩnh và có gan làm giàu nên người tuổi Mão luôn chí thú làm ăn, chăm chỉ và quyết tâm hơn người. Dù nếm trải thất bại, bị đời vùi dập, con giáp tuổi Mão cũng không từ bỏ ước mơ của mình. Nhờ thế, càng về hậu vận con giáp giàu có này càng sung túc đủ đầy, an nhàn hưởng lộc.

Sách tử vi Tân Sửu 2021 chỉ rõ, trong 100 ngày tới những con giáp may mắn này sẽ có công danh viên mãn, tài lộc vượng phát, muốn khổ cũng không được.

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Dù nếm trải thất bại, bị đời vùi dập, con giáp tuổi Mão cũng không từ bỏ ước mơ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Những tháng đầu năm 2021, tử vi 12 con giáp chỉ rõ, người tuổi Tỵ  đã gặp phải khá nhiều điều không may mắn. Người cầm tinh con Rắn đa phần là nữ giới sẽ bị người mình tin tưởng hãm hại, lừa gạt đến mức lâm vào cảnh trắng tay, gánh thêm món nợ cực lớn. Nếu là người khác thì đã tuyệt vọng đến mức buông xuôi, nhưng các Tỵ lại không như thế.

Con giáp bản lĩnh này nhanh chóng vực dậy tinh thần, lên kế hoạch để lấy lại những gì đã mất. Nhờ thông minh, tài năng và khả năng sáng tạo, kiên nhẫn cũng như cố gắng không ngừng của mình, những chú Rắn đã thuận lợi khẳng định vị thế của mình. Dù là làm ăn chốn thương trường hay đang vất vả kiếm từng đồng lương, 100 ngày tới, thần tài rót lộc vào nhà nên Ngọ sẽ nằm trên đống vàng, có cơ hội gặp được hợp đồng béo bở hoặc thăng chức, tăng lương hậu hĩnh.

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Ngọ sẽ nằm trên đống vàng, có cơ hội gặp được hợp đồng béo bở hoặc thăng chức, tăng lương hậu hĩnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh Sửu là con giáp may mắn hơn người, dù năm nay là năm tuổi nhưng những chú Trâu vẫn có thể mạnh mẽ vươn lên, giàu có hơn tưởng tượng. Thế nhưng, chính vì dễ dàng có được những gì mình muốn nên Sửu không biết trân trọng, nảy sinh tâm lý ỷ lại. Họ vô tình tạo điều kiện cho tiểu nhân nhòm ngó, phá hoại mà không hề hay biết.

Chờ đến khi nhận ra bộ mặt thật của những kẻ tưởng chừng chân thành với mình thì Sửu đã hao tài tốn của. Khổ tận cam lai, sau khi đã nghiêm túc nhìn nhận lại công việc, đập tan mọi tiểu nhân ngáng đường, nỗ lực không ngừng, Sửu sẽ lại có tiền ùa vào nhà, sự nghiệp hanh thông trong 3 tháng tới đây. 

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Sửu vô tình tạo điều kiện cho tiểu nhân nhòm ngó - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

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