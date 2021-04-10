Vừa sang ngày 1/3 Âm lịch, 4 con giáp mưu sự ĐẠI THÀNH, kiếm được MÓN HỜI lớn, tài khoản tăng vùn vụt

12 con giáp tử vi 10/04/2021 19:55

Số trời đã định, theo tử vi 12 con giáp, vừa bước sang tháng 3 Âm lịch, những con giáp may mắn này được người trời giúp đỡ, mưu sự đại thành, gặp hung hóa cát, phát tài phát lộc khiến ai cũng ganh tỵ.

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp dĩ hòa vi quý, biết cách đối đãi với đời, cư xử với người nên ai cũng quý mến, thương yêu. Dù là năm tuổi nhưng được Thần Tài gọi tên nên sau ngày 1 tháng 3 Âm lịch, con giáp giàu có tuổi Sửu sẽ dễ dàng vượt qua khốn khó, quơ tay là có tiền khiến ngay chính họ cũng phải ngạc nhiên. Tử vi 12 con giáp dự báo, càng về cuối năm Tân Sửu 2021, người cầm tinh con Trâu càng bản lĩnh, ngoan cường và dám nghĩ dám làm. Nhờ thế, con giáp này sẽ thăng tiến ngoạn mục, thức trắng đêm để đếm cũng không xuể số tiền mà mình kiếm được.

tu vi 12 con giap
Càng về cuối năm Tân Sửu 2021, người cầm tinh con Trâu càng bản lĩnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thông minh, nhanh nhẹn lại đa mưu túc trí nên người tuổi Thân sớm gặt hái những thành tựu đáng nể trong sự nghiệp. Tuy nhiên, vì thành công quá sớm, dễ dàng có được thứ mình muốn nên các giáp tuổi Thân không hề trân trọng những gì mình đạt được. Sự ỷ lại, lười nhác đã khiến người tuổi Khỉ phải trả giá đắt.

Sau những chông chênh, khốn khó, giờ đây, con giáp này đã hiểu được bài học của sự thành công, đã biết chí thú làm ăn để lấy lại những gì đã mất. Từ sau tháng 2 Âm lịch, con giáp may mắn này sẽ có cơ hội ngàn vàng, kiếm được mối làm ăn béo bở, có bạc tiền rủng rỉnh, tiêu mãi không hết.

Tuổi Mão

Sau những khó khăn, thử thách và cả những hiểu lầm không đáng có giờ đây Mão đã có thể rũ sạch vận đen, vươn lên đổi đời. Tiểu nhân đã từng hãm hại, chơi xấu người tuổi Mèo sẽ phải trả giá cho sự tàn ác, vô lương tâm của mình bằng luật nhân quả. Khổ tận cam lai, sau ngày 1 tháng 3 Âm lịch, con giáp giàu sang này sẽ liên tục nhận tin vui tài lộc. Được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp hỗ trợ hết lòng nên thăng chức tăng lương, công danh rộng mở là những gì Mão nắm chắc trong tay.

Tuổi Hợi

Cát tinh chiếu mệnh, quý nhân tương trợ nên người tuổi Hợi sẽ có tình tiền viên mãn, vận đỏ như son. Nếu đang thầm thương trộm nhớ ai thì đây chính là thời điểm thích hợp nhất để Hợi nói lên tiếng lòng của mình. Dám chắc, bạn sẽ nhận được câu trả lời như ý. Về tài vận, người tuổi Hợi sẽ có tiền tài như ý, những khúc mắc trong công việc sẽ được giải quyết triệt để. Chẳng những thoát kiếp nghèo khó, tuổi này còn trở thành đại gia, lắm của nhiều tiền, tiêu pha mãi không hết.

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Về tài vận, người tuổi Hợi sẽ có tiền tài như ý - Ảnh minh họa: Internet

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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