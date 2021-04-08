Sao xấu chiếu mệnh, những con giáp xui xẻo nhất trong 90 ngày tới, ngồi nhà cũng cẩn trọng tai ương

12 con giáp tử vi 08/04/2021 11:38

Theo tử vi 12 con giáp, trong 90 ngày tới, những con giáp này gánh đủ xui xẻo, làm gì cũng gặp khó khăn.

Tuổi Dần

Theo tử vi ngày mới, 90 ngày tới đây, Dần gặp phải nhiều vận xui từ trên trời rơi xuống. Cuộc sống của Dần trở nên vô cùng tất bật, vất vả ngược xuôi hơn hẵn.

Sách tử vi 2021 chỉ rõ, trong thời gian tới, do tác động sao xấu nên Dần dễ gặp tiểu nhân quấy phá, bản mệnh có thể gặp phải rất nhiều chuyện bất trắc trong công việc công sở hoặc việc kinh doanh mua bán, tạo thành thất bại khá nặng nề. Đặc biệt, khoảng thời gian tháng 5, con đường tài lộc của con giáp Dần cũng có biến động khá lớn, lúc được thì được rất nhiều, lúc mất cũng mất không hề ít. Một trong những khó khăn lớn nhất với Dần là áp lực kinh tế lớn, vì thế, con giáp tuổi Cọp hãy cân nhắc kỹ càng, lập kế hoạch tài chính cụ thể mới tránh được tình trạng phá tài.

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90 ngày tới đây, Dần gặp phải nhiều vận xui từ trên trời rơi xuống - Ảnh minh họa: Internet
 

Tuổi Tỵ

Tỵ là con giáp xui xẻo, vướng nhiều họa thị phi trong 90 ngày tới. Theo tử vi 12 con giáp năm 2021, Tỵ là con giáp bộc trực, tính tình nóng nảy, Tỵ sẽ có khả năng gặp thêm tiểu nhân khích bác, gây bất lợi cho các mối quan hệ xã giao. Đặc biệt, với Tỵ, con đường tài lộc cũng vướng không ít trở ngại, mất mát ngoài ý muốn. 

Trong thời điểm này, bạn phải hết sức tỉnh táo, đừng gây họa khắp nơi. Tỵ dễ lo chuyện bao đồng nên không tránh khỏi vạ lây. Nhất là về chuyện tiền bạc, Tỵ sẽ gặp họa tin tưởng cho người khác vay mượn nhưng họ lại không trả. Trong công việc, con giáp tuổi Rắn nên cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, hành động của mình trong từng đường đi nước bước. Trong chuyện tình cảm, Tỵ được khuyên nên dành thời gian lắng nghe đối phương nhiều hơn.

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Tỵ được khuyên nên dành thời gian lắng nghe đối phương nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet
 

Tuổi Mão                                              

Mão gặp nhiều khó khăn trên con đường tài lộc lẫn tình duyên trong 3 tháng tới. Tử vi 12 con giáp chỉ rõ, Mão không nên tranh chấp với cấp trên hoặc đồng nghiệp vì có nguy cơ gặp tiểu nhân ám phá.

Về mặt tài chính, các Mão cần phải thận trọng trong chi tiêu kẻo dễ rơi vào túng thiếu trong thời điểm cuối năm nay. Trong thời gian này, con giáp cũng nên đề phòng mất trộm tài sản, hoặc có khả năng cao bị kẻ xấu lừa gạt tiền đầu tư vào forex, đa cấp, bất động sản... càng đầu tư lớn càng có nguy cơ mất trắng. 

Thời điểm nhạy cảm này, Mão chưa tìm được người thấu hiểu mình để chia sẻ mọi thứ. Điều này khiến tâm trạng của Mão đã tệ nay còn tệ hơn gấp nhiều lần. Tử vi khuyên Mão nên tập trung chú trọng đến sức khỏe thay vì quá buồn phiền về tình cảm và tiền bạc, mọi thứ đều có thể tìm được cách giải quyết ổn thỏa. 

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Mão nên tập trung chú trọng đến sức khỏe thay vì quá buồn phiền về tình cảm và tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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