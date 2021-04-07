Thời 'nếm mật nằm gai' đã qua, 3 con giáp RŨ BÙN ĐỨNG DẬY, tài vận sáng lóa trong 3 tháng tới

12 con giáp tử vi 07/04/2021 08:14

Khổ tận cam lai, sau những tháng nếm mật nằm gai, từ tháng 3 âm lịch trở đi, tử vi 12 con giáp chỉ rõ, 3 con giáp may mắn này sẽ ăn nên làm ra, giàu sang sung túc, của nả ùa vào nhà như thác đổ.

 

Tuổi Tuất

Bản lĩnh, năng động lại dám dấn thân và có óc sáng tạo hơn người nên Tuất sớm gặt hái được những thành tựu đáng nể kể cả trong công việc hay cuộc sống. Những năm trước vất vả bao nhiêu thì bước vào năm Tân Sửu, Tuất càng sung sướng an nhàn bấy nhiêu.

Từ tháng 3 Âm lịch trở đi, tử vi 12 con giáp chỉ rõ, Tuất may mắn được Thần Tài nâng đỡ, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa sẽ giúp con giáp may mắn này có tài vận thăng hoa, kiếm tiền dễ dàng. Trong chuyện làm ăn buôn bán, Tuất sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ, vạch ra con đường đi mới cho dự án hoặc sự nghiệp của mình. Đặc biệt, người mang tuổi Tuất mệnh nam sẽ dễ dàng có cơ hội thăng chức tăng lương, đời sang trang mới khiến ai cũng hờn.

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Từ tháng 3 Âm lịch trở đi, Tuất may mắn được Thần Tài nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Khát vọng vươn lên, cương trực, có chí tiến thân và không ngừng nỗ lực là tính cách của con giáp tuổi Thìn. Dù mệt mỏi chán chường đến mấy, người cầm tinh con Rồng cũng nhanh chóng vực dậy để tiếp tục làm việc. Theo tử vi 12 con giáp, càng chăm chỉ siêng năng, dấn thân vì cái mới, con giáp tuổi Thìn sẽ càng ăn nên làm ra, tiền về như nước. Đặc biệt, chỉ trong vài này tới đây, cơ hội kiếm tiền sẽ tới nhanh thôi. 

Sách tử vi năm Tân Sửu 2021 có nói, trong 3 tháng, tới nhờ có cát tinh chiếu mệnh, con giáp may mắn này nên tận dụng thời cơ ngàn năm có một, muốn làm gì thì nên cương quyết thực hiện cho tới cùng. Nếu đã dám nghĩ dám làm, Thìn sẽ làm đâu thắng đó, công thành danh toại. Thời gian cuối năm 2021, tiền chất chật nhà, của nả bao la chính là lá số tử vi của Thìn.

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Thời gian cuối năm 2021, tiền chất chật nhà, của nả bao la chính là lá số tử vi của Thìn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Dĩ hòa vi quý, khéo léo trong hành xử nên Hợi luôn khiến người xung quanh quý mến, kiêng nể. Hơn cả, ở con giáp tuổi Hợi còn có sự bất cần, phóng khoáng và bao dung nên càng chăm làm việc thiện càng được Thần Tài để ý "dung túng.

Tử vi ngày mới báo hiệu, trong vòng 3 tháng tới, người cầm tinh con Heo, đặc biệt là người mang mệnh nữ sẽ làm ăn thuận lợi, gom về nhiều hợp đồng béo bở. Đặc biệt, từ tháng 4/2021, con giáp may mắn này sẽ quơ tay là có tiền, được đối tác tín nhiệm. Với nghề tay trái cũng gặt hái được nhiều tiền tài. Tuy nhiên, tử vi 12 con giáp khuyên Hợi nên chú ý chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về đường ruột trong thời gian này. 

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Hợi nên chú ý chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về đường ruột trong thời gian này - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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