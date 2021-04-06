Vừa qua tháng 3 Âm lịch, 3 con giáp rũ sạch vận xui, tiền tài sung túc, duyên tình đỏ rực

12 con giáp tử vi 06/04/2021 14:05

Khổ tận cam lai, vừa qua tháng 3 Âm lịch, những con giáp may mắn này sẽ lại sung túc đủ đầy, sung sướng như tiên với tiền về đầy túi, tình duyên cũng đỏ như son.

Vì bị sao xấu chiếu mệnh, 3 con giáp giàu có này đã phải chịu không ít thiệt thòi trong những tháng đầu năm Tân Sửu. May mắn thay, vừa qua tháng 2 Âm lịch, các giáp sẽ lại thêm phúc thêm phần, ăn nên làm ra.

Tuổi Tuất

Trời sinh Tuất là con giáp thông minh, nhanh nhẹn và khéo léo trong đối nhân xử thế. Những người này thường nhìn xa trông rộng, dám dấn thân và không ngừng nỗ lực vương lên. Càng về hậu vận, Tuất càng lắm của nhiều tiền, giàu sang sung túc khiến ai cũng hờn ghen. 

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm, cuối cùng, con giáp may mắn này sẽ gặp vô số cơ hội thăng quan tiến chức trong thời gian tới. Với người đi làm, Tuất được đồng nghiệp công nhận, cấp trên để mắt. Với người mua bán làm ăn, Tuất được đối tác nhìn nhận và đặt vấn đề cho dự án tiềm năng mới. Đặc biệt, sau tháng 2 Âm lịch, Thần Tài sẽ rót lộc vào nhà khiến Tuất phải đếm tiền sái tay, an nhàn hưởng lộc. Tử vi chỉ rõ, con đường tình duyên sắp tới đây của Tuất độc thân sẽ có thể tìm thấy một nửa đích thực của mình. Với những người có gia đình, đây là khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc.

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Tuất độc thân sẽ có thể tìm thấy một nửa đích thực của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những khó khăn, áp lực công việc trong 3 tháng đầu năm 2021 đè nặng lên vai khiến Dậu khá mệt mỏi, căng thẳng. Có lúc tưởng chừng như con giáp này đã buông tay, nhưng may mắn thay, Dậu đã kịp thời vực dậy tinh thần để chiến đấu ngoan cường.

Theo tử vi 12 con giáp, từ đầu tháng 3 Âm lịch, người cầm tinh con Gà sẽ được quý nhân đưa đường chỉ lối. Nhờ vậy, Dậu làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, thăng chắc tăng lương ầm ầm. Tuy nhiên, tử vi cũng nhắc nhở Dậu nên quan tâm tới tình cảm gia đình hoặc người yêu, vì quá lo làm ăn, có thể bạn đã quên không chăm sóc cho người thân của mình trong một thời gian dài. Dẫu vật, Dậu rất may mắn khi người họ yêu mến luôn đứng sau quan sát, hỗ trợ họ khi cần thiết nhất. 

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Từ đầu tháng 3 Âm lịch, người cầm tinh con Gà sẽ được quý nhân đưa đường chỉ lối - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hiền lành, chu đáo lại chân thành nên ai tiếp xúc với Mùi đều quý mến, thương yêu con giáp thiện lương này. Càng sống đàng hoàng, tử tế, người cầm tinh con Dê lại càng được bề trên phù trợ, chỉ đường làm ăn để tìm thấy cơ hội đổi đời, vụt sáng.

Từ đây đến cuối năm Tân Sửu 2021, con giáp tuổi Mùi sẽ như chuột sa chĩnh gạo, túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền. Thế nên, dù tình hình hiện tại không như ý, Mùi cũng đừng vội bi quan, cơ hội may mắn đang chờ bạn phía trước. Mùi hãy chú ý sức khỏe nhé, tử vi 12 con giáp chỉ ra, bạn có thể đang gặp vấn đề như stress hoặc đau nhức toàn thân vì quá lo nghĩ cho công việc.

Trong thời gian này, sợ dây tình cảm giữa Mùi và bạn đời ngày càng bền chặt, khăng khít, có thể sẽ đón hỷ sự trong tương lai. 

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Mùi có thể đang gặp vấn đề như stress hoặc đau nhức toàn thân trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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