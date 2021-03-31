Vận hạn 12 con giáp tháng 4/2021: Những rắc rối nào đang rình rập các bạn?

12 con giáp tử vi 31/03/2021 01:38

Xem vận hạn 12 con giáp tháng 4/2021 ngay để biết các rắc rối có thể phát sinh trong cuộc sống, từ đó có biện pháp ứng phó để công việc bạn trở nên suôn sẻ nhất.

Tuổi Tý

Theo tử vi tháng 4/2021 của 12 con giáp, tuổi Tý là con giáp có năng lực vượt trội. Với bản tín siêng năng, lanh lẹ, con giáp này sẽ hoàn thành tốt công việc được cấp trên giao phó trong tháng 4. Tuy nhiên, thành quả từ công việc thời gian qua có thể khiến Tý trở nên quá khích và tự mãn với đồng nghiệp. Họa từ miệng mà ra, Tý sẽ dễ gặp các đồng nghiệp tiểu nhân vì ganh ghét, đố kỵ mà khích tướng, gây chia rẽ đội nhóm trong công việc. 

Tuổi Sửu

Theo tử vi vận hạn 12 con giáp, trong tháng 4, Sửu nên thận trọng nếu tham gia các hoạt động đầu tư, vì dễ dính hạn lừa gạt trộm cắp. Những con giáp tuổi Trâu, đặc biệt là con giáp nam nếu mới nhảy việc có thể gặp nhiều cạnh tranh tại nơi công sở. 

Tuổi Dần

Theo tử vi hàng ngày, do lấy được lòng tin của cấp trên, Dần có nhiều cơ hội hái ra tiền trong tháng 4 tới đây. Sự nghiệp rực rỡ khiến Dần dễ bị những kẻ tiểu nhân hẹp hòi, ích kỉ cảm thấy ghen tị mà ám phá. Lời khuyên là Dần đừng bao giờ lơ là trong công việc, kể cả khi đã sắp chạm tay tới thành công. 

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Dần đừng bao giờ lơ là trong công việc, kể cả khi đã sắp chạm tay tới thành công - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Bước sang tháng 4, tử vi chỉ rõ người tuổi Mão có thể gặp một số cú sốc nhỏ trong đầu tư kinh doanh, vì dự án đã thương lượng có thể bị "lật kèo" giữa chừng. Tử vi 12 con giáp khuyên Mão chớ nên nghe theo lời xúi giục, dụ dỗ của người ngoài, đặc biệt là trong những mối làm ăn được quảng cáo là "ngồi mát ăn bát vàng" - không làm gì mà vẫn được hưởng lãi cao. 

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn trong tháng 4 sẽ gặp hạn vướng rắc rối với đồng nghiệp, nhiều tranh chấp gay gắt tại nơi làm việc có thể khiến bạn không mấy vui vẻ để cống hiến. Tử vi khuyên con giáp tuổi Thìn dành nhiều thời gian hoàn thiện bản thân thay vì ngồi phàn nàn. Đặc biệt, với Thìn là người có chức, có quyền thì nên kiên định với ý kiến của mình, tránh nghe lời của những kẻ nịnh nọt, khiến bản thân đưa ra những quyết định sai lầm.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới, có thể trong tháng 4, vì tính cách thích nằm trong "vùng an toàn", những con giáp tuổi Tỵ sẽ vô cùng khó khăn trong chuyện tiền bạc. Cũng từ hạn tài lộc, mọi công việc rơi vào trì trệ khiến bạn mất hết niềm tin vào bản thân, từ đó nảy sinh ý định tiêu cực. Thời gian này, bạn nên nghỉ ngơi lấy lại tinh thần, tránh gây rắc rối, xung đột với những người xung quanh. 

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Tỵ sẽ vô cùng khó khăn trong chuyện tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi vận hạn 12 con giáp, tháng 4 có thể Ngọ sẽ gặp nhiều chuyện không may về tình cảm. Bạn và người còn lại có thể hiểu lầm, hoặc nghe thấy những lời đồn đại không hay về nhau. Tử vi khuyên hai bạn cần bình tĩnh trò chuyện để tháo gỡ hiểu lầm, đừng vội tin theo lời của kẻ lắm chuyện mà không nghe nửa kia giải thích.

Tuổi Mùi

Theo tử vi tháng 4/2021, tuổi Mùi có thể sẽ gặp nhiều điều không tốt xảy đến trong cuộc sống, khiến bạn "trở tay không kịp". Các Mùi có nguy cơ cao gặp phải kẻ tiểu nhân, trước mặt là bạn, sau lưng là thù, vậy nên cần thận trọng. Trong tháng này, giữa tháng, các nam tuổi Mùi có thể gặp một số cú sốc nhỏ trong chuyện gia đình hoặc tình cảm. Lời khuyên trong thời gian này với các Mùi là vừa phải giữ tinh thần minh mẫn, lại vừa chăm lo sức khỏe để đối đầu với các khó khăn trước mắt. 

Tuổi Thân

Tuổi Thân trong tháng 4/2021 cần cẩn trọng trước khi đưa ra những quyết định đầu tư, làm ăn, vì sẽ có nhiều khi các mối làm ăn không "béo bở" như họ giới thiệu. Giữa tháng, kẻ tiểu nhân sẽ xuất hiện và khiến các công việc của bạn cũng dễ gặp phải vấn đề. Ngoài ra, Thân còn có thể phải tốn nhiều tiền bạc cho việc phá dỡ, xây sửa nhà cửa. Vì vậy, hãy hạn chế chi tiêu vào những mục đích không thực sự cần thiết.

Tuổi Dậu

Theo tử vi vận hạn 12 con giáp, khoảng cuối tháng, Dậu hãy thận trọng với các chi tiết nhỏ trong công việc, chẳng hạn như việc lưu giữ các số liệu, tài liệu và các hợp đồng với đối tác vì dễ vướng vào họa kiện tụng. Ngoài ra, bản mệnh cần chú ý cảnh giác với mọi người xung quanh, cho dù là người thân, vì một số kẻ tiểu nhân có thể lợi dụng sự cả tin để tìm ra cách hãm hại Dậu.

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Dậu hãy thận trọng với các chi tiết nhỏ trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Giữa tháng 4, người tuổi Tuất có nguy cơ thường xuyên phải giải quyết những sự cố xảy ra bất ngờ trong công việc, ảnh hưởng đến cơ hội thăng quan tiến chức mà cấp trên đã mở ra cho bạn trước đó. Tử vi khuyên bạn nên tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh, đặc biệt la đồng nghiệp thân thiết để tìm ra giải pháp thích hợp. Cuối tháng này, con giáp tuổi Tuất cần cẩn thận bị thương với vật sắc bén, không nên manh động.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong tháng 4 cần phải đề phòng những kẻ xấu bụng có ý đồ tiếp cận mình. Tử vi khuyên Hợi không nên quá nhẹ dạ trước những lời xu nịnh hoặc khích bác của người khác. Ngoài ra, nếu có mâu thuẫn, tranh chấp nơi công sở, Hợi hãy kiềm chế và bình tĩnh hết sức có thể để giải quyết, từ đó mọi chuyện mới có thể ổn thỏa nhanh chóng. 

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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