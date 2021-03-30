Tháng 4/2021: 3 con giáp gặp phải vận hạn, xui xẻo đeo bám

Theo dự đoán tháng 4/2021 cho 12 con giáp, 3 con giáp tuổi sau sẽ gặp phải vận xui bạt mạng, làm gì hỏng nấy, kẻ tiểu nhân quẩn quanh hãm hại.
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Tuối Sửu
Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Sửu trong tháng này nên thận trọng nếu đầu tư, dễ bị lừa gạt trộm cắp. Ở nơi làm việc, xảy ra nhiều rắc rối, cạnh tranh với đồng nghiệp, thậm chí nhiều cuộc xung đột, tranh chấp gay gắt khiến bạn không thể thích ứng được và vô cùng căng thẳng. Trong giai đoạn công việc không phát triển, cuộc sống chưa được như ý, những người tuổi Sửu tốt nhất nên dành nhiều thời gian hoàn thiện bản thân thay vì ngồi phàn nàn, bạn hãy học cách kiên trì và đưa ra quyết định dứt khoát hơn. Tháng 4 này, con giáp nên thận trọng sông nước. Ngoài ra, với những người làm ăn, chỉ có cách nỗ lực lao động mới giúp bạn kiếm được số tiền xứng đáng với công sức.
Tuổi Tỵ
Là con giáp này sống an nhàn, Tỵ nuông chiều bản thân vô tội vạ và cho rằng đó rằng đó là cách trân trọng chính mình. Bạn không dám thử thách bản thân, can đảm đổi mới chính mình và bước ra khỏi vùng an toàn. Theo tử vi ngày mới, có thể trong tháng 4, vì tính cách thích nằm trong "vùng an toàn", những con giáp tuổi Tỵ sẽ vô cùng khó khăn trong chuyện tiền bạc tài chính, mọi thứ trở nên trì trệ khiến bạn mất hết niềm tin vào bản thân, những suy nghĩ tiêu cực liên tục hiện ra trong đầu khiến bạn thu hút những điều không may mắn đến với mình. Thời gian này, bạn nên nghỉ ngơi lấy lại tinh thần, tránh gây rắc rối, xung đột bên ngoài.
Tuổi Mùi
Theo tử vi tháng 4/2021, tuổi Mùi có thể sẽ gặp nhiều điều không tốt xảy đến trong cuộc sống, khiến bạn "trở tay không kịp". Các Mùi có nguy cơ cao gặp phải kẻ tiểu nhân, trước mặt là bạn, sau lưng là thù, vậy nên cần thận trọng. Trong tháng này, tử vi 12 con giáp nhắc nhở một số người tuổi Mùi sẽ bị vướng mắc vào các vấn đề kiện tụng, do mâu thuẫn "trên trời rơi xuống". Nếu không giải quyết được bằng lý lẽ, các Mùi hãy thuê luật sư, không nên nhượng bộ. Ngoài ra, giữa tháng, các nam tuổi Mùi có thể gặp một số cú sốc nhỏ trong chuyện gia đình hoặc tình cảm. Lời khuyên trong thời gian này với các Mùi là vừa phải giữ tinh thần minh mẫn, lại vừa chăm lo sức khỏe để đối đầu với các khó khăn trước mắt.
* Mọi thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.
* Mọi thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.