Vừa qua Rằm tháng 2, Thần Tài đại giá quang lâm, 3 con giáp may mắn đón cơn mưa tài lộc

12 con giáp tử vi 28/03/2021 11:48

Theo tử vi 12 con giáp, 3 con giáp dưới đây sẽ vô cùng "vượng" trong đường tài lộc, tiền bạc đổ về ào ào như thác lũ sau Rằm tháng Hai này.

Tuổi Dần

 

Người cầm tinh con Hổ thường tính cách mạnh mẽ, có bản lĩnh và đầu óc thông minh, luôn tích cực nỗ lực làm lụng chỉ mong được đổi đời. Thời trẻ, Dần luôn đặt mục tiêu làm giàu lên hàng đầu, vì thế luôn đâm đầu vào việc kiếm tiền. Chưa kể, vận có quý nhân phù trợ về sau, thế nên sau tuổi 40, những con Hổ chắc chắn sẽ phất lên như diều gặp gió, gia đạo hưng thịnh.

Tử vi 12 con giáp cho hay, vừa qua Rằm tháng Hai âm lịch, tuổi Dần sẽ gặt hái được rất nhiều thành công trong công việc. Đặc biệt, với những ai làm ăn kinh doanh sẽ đều thuận lợi, buôn đâu trúng đó, thậm trí là trúng "mánh" lớn, hợp đồng tiền tỷ. Tử vi hàng ngày khuyên, nếu con giáp tuổi Dần đang có dự định làm ăn kinh doanh, hãy bắt tay vào thực hiện ngay bởi vận trình tuổi Dần đang vô cùng thuận lợi. 

tu vi 12 con giap
Dần sẽ gặt hái được rất nhiều thành công trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Dù là năm tuổi nhưng con giáp tuổi Sửu năm nay có sao tốt chiếu mệnh, quý nhân phù trợ nên không cần lo nghĩ nhiều, đặc biệt là con giáp mệnh nữ. Những chú Trâu vốn là người chăm chỉ, lấy cần cù bù thông minh, luôn biết cách vun vén cuộc sống dù trong những lúc khó khăn nhất.

Sau ngày Rằm, Sửu sẽ trăm bề thuận lợi, kể cả đường làm ăn, tài vận hoặc vận trình tình cảm. Thời điểm này, bạn không chỉ có cơ hội giàu có mà còn có cuộc sống vô cùng vượng sắc, tiền bạc cứ hết rồi đầy. Tử vi 12 con giáp cho hay, chỉ cần chăm chỉ và tiếp tục chịu thương chịu khó, Sửu sẽ không bao giờ sợ nghèo khó, thậm chí có cơ hội trở thành đại gia trong năm nay.

Với những người làm công ăn lương, sau một khoảng thời gian nỗ lực, thời điểm này, Sửu sẽ có cơ hội được cấp trên cất nhắc tăng lương tăng bổng.

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Sửu sẽ có cơ hội được cấp trên cất nhắc tăng lương tăng bổng - Ảnh minh họa: Internet
 

Tuổi Tuất

Tuất vốn là con giáp thông minh, nhanh nhẹn và luôn biết tận dụng cơ hội để chiến thắng nghịch cảnh, vươn lên trở thành con giáp giàu có hơn người, khiến người đời phải ghen tỵ. 

Bước qua ngày 15 Âm lịch, con giáp tuổi Tuất sẽ cực kỳ may mắn, gặp có Thần Tài đại giá quang lâm. Từ sau ngày này, mọi bất lợi về tình cảm, công việc tài lộc đều sẽ được Tuất khắc phục và vượt qua dễ dàng. 

Tử vi ngày mới cho hay, cuộc sống của con giáp may mắn này có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực. Tuất có thể tìm được cơ hội vàng và gặt hái nhiều thành công đáng kể. Dù tự kinh doanh hay làm công ăn lương, Tuất cũng sẽ liên tục đón hỷ sự, tiền về nhiều như nước lũ, cơ hội đổi đời, sắm xe sang lên nhà lầu chỉ trong phút chốc. 

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Tuất cũng sẽ liên tục đón hỷ sự, tiền về nhiều như nước lũ - Ảnh minh họa: Internet

 *Thông tin trên chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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