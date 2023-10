Tử vi tuần mới 12 con giáp (29/3 - 4/4/2021): Thân tài vận vượng phát, Mùi sự nghiệp thăng trầm, Mão bị 'nẫng tay trên'

Xét về vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Tý, đầu tuần bản mệnh làm việc không được như ý, phải chờ tới giữa tuần thì vận trình mới dần ổn định. Còn đường tài lộc tuần này nói tốt cũng tốt mà nói xấu cũng xấu. Tốt là vì có cơ hội làm ăn, thu tiền đều tay. Có điều, xét đến xấu cũng là vì có họa phá tài, do tiểu nhân đặt điều thị phi.

Tuổi Dần

Cát khí vượng, tử vi tuần mới báo hiệu rằng người tuổi Dần sẽ đạt được nhiều mục tiêu mình đề ra. Đường tài lộc cực phát vào thời điểm đầu tuần, cả Thiên Tài và Chính Tài cùng xuất hiện, báo hiệu rằng con giáp này sẽ có nguồn thu nhập dồi dào, cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ đều trên đà tăng tiến, không cần phải quá lo lắng về vấn đề tiền bạc.

Tuy nhiên, mọi chuyện có thể thay đổi vào thời điểm cuối tuần, khi mà Kiếp Tài mang tới họa phá tài, còn Ngũ Quỷ hung tinh lại là dấu hiệu cho thấy kẻ tiểu nhân đang tới. Bản mệnh cần thận trọng với những quyết định đầu tư kinh doanh, chớ nghe lời ngon ngọt của kẻ xấu bụng, bùi tai làm theo mà không suy xét trước sau.

Tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp cảnh báo tuổi Mão vì tuần này có tiểu nhân hãm hại khiến bạn mất tiền mất của. Công việc của bạn cũng bị tiểu nhân nẫng tay trên khiến cho bạn chẳng còn gì. Đúng là không lường được những mối quan hệ xung quanh mình ai dữ ai lành. Cũng may tiền tiết kiệm còn khá nhiều, nó đủ để Mão giải quyết những điều xấu có thể xảy ra.

Tình yêu của bạn cũng có dấu hiệu tiến triển. Cần phải nhắn tin qua lại nhiều hơn, quan tâm nhau nhiều hơn nữa thì người ấy mới hiểu được tâm ý thực sự của bạn nhé.

Tuổi Thìn

Tuần mới mang lại cho con giáp tuổi Thìn nhiều lợi thế, bạn hãy tự tin rằng bạn là một người tài năng, nhiều ưu điểm. Thế nhưng đừng nên quá cao ngạo, hãy cố gắng điều chỉnh những hành xử của mình sao cho khéo léo hơn để tránh cho những người xung quanh ác cảm nhé.

Thiên Cẩu dự báo sức khỏe của con giáp tuổi Thìn lúc này không được tốt, có thể vì bạn thường xuyên thức khuya nên buổi ngày thường mỏi mệt vì thiếu ngủ. Trong khi đó, Thiên Tài mang tới niềm vui liên quan tới tiền bạc cho bản mệnh trong những ngày đầu tuần, thế nhưng ngay sau đó bạn phải đối mặt với khá nhiều rắc rối ngoài mong đợi. Lúc này không nên đổ lỗi cho ai cả, bạn phải bình tĩnh để xử lý đến cùng mới thôi.

Tuổi Tỵ

Trên cơ bản, tử vi tuần mới dự báo sự nghiệp của người tuổi Tỵ phát triển rất tốt. Dù đầu tuần, bản mệnh dễ vướng phải tranh chấp với đồng nghiệp nhưng sau đó, bạn có thể vượt trên dư luận và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Cuối tuần, người đã chăm chỉ làm lụng, cống hiến suốt thời gian qua có thể nhận được kết quả xứng đáng. Chính Tài xuất hiện vào thời điểm này chính là một dấu hiệu khẳng định. Ngoài ra, bạn cũng có thể phát tài dựa vào sự may mắn của mình, tuy nhiên không nên lấy đó là cái cớ để làm biếng, không chịu lao động, cống hiến.

Tuổi Ngọ

Từ ngày 29/3 đến 4/4 là tuần lễ vô cùng có lợi cho công việc, học hành, hay những cơ hội có thể phát huy thành hiện thực, sẽ đạt được nhiều thành công cho tuổi Ngọ. Tuy nhiên, Vận niên cũng báo hiệu cuộc sống của bản mệnh sẽ có nhiều thay đổi, lên xuống sẽ còn tuỳ thuộc vào một phần của Vận Thời.

Đối với những con giáp đã kết hôn, tuần mới này tình cảm Ngọ có dấu hiệu bị phai nhạt đi, sẽ xảy ra những tranh cãi bởi vì các chuyện vụn vặt ở trong cuộc sống. Và để mọi chuyện có thể im hơi và dịu đi thì bản mệnh cần phải chủ động nhường nhịn, không nên làm mọi chuyện trở nên quá khó khăn.

Tuổi Mùi

Tử vi 12 con giáp chỉ ra rằng tuổi Mùi gặp phải khá nhiều chuyện không như ý. Hung tinh nhập cục có thể sẽ khiến cho con giáp này vướng phải vận hạn khó lường, cần đặc biệt chú ý khi có việc đi xa.

Vận trình công danh sự nghiệp của bản mệnh đang trải qua nhiều thăng trầm. Người tuổi Mùi có năng lực thực sự, đó là điều mà Chính Ấn cho thấy, song con giáp này lại chẳng hề may mắn nên không hề thăng tiến thuận lợi mà cứ có cơ hội lại bị lỡ mất.

Bù lại vận trình tài lộc lại khá vượng, bản mệnh chẳng cần phải lo lắng quá nhiều bởi sẽ có Thần Tài luôn ở bên trợ giúp. Con giáp này thoải mái tiến hành những kế hoạch của mình, chỉ cần tính xem tiền đã vào túi mình bao nhiêu rồi mà thôi. Song đừng vì thế mà chi tiêu hoang phí nhé.

Tuổi Thân

Theo tử vi tuần mới, Thân đón nhận tin vui cát lành trong tuần khi mà bản mệnh được cát tinh soi chiếu, đường công danh sự nghiệp nhờ đó mà cũng suôn sẻ, thuận lợi hơn phần nào. Thực ra con giáp này đang rất cần đến sự thúc đẩy và may mắn để sớm đạt được mục tiêu đã đề ra.

Đầu tuần là lúc cát khí vượng, tài vận vượng phát, Thân nên tận dụng thời điểm này để kiếm tiền, chi trả cho những khoản chi tiêu cần đến khi hàng ngày. Giữa tuần có điềm báo hao tài, Thân nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, tránh chi tiêu hoang phí, mua sắm quá độ.

Công việc bận rộn, áp lực lớn khiến cho Thân nhiều lúc muốn vứt bỏ tất cả. Bản mệnh có thể sẽ cần phải thay đổi cách làm việc của mình để đảm bảo chất lượng và tiến độ mà cấp trên yêu cầu. Đừng nản lòng bởi mọi chuyện rồi sẽ dần tốt lên, càng về cuối tuần thì vận trình càng khởi sắc hơn.

Tuổi Dậu

Những ngày đầu tuần khá may mắn với tuổi Dậu. Bạn bắt đầu tuần mới không quá nhiều áp lực, mọi việc suôn sẻ khiến bạn an tâm phần nào. Nhưng chớ vội chủ quan bởi vận may không kéo dài lâu, từ nửa cuối tuần trở đi sẽ có những rắc rối vấn đề phát sinh.

Tử vi 12 con giáp cho thấy, vận trình công việc đầu tuần Dậu được hỗ trợ nhiều bởi quý nhân Lục hợp. Trong công việc bạn dễ dàng thu hoạch hiệu quả quả công việc. Tuy nhiên Dịch Mã tọa mệnh, đem tới cho bạn những tháng ngày khá bận rộn. Người này cần đề phòng họa tiểu phân phi lí, tránh đứng ra bảo vệ người khác.

Những ngày cuối tuần chiếm khá nhiều thời gian cho công việc nhưng vẫn chưa đâu vào đâu khiến bạn có chút nản lòng. Bạn phải lo toan cho công việc nhiều hơn từ công sở cho đến gia đình. Hãy chú ý nhiều hơn tới sức khỏe của bản thân Dậu nhé.

Tuổi Tuất

Nhiều dự báo trong tuần này, tuổi Tuất cảm thấy rất đau đầu bởi những thông tin mà con giáp này nhận được không thực sự rõ ràng. Hãy cố gắng kiểm soát những việc đang diễn ra bằng thái độ bình tĩnh, vững vàng thay vì để mình bị xáo trộn.

Thái Dương Cát tinh trợ lực nên nam mạng tuổi Tuất trở nên linh hoạt hơn trong mọi việc. Điều này mang lại sự tự tin không nhỏ cho bản mệnh khi nhận ra mình đã nhạy bén và trưởng thành hơn.

Phương diện tình cảm không được như ý khiến con giáp này buồn phiền khá nhiều thế nhưng đừng lãng phí thời gian mà giận hờn đối phương. Thời điểm đầu tuần, vận trình của con giáp này vẫn êm đềm, có thể là nguyên nhân khiến bản mệnh chủ quan. Càng về cuối tuần, tuổi Tuất dễ trở nên nóng nảy, tức giận hơn vì ảnh hưởng của Tỷ Kiên gây ra những chướng ngại vô cùng khó chịu.

Tuổi Hợi

Theo tử vi tuần mới, vận trình của tuổi Hợi hung cát đan xen, bản mệnh công việc bất ổn. Cứ tưởng tìm được cơ hội để thể hiện mình nhưng lại bị cản trở, khiến cho con giáp này dễ bị tiểu nhân lừa gạt, lấy mất vận may của mình.

Đường tài lộc trong tuần hưng vượng, con giáp này có nhiều cơ hội để phát tài, thu về tiền bạc đầy tay nên chẳng lo túng thiếu. Trong tuần này người làm kinh doanh sẽ bán buôn tốt vô cùng, lợi nhuận cũng theo đó mà tăng lên gấp bội.

Tử vi hằng tuần nhắc nhở con giáp này nên tập trung làm việc để tiết kiệm thời gian, đừng để cơ hội vụt qua khỏi tầm tay. Bởi thời cơ tốt đẹp không phải lúc nào cũng đến.

(*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.