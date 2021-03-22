Đúng 10 ngày tới: Top 3 con giáp đại vận phát đạt, làm đâu thắng đó, hốt bạc mỏi tay

Theo tử vi 12 con giáp, trong 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn sau sẽ gặp được nhiều thuận lợi, làm ăn phát tài, tiền vô như thác lũ 'đổ ập' vào nhà.

Tuổi Thìn Người tuổi Thìn được biết đến là con giáp có tài trí, tham vọng chứ không chấp nhận sống an phận thủ thường. Tuy nhiên, về mặt tính cách, bạn vẫn là người khá bảo thủ, không sẵn sàng lắng nghe các ý kiến góp ý, tiếp thu về bản thân mình.

Trong 10 ngày tới, tài vận của người tuổi Thìn ngày một đi lên - Ảnh minh họa: Internet Trong 10 ngày tới, tài vận của người tuổi Thìn ngày một đi lên. Ngay từ hôm nay, bạn sẽ nhận được một số lời mời làm việc, cơ hội hợp tác trong các dự án lớn, hoặc kế hoạch phát triển kinh doanh tốt. Người làm nghề buôn bán cũng gặp thời gặp thế, làm ăn đắc tài, lộc lá nhiều hơn những ngày trước. Có thể nói, sắp tới người tuổi Dần sẽ có thu nhập dồi dào, túi tiền rủng rẻng.

Tuổi Ngọ Những người tuổi Ngọ vốn là người trời sinh có tính cách vô cùng mạnh mẽ lạc quan, dù ở thời điểm nào tuổi Ngọ cũng kiên cường vượt qua những khó khăn của mình. Trong thời gian 10 ngày tới người tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều thuận lợi trong công việc, tình duyên, khiến cho cuộc sống của bạn lúc nào cũng vui tươi. Bên cạnh năng lực cá nhân ngày một hoàn thiện, tuổi Ngọ là con giáp được đại vận tìm đến, còn được ngôi sao may mắn soi chiếu, vận may liên tục rơi trúng đầu khiến bạn làm gì cũng kiếm được tiền. Hãy tận dụng nó để tạo đà phát triển cho mình nhé.

Tuổi Ngọ được ngôi sao may mắn soi chiếu, vận may đến liên tục - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Người tuổi Hợi đa số thật thà, luôn dĩ hòa vi quý với tất cả mọi người mà cũng nhờ vậy mà con giáp này luôn có những cơ may bất ngờ tới với mình. Cuộc sống của phần lớn những người tuổi Hợi đều rất may mắn hơn người. Trong thời gian sắp tới, tử vi ngày mới cho biết, người tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc và tình duyên khiến cho con đường sự nghiệp sẽ suôn sẻ. Về tài lộc, đây là giai đoạn người tuổi Hợi hút lộc về nhà hưởng trọn vẹn những thành quả mà trước đó mình đã không có được. Vì vậy, tuổi Hợi hãy tận dụng thời gian này, nỗ lực hết mình để tạo dựng cho mình một cơ đồ riêng nhé. Trong thời gian sắp tới người tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc - Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi Chủ Nhật ngày 14/3/2021 của 12 con giáp: Sửu dễ bị tiểu nhân quấy phá, Mão may mắn được quý nhân phù trợ Xem tử vi thứ Bảy ngày 14/3/2021 của 12 con giáp cho thấy trong khi người tuổi Tý làm ăn phát đạt thì người tuổi Sửu có nguy cơ bị tiểu nhân quấy phá.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-10-ngay-toi-top-3-con-giap-dai-van-phat-dat-lam-dau-thang-do-hot-bac-moi-tay-398963.html