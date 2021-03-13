Tử vi Chủ Nhật ngày 14/3/2021 của 12 con giáp: Sửu dễ bị tiểu nhân quấy phá, Mão may mắn được quý nhân phù trợ

Tử vi Chủ Nhật ngày 14/3/2021 của 12 con giáp dự báo kẻ gặp nhiều may mắn, người dễ vướng tai ương. Đọc ngay bài viết này để lường trước những điều có thể xảy ra trong ngày và tìm cách đề phòng!

Trong ngày này, người tuổi Tý đang đầu tư hay kinh doanh cũng sẽ dễ dàng đưa ra quyết định chính xác. Bên cạnh đó, hãy nhớ giữ mối quan hệ lâu dài với một vài đối tác đáng tin cậy, trong tương lai nhất định sẽ mở ra nhiều cơ hội thăng tiến.

Do được Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Tý sẽ có một ngày làm việc vô cùng thuận lợi. Mọi mục tiêu hay kế hoạch đặt ra đều có khả năng cao sẽ thành công, bản mệnh chỉ cần quyết tâm và giữ tinh thần lạc quan là được.

Tuy nhiên người tuổi Tý cần dành nhiều thời gian hơn để quan tâm đến các vấn đề của gia đình mình. Nếu có xích mích xảy ra thì hai vợ chồng nên trò chuyện thẳng thắn với nhau chứ không nên chiến tranh lạnh nhé.

Người tuổi Tý sẽ có một ngày làm việc vô cùng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi Chủ Nhật ngày 14/3/2021 của Sửu

Do chịu tác động xấu của cục diện Tương Phá, sự nghiệp của người tuổi Sửu dễ gặp phải những điều không như ý. Bản mệnh có thể thấy thất vọng, chán nản vì mọi chuyện đang thuận lợi bỗng dưng gặp trục trặc.

Bên cạnh việc nghiêm túc với công việc đang làm, con giáp này cần đề phòng những kẻ tiểu nhân xuất hiện xung quanh mình. Bản mệnh rất có thể sẽ thành nạn nhân của những kẻ ném đá giấu tay, gây trở ngại cho công việc.

Tốt nhất là hãy bình tĩnh đối diện với mọi vấn đề, không nên nóng nảy chủ động gây hấn với người khác hoặc nghĩ đến việc bỏ cuộc giữa chừng.

Tử vi Chủ Nhật ngày 14/3/2021 của Dần

Được Thiên Ấn chiếu mệnh, người tuổi Dần vốn rất thông minh và linh hoạt, dễ dàng xử lý ổn thỏa những khó khăn trong công việc. Điều này dễ dàng gây ấn tượng với không chỉ đồng nghiệp mà còn cả cấp trên của bạn.

Tuy nhiên, người tuổi Dần cần học cách hạ thấp cái tôi để hợp tác với mọi người, không nên lúc nào cũng chỉ làm việc độc lập. Nhờ có tập thể, bản mệnh có thể đạt được những thành công ngoài mong đợi.

Nếu đã có con, bản mệnh có khả năng sẽ nảy sinh mâu thuẫn với con cái. Bạn không nên nóng nảy khi con có thái độ chống đối, cãi lời mình. Cả hai đều cần phải lắng nghe và thông cảm cho nhau nhiều hơn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 14/3/2021 của Mão

Nhờ có Tam Hội giúp sức, những kế hoạch được thực hiện từ trước của tuổi Mão sẽ có những bước tiến triển bền vững và nhanh chóng.

Quý nhân xuất hiện giúp người tuổi Mão khắc phục những vướng mắc trước mắt cũng như đưa ra định hướng cho tương lai. Sau khi vượt qua khó khăn, bạn sẽ thấy con đường sự nghiệp của mình hanh thông hơn nhiều.

Bản mệnh cần quan tâm đến nửa kia của mình nhiều hơn. Trong gia đình, vợ chồng cần thống nhất ý kiến với nhau, đồng thời nhún nhường một chút để giữ hòa khí.

Tử vi Chủ Nhật ngày 14/3/2021 của Thìn

Trong ngày này, người tuổi Thìn trở nên cực kỳ cứng đầu và cố chấp do chịu ảnh hưởng của cục diện Tự Hình. Bản mệnh chẳng muốn ai can thiệp vào công việc mình đang làm và không muốn kết hợp với người khác, thậm chí có xu hướng tự tách mình ra khỏi đám đông.

Ngoài ra, bạn cũng rất độc đoán, sẵn sàng đối đầu với những ai có ý kiến trái ngược với mình. Chính vì vậy dù bạn có đạt được thành tích cao, người khác cũng cảm thấy dè chừng khi tiếp xúc với bạn. Đừng vô tình biến môi trường làm việc trở nên căng thẳng không cần thiết.

Thổ vượng khuyên bản mệnh cần phải nhìn nhận vấn đề trước mắt thật rõ ràng, không nên khăng khăng làm theo ý mình, không chịu nghe lời khuyên ngăn của bất cứ ai.

Tử vi Chủ Nhật ngày 14/3/2021 của Tỵ

Tỷ Kiên gây rối, người tuổi Tỵ đang làm việc ở vị trí lãnh đạo có thể sẽ phải tốn nhiều thời gian giải quyết những rắc rối bắt nguồn từ cấp dưới. Hãy thật bình tĩnh để có phương án giải quyết chính xác nhất chứ không nên vội quy trách nhiệm cho bất cứ ai.

Nếu làm nhân viên, bạn cần phải cởi mở hơn với mọi người, không nên khép mình trong thế giới riêng. Bạn nên học cách làm việc nhóm để cải thiện hiệu quả công việc của mình.

Người tuổi Ngọ xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi Chủ Nhật ngày 14/3/2021 của Ngọ

Người tuổi Ngọ xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp do bạn luôn sẵn sàng quan tâm và giúp đỡ mọi người. Bạn cũng tin rằng nếu gặp khó khăn, mình chắc chắn cũng sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ của người khác.

Trong gia đình, bản mệnh luôn quan tâm đến nửa kia, do đó dù có ý kiến trái chiều thì đôi bên cũng chẳng bao giờ cãi vã hay nặng lời với nhau. Cứ duy trì được tình cảm như thế này, hai người có thể cùng nhau vượt qua mọi sóng gió trong cuộc đời.

Nếu có kế hoạch nào đó thì hãy thực hiện ngay, tránh chần chừ, do dự, để lỡ mất cơ hội tốt trước mắt.

Tử vi Chủ Nhật ngày 14/3/2021 của Mùi

Thương Quan giáng họa, người tuổi Mùi có thể phải đối diện với nhiều điều không hay. Nếu cần phải tham gia thi cử hoặc ứng tuyển, bạn phải chuẩn bị cẩn thận, tránh mắc phải sai sót không đáng có.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần phải rèn luyện tính làm việc có kỉ luật, đặc biệt nếu đã đi làm, bạn không thể chỉ làm việc dựa theo cảm hứng của mình. Hãy tuân thủ các quy định của tập thể nếu không muốn bị cấp trên đánh giá không tốt.

Nếu có ý định xuất hành vào ngày hôm nay, bạn nên đi về hướng Tây Nam để gặp Hỷ Thần hoặc hướng Đông để gặp Tài Thần. Như vậy, bạn sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong công việc, nếu là việc ký kết làm ăn, bạn sẽ tìm được mối đầu tư hứa hẹn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 14/3/2021 của Thân

Tam Hợp phù trợ người tuổi Thân làm việc vô cùng hiệu quả. Bản mệnh cảm thấy hào hứng hơn hẳn ngày thường vì mọi việc diễn ra theo đúng như kế hoạch đã xây dựng từ trước. Bạn cũng nhận ra mình nhận được sự ủng hộ của nhiều người xung quanh.

Những ai cần tham gia thi cử cũng gặp nhiều may mắn trong thời điểm này. Bạn có thể chinh phục được mọi câu hỏi, chỉ cần ôn luyện kĩ càng trước đó và giữ bình tĩnh khi bước vào phòng thi. Hãy tin rằng mình không hề thua kém bất cứ ai.

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia vô cùng hòa hợp. Bạn thường chia sẻ nhiều khó khăn, khúc mắc trong cuộc sống với vợ hoặc chồng mình, từ đó đôi bên sẽ tìm ra cách giải quyết thích hợp nhất.

Người tuổi Tuất cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi Chủ Nhật ngày 14/3/2021 của Dậu

Dưới ảnh hưởng của Nhị Hợp, người tuổi Dậu thường hay do dự, thiếu quyết đoán do chưa có định hướng rõ ràng cho tương lai. Nếu còn đang băn khoăn, bạn có thể tâm sự để xin lời khuyên của những người đi trước đáng tin tưởng.

Trong các mối quan hệ xã hội, bạn luôn đối xử tốt với những người chân thành và chọn cách làm lơ những kẻ có ý đồ xấu. Nhờ vậy mà tinh thần bạn trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Đó là lối sống tích cực mà nhiều người nên học tập.

Thổ sinh Kim, mối quan hệ gia đình của người tuổi này rất hòa hợp. Bạn và nửa kia luôn yêu thương và thấu hiểu nhau. Nửa kia là động lực của bạn, giúp bạn không ngừng tiến lên, cho dù trước mắt bạn phải đối diện với khó khăn gì đi nữa.

Tử vi Chủ Nhật ngày 14/3/2021 của Tuất

Cục diện Tương Xung khiến người tuổi Tuất gặp phải nhiều điều rắc rối trong sự nghiệp. Nếu bạn là người mắc khuyết điểm, hãy dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm và tìm cách khắc phục chứ không nên tìm cách đùn đẩy, đổ tội cho người khác.

Để tài sản tránh rơi vào tình trạng thất thoát, những người làm ăn kinh doanh tránh kí kết những hợp đồng quan trọng vào ngày này. Cho dù bạn có sốt sắng và nuôi tham vọng làm giàu lớn đến đâu đi chăng nữa thì cũng cần bình tĩnh chờ thời cơ thích hợp.

Trong ngày Thổ vượng, bản mệnh cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe cũng như chế độ ăn uống của mình, tránh tham công tiếc việc, làm việc quá sức.

Tử vi Chủ Nhật ngày 14/3/2021 của Hợi

Do Thổ khắc Thủy, người tuổi Hợi còn độc thân cần phải đề phòng những người tiếp cận mình với ý đồ không lành mạnh. Dù được nhiều đối tượng khác giới săn đón, bạn cũng nên giữ khoảng cách thích hợp.

Những người đã có gia đình quan tâm đến nửa kia nhiều hơn, không nên làm việc theo cảm tính của riêng mình. Muốn xây dựng gia đình hạnh phúc, vợ chồng bạn cần phải có sự thấu hiểu và đồng lòng hơn nữa, không nên ích kỷ chỉ biết có mình.

Thiên Quan gây rối, có thể bản mệnh sẽ phải đối đầu với kẻ tiểu nhân hoặc người có quyền cao chức trọng hơn mình. Bạn cần phải có cách cư xử khéo léo chứ không nên nóng nảy, sẵn sàng gây hấn với người khác.