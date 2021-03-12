Tử vi thứ Bảy ngày 13/3/2021 của 12 con giáp: Ngọ vượng vận tài lộc, Thìn đắc tài đắc lộc, Dần xui xẻo đủ đường

Xem tử vi mới nhất, thứ Bảy ngày 13/3/2021 của 12 con giáp cho thấy, Tý sẽ gặp được quý nhân Tam Hợp trong hôm nay. Thế nên đường tình duyên rực rỡ, nếu đang cô đơn sẽ gặp được chân ái.

Mời các bạn xem tử vi thứ Bảy ngày 13/3/2021 của 12 con giáp chính xác nhất dưới đây để lường trước tai ương, biến hung thành cát.

Sửu nổi tiếng là con giáp hiền lành, tử tế và có chí tiến thủ. Thế nên, dù khó khăn cơ cực đến mấy con giáp tài năng này cũng vươn mình làm đại gia, giàu nứt đố đổ vác.

Tài lộc hanh thông, công việc suôn sẻ nên con giáp may mắn này sẽ có ngày mới đỏ chót như son, ăn nên làm ra.

Trong hôm nay, vì bị sao xấu chiếu mệnh nên Sửu cần thận trọng trong mọi điều, đừng vì một phút nóng nảy mà phải trả giá bằng món tiền cực lớn.

Tử vi thứ Bảy ngày 13/3/2021 của Dần

Thân Dần tương xung nên con giáp đen đủi này phải đón nhận ngày mới với khá nhiều thị phi, hiểu lầm đáng tiếc. Vợ chồng dễ mâu thuẫn cự cãi, lứa đôi dễ bị kẻ thứ ba ly gián nên Dần phải hết sức thận trọng.

Trong công việc, Dần cần đề phòng đồng nghiệp xấu hãm hại, chẳng những khiến bạn mất uy tín mà còn nẫng tay trên công sức bấy lâu nay bạn cố gắng.

Mão ắt ôm vàng ôm bạc vào nhà, cứ thế mà đổi đời khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 13/3/2021 của Mão

Tử vi thứ Bảy cho thấy, dù là ngày cuối tuần nhưng tài khoản của Mão vẫn nhảy số liên tục. Tiền ùn ùn chui vào túi, đếm mãi không hết chính là phúc lộc trời cho con giáp giàu có này.

Hãy chớp lấy thời cơ, dám liều lĩnh Mão ắt ôm vàng ôm bạc vào nhà, cứ thế mà đổi đời khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Tử vi thứ Bảy ngày 13/3/2021 của Thìn

Vận may ập xuống đầu nên Thìn dù làm thuê hay làm chủ cũng đắc tài đắc lộc, tiền của vây quanh, sung sướng an nhàn. Buổi sáng hanh thông, buổi trưa thuận lợi, tối hầu bao rủng rỉnh nên Thìn chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong.

Tử vi thứ Bảy ngày 13/3/2021 của Tỵ

Bản mệnh hãy cứ vững tin vào lựa chọn của mình, càng kiên định bạn sẽ càng gặt hái được những thành quả đáng nể trong sự nghiệp.

Vận đào hoa rực rỡ sẽ giúp con giáp giàu sang này một bước thăng tiến, tương lai xán lạn, không chỉ hôm nay mà cả tháng 3/2021 chạm đỉnh vinh quang.

Ngọ và một nửa sẽ có chuyến du lịch đáng nhớ trong ngày cuối tuần này - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 13/3/2021 của Ngọ

Quý nhân đưa đường chỉ lối, thần tài rót lộc vào tay nên Ngọ sẽ có tử vi ngày mới vượng lộc vượng tài, sung sướng an nhàn.

Không chỉ tiền tài, chuyện tình cảm của Ngọ cũng thuận tình nguyện ý, hạnh phúc viên mãn. Ngọ và một nửa sẽ có chuyến du lịch đáng nhớ trong ngày cuối tuần này.

Tử vi thứ Bảy ngày 13/3/2021 của Mùi

Mùi cần cẩn thận trong công việc, đừng để tiểu nhân có cơ hội vu oan giá họa cho bạn. Sao xấu chiếu mệnh khiến con giáp đen đủi này lành ít dữ nhiều, khốn đốn lắm phen.

Thế nên, để bảo toàn những gì đang có Mùi cần hạn chế chi tiền, đừng vì cả nể mà cho ai vay mượn kẻo ôm nợ vào người.

Tử vi thứ Bảy ngày 13/3/2021 của Thân

Theo tử vi hôm nay thứ Bảy ngày 13/3/2021, Thân sẽ vì tiền tài mà gây ảnh hưởng đến người khác. Bản mệnh cần nghĩ cho người khác, đừng quá cầu toàn kẻo gây nên những phiền toái không đáng có.

Nếu buôn bán kinh doanh, Thân cần chú tâm đến sức khỏe của bản thân, đừng quá lao lực mà đổ bệnh.

Bản mệnh nên kiểm soát cảm xúc, có thái độ và hành động chừng mực - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 13/3/2021 của Dậu

Phải đối diện với cục diện tương xung nên công việc của Dậu nảy sinh vấn đề phức tạp. Nếu chưa thể giải quyết ngay thì bản mệnh nên dành thời gian suy nghĩ, nghiên cứu và tham khảo ý kiến của người khác để tìm ra phương án tốt nhất rồi mới tiến hành.

Bản mệnh nên kiểm soát cảm xúc, có thái độ và hành động chừng mực, tôn trọng cộng sự nếu không sẽ tự làm khó bản thân.

Tử vi thứ Bảy ngày 13/3/2021 của Tuất

Nhờ có sao Chính Tài soi chiếu nên Tuất sẽ có tài vận hanh thông hơn. Vận may tài chính tốt và có nhiều cơ hội mang lại lợi nhuận đáng kể nên từ nay đến cuối tháng 3 Tuất sẽ sung túc đủ đầy.

Về phương diện sức khỏe, Tuất cần lưu ý chế độ ăn uống, sinh hoạt sao cho điều độ, hợp lý để cơ thể luôn dồi dào năng lượng.

Tử vi thứ Bảy ngày 13/3/2021 của Hợi

Thay vì dễ dàng hài lòng với những gì mình đang có, Hợi nên tiếp tục xây dựng những mục tiêu mới, hoàn thiện các kỹ năng. Sự cầu tiến và ham học hỏi sẽ giúp bản mệnh thành công trên con đường sự nghiệp.

Chỉ cần biết cách lắng nghe và suy nghĩ cho nửa kia thì đối phương cũng sẽ dốc lòng yêu thương bạn mãi.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo cho quý độc giả!