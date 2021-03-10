Đúng nửa tháng tới: 3 con giáp thời tới không cản nổi, vét cạn túi thần tài, trở thành tỷ phú chỉ sau một đêm

Tâm linh - Tử vi 10/03/2021 12:00

Hiện tại khốn khó cơ cực bao nhiêu thì nửa tháng tới tới những con giáp may mắn này sẽ gặp vận đổi đời, tiền tỷ chui vào túi, ai cũng phải đỏ mắt hờn ghen.

Số trời đã định, nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn này gia chủ sẽ lắm của nhiều tiền, lộc lá dư dôi, tiêu pha khỏi nghĩ trong nửa tháng tới. 

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Trong nửa tháng tới, Ngọ sẽ mua nhà sắm xe, lương thưởng tăng vọt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ thích phiêu lưu, khám phá nên chỉ cần có cơ hội sẽ phất lên sau một đêm. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Ngọ sẽ được hái trái ngọt với cơ hội thăng chức tăng lương, tiền ùa vào két.

Mua nhà sắm xe, lương thưởng tăng vọt nên con giáp giàu sang này chỉ việc nằm duỗi mà ăn, an nhàn hưởng lộc. Không chỉ tài lộc, vận tình duyên của Ngọ cũng ấm êm hạnh phúc ngất ngây.

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Dần chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong, đời sang trang viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh Dần là con giáp nhanh nhẹn, thông minh, ham học hỏi nên càng chí thú làm ăn càng đắc tài đắc lộc. Năm Tân Sửu 2021 chính là thời hoàng kim để con giáp giàu có này hút cạn lộc trời, ăn nên làm ra. Đặc biệt là nửa cuối tháng 3 tới.

Chỉ cần chớp lấy thời cơ trời cho Dần sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, túi lúc nào cũng rủng rỉnh. Đầu năm như ý, cuối năm phát tài nên Dần chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong, đời sang trang rực rỡ huy hoàng. 

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Hợi ắt phú quý phát tài, nghèo mấy cũng thành đại gia bạc tỷ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi              

Trời sinh người tuổi Hợi dù là đàn ông hay phụ nữ đều thiện lương, tử tế và sẵn lòng giúp đỡ người khác mà chẳng hề suy tính thiệt hơn. Càng vững vàng, ngoan cường, con giáp may mắn này kiếm được bộn tiền, giàu sang chạm đỉnh.

Đặc biệt, trong nửa tháng tới nhờ có thần tài điểm tên sổ vàng Hợi ắt phú quý phát tài, nghèo mấy cũng thành đại gia bạc tỷ.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 con giáp làm gì cũng hanh thông thuận lợi, tiền ào ào chảy vào túi trong cuối tuần này (13 – 14/3)

3 con giáp làm gì cũng hanh thông thuận lợi, tiền ào ào chảy vào túi trong cuối tuần này (13 – 14/3)

Sách trời chỉ rõ, nếu có tên trong top con giáp may mắn này gia chủ sẽ làm chơi hưởng thật, tình duyên viên mãn, tài vận thăng hoa trong cuối tuân này.

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