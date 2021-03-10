Phụ nữ có 4 thứ này càng TO càng phú quý PHÁT TÀI, đời này không chỉ giàu mà là RẤT GIÀU, ai may mắn lắm mới lấy được

Sách nhân tướng học có nói, đùi của phụ nữ được xem là "trụ đỡ của kho tiền". Trụ càng vững vàng thì tiền sẽ càng nhiều, chủ nhân ngồi chơi tiền cũng rơi trúng đầu.

Theo nhân tướng học , phụ nữ sở hữu những nét quý tướng này là người sinh ra đã có số phú quý sang giàu, tiền nhiều vô kể, càng về hậu vận càng phát tài.

Phụ nữ có cặp mông đầy đặn, tròn trịa là người hào phóng, độ lượng, có tướng phú quý. Hơn cả, nhờ khôn khéo, biết cách đối nhân xử thế nên họ được bề trên thương yêu, quý nhân nâng đỡ, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm.

Không chỉ có sự nghiệp hiển vinh, mẫu phụ nữ có nét phúc tướng này còn giúp chồng ăn nên làm ra, giàu sang phú quý.

Lấy được mẫu phụ nữ này làm vợ, đàn ông sẽ như cá gặp nước, chẳng những vươn lên đổi đời mà còn giàu sang chạm đỉnh. Con cái của họ cũng là những đứa trẻ thông minh, hiếu thuận, hết lòng yêu thương mẹ cha.

Từ ngưỡng 30 trở đi phụ nữ có bàn chân to sẽ thành công vang dội - Ảnh minh họa: Internet

Bàn chân to

Sống đàng hoàng, ngay thẳng và không thích nịnh bợ nên người có bàn chân to gặp phải khá nhiều sóng gió. Bị tiểu nhân hãm hại, mất lòng cấp trên nhưng nhờ có thực lực họ vẫn vượt qua tất cả, khẳng định vị thế chốn công sở.

Dù làm thuê hay làm chủ, từ ngưỡng 30 trở đi phụ nữ có bàn chân to sẽ thành công vang dội, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn túi.

Lấy được người phụ nữ vượng phu này làm vợ, đàn ông chẳng cần lo nghĩ chuyện tiền nong - Ảnh minh họa: Internet

Mũi to đầy đặn

Mũi là đặc điểm nhân tướng học biểu trưng cho sự giàu có, may mắn. Thế nên, nếu sở hữu chiếc mũi to, cánh mũi đầy đặn đều mang mệnh phú quý, đi đâu cũng được quý nhân trợ giúp. Không chỉ hông minh, có tài lãnh đạo nên sự nghiệp phát triển tốt mà càng về hậu vận họ càng có cuộc sống sung sướng, vương giả.

Lấy được người phụ nữ vượng phu này làm vợ, đàn ông chẳng cần lo nghĩ chuyện tiền nong, càng không phải lấn cấn chuyện gia đình. Bởi mọi việc đã được người vợ khéo léo vun vén ổn thỏa.

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