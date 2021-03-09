Thiên thời, địa lợi, nhân hòa: 3 con giáp gặp vận đổi đời, chuẩn bị đón mưa tài lộc, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 09/03/2021 07:41

Nửa cuối tháng 3/2021 nhờ được thần tài điểm tên trong sổ vàng nên những con giáp giàu có này sẽ tha hồ ăn sung mặc sướng, mua nhà sắm xe liền tay.

Song hỷ lâm môn, phú quý ùa vào nhà nên những con giáp giàu có này sẽ nằm duỗi mà ăn, giàu ú ụ chỉ sau một đêm khiến ai cũng hờn đỏ mắt. 

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Tiền đồ xán lạn, song hỷ lâm môn, tiền ùa vào két là những gì Ngọ nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Là con giáp phóng khoáng, thích phiêu lưu khám phá nên trong công việc Ngọ dám dấn thân, dám liều lĩnh để có những đột phá trong sự nghiệp. Tân Sửu 2021 là năm mang lại phú quý cho con giáp may mắn này, đặc biệt là thời điểm từ đây đến cuối tháng 3.

Được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, muốn cản cũng không được nên con giáp giàu sang này bước sang trang mới của đời mình. Tiền đồ xán lạn, song hỷ lâm môn, tiền ùa vào két là những gì Ngọ nắm chắc trong tay. 

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Đây cũng là bước đệm để Mão phát triển vượt bậc, Tân Sửu 2021 giàu ú ụ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sống tình cảm, biết trước biết sau và sẵn sàng giúp đỡ người khác mà chẳng hề đòi hỏi đáp đền nên Mão được quý nhân nâng đỡ, bề trên chiếu cố. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những chông chênh cơ cực Mão sẽ được hái trái ngọt với mưa tài lộc ập xuống đầu.

Từ đây đến cuối tháng 3, dù làm thuê hay làm chủ con giáp bản lĩnh này cũng lắm của nhiều tiền. Đây cũng là bước đệm để Mão phát triển vượt bậc, Tân Sửu 2021 giàu ú ụ. 

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Nếu đã kết hôn sẽ càng thêm hạnh phúc, nếu đang tương tư ắt sẽ được đáp lại tấm chân tình nên Hợi sẽ viên mãn bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tháng 3/2021 là thời điểm thiên thời, địa lợi, nhân hòa nên nếu đang ấp ủ dự định mới Hợi hãy bắt tay vào thực hiện ngay để quơ tay hốt bạc, giàu sang phú quý chỉ sau một đêm. Hãy cứ sống đàng hoàng tử tế, làm điều không thẹn với lòng Hợi ắt sẽ phát tài.

Không chỉ sự nghiệp thăng hoa, tài vận rực rỡ, con giáp may mắn này còn được sao đào hoa chiếu mệnh. Nếu đã kết hôn sẽ càng thêm hạnh phúc, nếu đang tương tư ắt sẽ được đáp lại tấm chân tình nên Hợi sẽ viên mãn bất ngờ.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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