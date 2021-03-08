Top nàng giáp 'bị' sao đào hoa chiếu mệnh, được tặng quà cực giá trị, người yêu chiều như bà hoàng

Tâm linh - Tử vi 08/03/2021 06:17

Từ đây đến cuối tháng 3, nhờ ông Tơ bà Nguyệt se duyên nên những con giáp đào hoa này sẽ hạnh phúc viên mãn, tình yêu thăng hoa.

Số trời đã định, tháng 3/2021 chính là thời điểm tin vui gõ cửa tới tấp, vận tình duyên của 3 con giáp đào hoa này sẽ đỏ chót như son, thăng hoa viên mãn. 

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Phụ nữ tuổi Thìn hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận tình yêu nồng nàn mà người trong mộng dành cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Năm xui tháng hạn đã qua, tháng 3/2021 Thìn làm gì cũng hanh thông thuận lợi, vạn sự như ý. Trong chuyện tình cảm, nếu đang thầm thương trộm nhớ ai Thìn hãy mạnh dạn tỏ tình rồi sẽ nhận được hồi đáp của đối phương.

Thế nên, thay vì u sầu vì phải tương tư, phụ nữ tuổi Thìn hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận tình yêu nồng nàn mà người trong mộng dành cho bạn. 

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Mùi độc thân sẽ tìm được chân ái, hạnh phúc nồng nàn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Phụ nữ tuổi Mùi sống tình cảm, chân thành và cực tinh tế nên được rất nhiều người đem lòng thương yêu, tương tư suốt nhiều năm. Thế nhưng, vì bị sao xấu chiếu mệnh nên tình duyên cảu Mùi trắc trở lắm phen, vì hiểu lầm mà cự cãi, mâu thuẫn triền miên.

Thế nhưng, từ đây đến cuối tháng 3 năm Tân Sửu 2021, vận tình duyên của con giáp may mắn này sẽ thăng hoa bất ngờ. Chẳng những tháo gỡ mọi khúc mắc, Mùi độc thân còn tìm được chân ái, hạnh phúc nồng nàn. 

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Không chỉ là vật chất, Dậu còn có chuyến du lịch đáng nhớ bên người đàn ông mình hết lòng yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dám yêu nhưng không dám nói ra, yêu rất nhiều nhưng không dám thể hiện tình cảm nên Dậu khá thiệt thòi trong tình yêu. Ngay từ hôm nay, Dậu hãy mạnh dạn bộc lộ tình yêu mình dành cho đối phương, đừng giữ trong lòng bởi nếu không bộc bạch sao anh ấy có thể hiểu được tấm chân tình của bạn.

Từ ngày 8/3 trở đi Dậu sẽ có khả năng được tặng món quà cực khủng. Không chỉ là vật chất, Dậu còn có chuyến du lịch đáng nhớ bên người đàn ông mình hết lòng yêu thương.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Từ 8/3 trở đi, 3 con giáp gánh tiền mỏi lưng, làm ăn thuận lợi, tài lộc rủ nhau chạy vào nhà

Từ 8/3 trở đi, 3 con giáp gánh tiền mỏi lưng, làm ăn thuận lợi, tài lộc rủ nhau chạy vào nhà

Số trời đã định, từ 8/3 trở đi những con giáp may mắn này sẽ mở rộng cửa đón thần tài, càng về cuối tháng càng giàu ú ụ.

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