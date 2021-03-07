Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp ĐÀO TRÚNG MỎ VÀNG, làm chơi chơi mà tiền rơi trúng đầu

Xem tử vi tuần mới cho thấy, trong 7 ngày tới top con giáp may mắn này sẽ song hỷ lâm môn, làm gì cũng hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà.

Lợi nhuận nhân đôi, tài lộc dồi dào nên tử vi tuần mới của những con giáp may mắn này sẽ đỏ chót như son, hưng thịnh không ai sánh bằng. Đầu tuần như ý, giữa tuần vượng phát, cuối tuần nằm trên đống vàng nên Thìn chẳng cần lo cơm áo gạo tiền - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Trời sinh Thìn là con giáp cực khôn ngoan, bản lĩnh và có gan làm giàu. Thế nên, dù sinh ra trong gia đình nghèo khó, lớn lên trong cơ hàn thì từ ngưỡng 30 trở đi Thìn sẽ vươn lên làm đại gia, giàu nứt đố đổ vách.

Tử vi tháng 3 năm Tân Sửu 2021 có nói, 7 ngày tới chính là thời hoàng kim để con giáp giàu có này đếm tiền sái tay, ăn nên làm ra. Đầu tuần như ý, giữa tuần vượng phát, cuối tuần nằm trên đống vàng nên Thìn chẳng cần lo cơm áo gạo tiền. Làm sương sương mà tiền của vây quanh, song hỷ lâm môn chính là phúc lộc trời đã an bài cho Mùi - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Mùi dù là đàn ông hay phụ nữ đều thông minh, khôn ngoan và biết cách kiếm tiền. Họ có giác quan thứ sáu nhạy bén nên dễ dàng đọc được suy nghĩ của người khác, tiểu nhân dù muốn cũng khó lòng hãm hại.

Từ 8/3 đến 14/3/2021, nhờ thần tài rót lộc vào nhà, quý nhân hết lòng nâng đỡ nên con giáp giàu sang này sẽ đón mưa tài lộc ập xuống đầu. Làm sương sương mà tiền của vây quanh, song hỷ lâm môn chính là phúc lộc trời đã an bài cho Mùi. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, tuần mới với tài lộc phơi phới sẽ ập xuống đầu Ngọ - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Cát tinh vây quanh, thần tài hộ giá nên Ngọ sẽ kiếm tiền dễ như trở bàn tay, làm gì cũng thành công vang dội. Dù làm thuê hay làm chủ con giáp may mắn này cũng đại cát đại lợi, sung túc đủ đầy. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, tuần mới với tài lộc phơi phới sẽ ập xuống đầu Ngọ. Bước chân trái tiền chui vào túi, bước chân phải thăng quan tiến chức nên Ngọ muốn nghèo cũng khó. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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