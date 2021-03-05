Bước vào tháng 2 âm lịch, 3 con giáp HÁI RA TIỀN, tài lộc dồi dào, phú quý ập xuống đầu

Tâm linh - Tử vi 05/03/2021 16:09

Chỉ cần bước sang ngày đầu tiên của tháng 2 âm lịch, những con giáp may mắn này sẽ vượng tài vượng lộc, làm gì cũng thành công ngoài mong đợi.

Tử vi năm Tân Sửu 2021 có nói, từ 0h ngày 1/2 âm lịch trở đi top con giáp may mắn này sẽ nằm duỗi mà ăn, may túi ba gang mà chứa tiền mới xuể. 

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Trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy tiền đã chất chật nhà nên con giáp giàu sang này chẳng cần lo lắng chuyện tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ dù là đàn ông hay phụ nữ đều cương trực, tinh anh và có óc sáng tạo. Bay bổng, thích phiêu lưu khám phá là thế nhưng một khi đã tập trung làm việc Ngọ sẽ cống hiến hết mình, dốc cạn tâm tư.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, tháng Giêng trầy trật lắm phen nhưng tháng 2 âm lịch chính là thời cơ nghìn năm có một để Ngọ đổi đời. Trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy tiền đã chất chật nhà nên con giáp giàu sang này chẳng cần lo lắng chuyện tiền bạc. 

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Thăng chức tăng lương, có cơ hội làm giàu trong thời gian ngắn nên Thìn hãy nắm bắt kẻo hối không kịp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sinh ra đã may mắn hơn người, có số phú quý phát tài nên Thìn làm chơi chơi tiền cũng rơi trúng đầu, cuộc sống ấm êm viên mãn. Càng về hậu vận con giáp bản lĩnh này càng vượng vận tài lộc, chỉ việc rung đùi hốt bạc, sung sướng như tiên.

Sang tháng 2 âm lịch, có cát tinh soi chiếu, thần tài rót lộc nên tiểu nhân dù muốn cũng chẳng thể hãm hại Thìn. Thăng chức tăng lương, có cơ hội làm giàu trong thời gian ngắn nên Thìn hãy nắm bắt kẻo hối không kịp. 

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Từ đây đến giữa năm 2021, tuổi Tý sẽ gặp được nhân duyên tốt đem lại nhiều may mắn và tài vận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Có gan làm giàu, không sợ khổ cực nên Tý chưa bao giờ chùn chân mỏi gối trước thất bại. Khó khăn đến mấy Tý cũng có thể vượt qua, gian nan đến đâu cũng có thể chiến thắng nên con giáp ngoan cường này sở hữu cơ ngơi đáng ngưỡng mộ, hầu bao lúc nào cũng rủng rỉnh.

Tử vi học có nói, Canh Tý 2020 đã trải qua quá nhiều kiếp nạn, Tân Sửu 2021 sẽ đón chào Tý với cơ hội tốt để xây dựng sự nghiệp. Đặc biệt, từ đây đến giữa năm 2021, tuổi Tý sẽ gặp được nhân duyên tốt đem lại nhiều may mắn về tài vận.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Được thần tài chiếu cố nên con đường kiếm tiền, làm giàu của 3 con giáp này sẽ hanh thông thuận lợi, chuẩn bị đổi vận

Được thần tài chiếu cố nên con đường kiếm tiền, làm giàu của 3 con giáp này sẽ hanh thông thuận lợi, chuẩn bị đổi vận

Dù là người làm công ăn lương hay đứng ra kinh doanh những con giáp may mắn này cũng sẽ đạt đươc mục tiêu tài chính của mình, mua nhà sắm xe liền tay.

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